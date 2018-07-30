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БРИКСТ или даже БРИКСТА

30 июля 2018, 11:39  •  91 • Аналитика

На саммите БРИКС, проходившем с 25 по 27 июля в Йоханнесбурге (ЮАР), турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о горячем желании Турции стать членом альянса. Об этом в воскресенье сообщило издание Hürriyet Daily News.

"Хотелось бы занять своё место в БРИКС. Я сказал: если вы примете нас, платформа будет носить имя БРИКСТ", - поведал Эрдоган журналистам. По словам президента Турции, все члены альянса "тепло приветствовали" его предложение. Особенно настаивает на дальнейшем расширении Китай. С другой стороны, российский президент Владимир Путин заявлял на пресс-конференции, что расширять состав пока не планируется, и что на данный момент предпочтительнее формат "БРИКС плюс". Он отметил, что организация открыта для других стран, но этот вопрос ещё необходимо дополнительно проработать.

Эрдоган прибыл на X саммит БРИКС во главе внушительной делегации, состоящей из членов кабмина (министр иностранных дел, министр обороны, министр финансов, министр торговли) и высокопоставленных функционеров правящей Партии справедливости и развития. Кроме турецкого лидера, гостями мероприятия были президент Аргентины (тоже кандидат на вступление) Маурисио Макри, лидеры Анголы, Габона, Замбии, Зимбабве, Конго, Лесото, Маврикия, Мадагаскара, Малави, Мозамбика, Намибии, Руанды, Сейшел, Сенегала, Танзании, Того, Уганды, Эфиопии и Ямайки.

"В ходе встречи лидеры стран подписали Йоханнесбургскую декларацию по итогам десяти лет работы организации. Подписи под документом поставили президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Мишел Темер и хозяин нынешнего юбилейного саммита — лидер ЮАР Сирил Рамафоса", - информирует РИА Новости. "Итоги юбилейного, десятого саммита БРИКС в Йоханнесбурге выглядат так: пять самых мощных из "незападных" стран создают инфраструктуру новой системы мировой экономики. Той системы, которая нарисуется после нынешних торговых схваток на выживание. Прежде всего, после экспортно-импортной войны двух главных мировых экономик — США и Китая. Упрощённый взгляд на саммит мог бы выглядеть так: Китай приехал за поддержкой партнеров по БРИКС, то есть России, Индии, Бразилии и Южной Африки. Но то же самое нужно и России, и всем прочим членам этого клуба, постепенно перерастающего в организацию. Вопрос в том, что такое "поддержка". БРИКС существует десять лет, и вначале его оружием было только слово. То есть декларации об общих позициях по множеству вопросов. ...Но сейчас, когда за словами стоят конкретные действия, будущее мира выглядит надёжнее", - пишет политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Дмитрий Косырев.

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