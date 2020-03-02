Бриллиантовый дым

Не перечесть, сколько скандалов за последнее время разыгрывалось в Ростовской области. Чего стоит одна только серия задержаний членов регионального правительства по обвинению в коррупции. А тут, как назло, разгорелся новый. Да ещё какой – в один узелок оказались завязаны имена первых лиц области, арабские алмазы, контрабанда, тайные интриги… А закончиться всё это может тем, что кресло донского губернатора займёт новый человек.

В центре этой истории оказалась бывший депутат Законодательного собрания Ростовской области Наталья Кравченко. Вплоть до 2016 года она считалась одной из ярких представительниц регионального истеблишмента, у которых имеются и связи, и деньги, и широкие возможности. Внимание на Кравченко стоит обратить хотя бы потому, что её можно считать олицетворением типичного современного чиновника среднего ранга. Окончила мединститут, занимала один пост за другим, возглавляла областной фонд обязательного медицинского страхования, затем стала главным врачом лучшей городской поликлиники № 10, к которой прикреплены ветераны Великой Отечественной войны, чернобыльцы и всякие непростые люди. Жить уважаемому человеку без учёной степени некрасиво – Кравченко защитила сначала кандидатскую, а затем и докторскую диссертацию. Также не может человек, близкий к власти, и не заниматься политикой – в 2001 году она стала депутатом Ростовской городской думы, а в 2004 году и в 2008 году дважды была избрана депутатом Законодательного собрания региона. Естественно, являлась членом «Единой России» и даже входила в президиум регионального политсовета. В 2006 году удостоилась медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Ну идеальный гражданин и специалист!

Однако была у Кравченко и другая жизнь. Из своих многочисленных заграничных вояжей она привозила друзьям и знакомым различные драгоценные презенты. Судя по всему, дабы сэкономить на таможенных платежах, не декларировала драгоценности. По слухам, Кравченко занималась этим несколько лет, став признанным экспертом по «лучшим друзьям девушек». Кравченко привозила каталоги украшений, покупала их под заказ, а также совершала совместные выезды с желающими красиво прибарахлиться.

«Список Кравченко»

Но в 2016 году что-то пошло не так. Злые языки говорят, будто Кравченко возжелала стать ещё и «хозяйкою морскою», а именно – избраться в Госдуму от Ростовской области. Само собой, на этот пост были и другие желающие, а активная деятельность Кравченко по снабжению полит­элиты драгоценными «брюликами» представляла широкие возможности по её исключению из числа конкурентов. И вот весной 2016 года произошло то, чего никто не ждал: таможенники неожиданно остановили депутатшу, прилетевшую рейсом из Дубая, для тщательной проверки. Под одеждой у неё обнаружили четыре огранённых алмаза. Ещё пять драгоценных камней Кравченко зажала в кулаке, а восемь минералов было спрятано у неё в подвеске колье. Эксперты оценили общую стоимость изъятых камней в 6,7 млн рублей. Наталья Кравченко не стала отрицать вину и начала сотрудничать со следствием. Вскоре после задержания она написала заявление о добровольном прекращении депутатских полномочий. Понятно, что после такого скандала ни о какой Госдуме думать уже не приходилось, а потому добивать Кравченко уже не стали.

Несколько месяцев она провела в СИЗО, после чего получила поразительно мягкий приговор: три года колонии общего режима. Которые, благодаря усилиям адвокатов, в ходе апелляции были и вовсе заменены условным сроком.

По теме 795 Пожелание войны каждой семье от губернатора Оренбургской области Дениса Паслера сочли оговоркой Представители губернатора Оренбургской области Дениса Паслера заявили, что его пожелание войны каждой семье было оговоркой, допущенной из-за волнения. Ветераны, перед которыми выступал чиновник, поняли его правильно.

