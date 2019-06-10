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Бриллиантовая порука: cотрудницу АЛРОСА с сообщниками задержали за хищение алмазов на миллионы рублей

10 июня 2019, 16:54  •  102 • В России
Оперативники ФСБ и Следственного комитета задержали группу преступников, похитивших сотни алмазов и более десяти бриллиантов у компании АЛРОСА. По версии следствия, сотрудница предприятия похищала камни, а её сообщники занимались сбытом ценностей. Отмечается, что правоохранительные органы поймали преступников с поличным при попытке украсть очередную партию алмазов на сумму более 22 млн рублей. В квартирах злоумышленников обнаружены более $2 млн и €500 тыс. Сейчас подозреваемые находятся под стражей. В АЛРОСА отметили, что операция правоохранительных органов проходила при участии службы безопасности компании.
 
РИА Новости © ФСБ России
 

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали сотрудницу компании АЛРОСА и её сообщников за крупную кражу алмазов и бриллиантов. Дома у подозреваемых следствие обнаружило около 500 необработанных природных алмазов общей массой более 2 тыс. карат и 11 бриллиантов на сумму более $3 млн, а также иностранную валюту — более $2 млн и €500 тыс. Изъята и дорогостоящая ювелирная продукция известных мировых брендов, в том числе более 30 часов, инкрустированных бриллиантами.

В составе преступной группы — сотрудница АЛРОСА Елена Канунникова, которую следствие считает ответственной за кражу камней, посредник Владимир Табидзе и Владимир Гординский, отвечавший за сбыт драгоценностей.

Следствие считает, что преступники систематически похищали у АЛРОСА высококачественное алмазное сырьё и впоследствии сбывали его незаконным путём. При попытке хищения очередной партии алмазов стоимостью более 22 млн рублей злоумышленников задержали с поличным.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям ч. 4 ст. 158 («Кража») и ч. 2 ст. 191 («Незаконный оборот природных драгоценных камней») УК России. Обвиняемые помещены под стражу, следствие выясняет обстоятельства преступления и определяет размер причинённого ущерба.

В свою очередь, в АЛРОСА заявили, что масштабная схема хищения сырья пресечена при участии службы безопасности компании. Уточняется, что кражи происходили в Единой сбытовой организации компании.

«Операция проведена при непосредственном участии службы безопасности АЛРОСА. Несколько лет назад компания провозгласила курс на искоренение случаев коррупции. Этот курс будет продолжен», — рассказали в пресс-службе компании.

Кроме того, в АЛРОСА заявили, что не комментируют ход следствия и проводят собственное расследование.

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Обязательная маркировка 

1 июня 2018 года в России стартовал эксперимент по маркировке драгоценных металлов и камней, в рамках которого производители и продавцы ювелирных изделий стали наносить на свою продукцию специальный QR-код.

При помощи этого обозначения покупатели смогут определить, что это за изделие, а также где и из какого сырья оно изготовлено. 

«1 ноября этого года заканчиваем эксперимент с маркировкой, по итогам которого напишем законопроект, и, как только его примем, выйдем на промышленную эксплуатацию системы. Планируется это сделать в следующем году», — приводит РИА Новости слова замминистра финансов Алексея Моисеева.

По его словам, в конечном счёте система позволит обеспечить контроль за драгоценными камнями и металлами на всех этапах производства, от добычи до конечного продукта.

В апреле 2019 года Минфин выступил с законопроектом, который предлагает ввести обязательную маркировку драгоценностей с 2020 года. Документ предполагает создание государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах их оборота (ГИИС ДМДК).

В неё в обязательном порядке будут вносить информацию федеральные органы исполнительной власти, определяемые правительством РФ, Центральный банк РФ, банки, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели, проводящие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Проверка на подлинность

В январе 2019 года Роспотребнадзор пояснил, как удостовериться в подлинности драгоценных камней. В ведомстве сообщили, что эта информация должна содержаться в сертификате соответствия.

Отмечалось, что вне ювелирного изделия камень может продаваться только при наличии сертификата на каждый драгоценный камень или партию. Если он вставлен в изделие, то сертификат заменяет бирка.

Так, на бирках ювелирных изделий со вставками из драгоценных камней (бриллианты, изумруды, рубины, сапфиры) должны быть указаны их характеристики, в частности цвет, чистота и масса. На полудрагоценных камнях (топазы, аметисты, хризолиты, гранаты) указывается вес вставки без каких-либо характеристик чистоты.

Кроме того, вместе с товаром покупателю передаётся товарный чек, в котором указываются наименование товара и продавца, проба, вид и характеристика драгоценного камня, артикул, дата продажи и цена товара. Кроме того, должна стоять подпись осуществляющего продажу лица. На приобретённые огранённые природные драгоценные камни передаются сертификаты.

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