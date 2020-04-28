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Бригады по подготовке будут отозваны из отпусков: Стали известны ближайшие политические планы

28 апреля 2020, 16:10  •  90 • Политика
Бригады по подготовке голосования по поправкам в Конституцию будут отозваны из отпусков в середине мая. Об этом сообщили источники, близкие к политическим кругам. По данным инсайдеров, на данный момент рассматривается три возможных даты голосования.
Россия вскоре может побороть пандемию коронавируса. О том, что для граждан РФ может быть смягчён режим ограничений после 12 мая, ранее сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что страна выйдет на плато по заболеваемости к середине мая.
При этом, по сообщениям источников Царьграда, политическая жизнь уже начинает активно восстанавливаться. Так, передают близкие к политическим кругам инсайдеры, во второй половине мая из отпусков будут отозваны бригады подготовки голосования по поправкам в Конституцию.
Ранее о переносе значимой даты в своём видеообращении сообщал президент России Владимир Путин. Из-за пандемии коронавируса ранее также был перенесён и традиционный парад Победы 9 мая.
Как отмечали в Кремле, эти решения дались действительно тяжело. "Но речь идёт о жизни и здоровье людей. Речь идёт о беспрецедентной опасности", - пояснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, добавляя, что нынешний вызов необычный "и он потребовал таких решений, которые ещё несколько месяцев назад нельзя было себе представить".
Впрочем, глава государства 9 мая выступит с обращением в связи с Днём Победы. В Кремле уже вовсю идёт подготовка к видеообращению главы государства к ветеранам и гражданам России.
Если говорить о голосовании по поправкам в Основной закон страны, то, как выяснил ВЦИОМ, абсолютное большинство граждан (95%) поддерживают социальные поправки.
По информации из Кремля, новая дата голосования по Конституции России будет назначена исходя из "эпидемиологической ситуации". Об этом ранее сообщал Песков.
Инсайдеры дают детальные прогнозы, предполагая, что голосование по внесению изменений в Конституцию может состояться либо в конце июня, либо в начале июля. Источники расходятся по датам - 24 июня, 1 или 8 июля.
Кроме того, из политических кулуаров также доносятся сведения о том, что единый день голосования по-прежнему запланирован на 13 сентября.
Сведения инсайдеров неофициальные. Царьград продолжит следить за актуальной политической повесткой.

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