Летом 2019 года Наталья Кравченко оказалась на свободе. О возобновлении политической или медицинской карьеры, конечно, нечего было и думать, и какое-то время экс-главврач «главной» городской поликлиники и доктор наук пыталась зарабатывать на позиционировании себя в качестве «мага», открывающего «денежные потоки». Но то ли потоки так и не открылись, то ли обида на вчерашних друзей и клиентов, отвернувшихся после приговора, оказалась такой сильной, что Наталья Кравченко начала говорить.

В середине февраля ростовские форумы взорвал видео­ролик. Женщина, называющая себя Натальей Кравченко и весьма похожая на неё голосом, откровенно рассказывала, кому и за сколько привозила украшения из Эмиратов. Как пишет «Блокнот-Ростов», в числе своих клиенток она назвала министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую (в настоящее время находящуюся под следствием), главу Управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежду Левицкую, а также жену губернатора Ростовской области Ольгу Голубеву и самого губернатора! Из прозвучавших заявлений следовало, что она передавала драгоценности, привезённые под заказ, но денег за них не получила – с ней то ли не успели расплатиться, то ли не захотели. В итоге автор ролика заявила, что на наличные не претендует, а вот драгоценные камни (в соответствии с представленными фото и каталогами) хотела бы получить обратно. И если до определённого срока с ней не расплатятся, то она отправится в ФСБ.

Чиновный народ безмолвствует

Сказать, что ролики произвели эффект разорвавшейся бомбы, значит, сильно преуменьшить эффект. О том, что Кравченко возила из-за границы алмазы явно не для личной коллекции, говорили ещё после её задержания. Многие заодно обратили внимание на ювелирные побрякушки, которые любила демонстрировать министр здравоохранения Татьяна Быковская. Недаром возникла версия, что своими должностями, депутатством и влиянием Кравченко может быть обязана таланту арабских ювелиров.

Пока что никто из упомянутых в скандальных заявлениях лиц никак не прокомментировал прозвучавшие заявления. И в общем-то понятно почему. Даже если удастся доказать, что те драгоценности, в которых щеголяют первые лица ростовского здравоохранения, действительно имеют арабский след, ничего не мешает им сказать, что они понятия не имели про контрабандные схемы ввоза ювелирки. В конце концов, официальные доходы у упомянутых персон (или их вторых половин) таковы, что несколько миллионов в ушах или на шее не представляются чем-то запредельным. Жена ростовского губернатора, к примеру, настолько талантливая бизнес-вумен, что, согласно журналу «Форбс», входит в пятёрку самых богатых супруг глав регионов, а министр здравоохранения Татьяна Быковская хоть и живёт в трёхэтажном особняке, но объясняет это тем, что здание принадлежит её гражданскому мужу – бывшему военкому Москвы и генералу в отставке. Так что обещание дамы, назвавшейся Натальей Кравченко, пойти в ФСБ и всё рассказать, если и способно кого-то напугать, то только самого губернатора Ростовской области Василия Голубева. Если он действительно получал драгоценности, но не декларировал их, выходит, что чиновнику делали очень дорогие подарки, на которые он согласно закону не имеет права. С учётом, что в способности Голубева пойти на третий губернаторский срок многие и так сомневаются, этот «бриллиантовый» скандал может оказаться последней каплей, которая переломит спину верблюда.

Интересно в данном случае другое: с чего вдруг появились подобные ролики? Говорят, что причина якобы в следующем: дескать, ещё во время суда у Кравченко трагически погиб муж, отчего возникло подозрение, что его убили. Таким образом дав понять, что рот лучше не раскрывать. И правда, во время следствия Кравченко так и не сказала, для кого везла камни. А теперь, если верить разговорам, угрозы прозвучали в сторону её ребёнка – вот она и пошла на отчаянный шаг. В общем, какая-то Сицилия, а не Ростовская область.

Хотя есть и более простое предположение. Не исключено, что Кравченко просто убедили выступить с откровенным заявлением. Кто? У кого на это есть полномочия и возможности. А это может означать, что известное ведомство и правда вплотную интересуется губернатором Голубевым, подбираясь к нему всё ближе и ближе.