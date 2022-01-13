Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Журналист раскрыл всю правду о личной трагедии Назарбаева: "Нашли повешенны...
Расплата за заговор? Ветеран МВД России объяснил странную смерть главных силовик...
"Мы обогнали русню опять!": Самый скандальный министр в правительстве ...
"Вернуть войска в казармы": Требования Госдепа США разбились о два фак...
Главная / В мире

Бригадный генерал НАТО обиделся и на Россию, и на Казахстан: "Это вообще как?"

13 января 2022, 17:40  •  41 • В мире
Действия миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане возмутили генерала Карлиса Креслиньша.
Бригадный генерал НАТО в запасе Карлис Креслиньш объяснил, что смущает его в развертывании миротворческой миссии ОДКЮ в Казахстане. Напомним, что миротворцев призвал действующий лидер республики Касым-Жомарт Токаев. Решение об отправке миротворцев было коллегиальным. Спустя четыре дня после развертывания контингента лидер республики объявил, что миссия завершена.
Эта операция вызвала неоднозначную реакцию на Западе – увещевания в адрес Токаева велись как со стороны европейцев, так и со стороны США.
Свою позицию обозначил и бригадный генерал НАТО в запасе. Карлис Креслиньш признался, что он в шоке от действий ОДКБ в Казахстане и переговоров НАТО с Россией.
В интервью каналу "И Грянул Грэм" военный пояснил, что его в этой операции смутили два момента – скорость, с которой были развернуты силы ОДКБ, и жесткость, когда Токаев призвал стрелять без предупреждения на поражение.
"Это вообще как? Иностранные военные, которым дан приказ стрелять без предупреждения?", — уточнил он в своем ответе.
В целом генерал назвал слабостью призыв властей Казахстана к союзникам по ОДКБ. По его мнению, это серьезно подорвало авторитет властей республики.
Генерал запаса также убежден, что окопная война между Россией и НАТО маловероятна, скорее противостояние будет идти в киберпространстве или с помощью дронов. Он также выразил надежду, что до реального столкновения между НАТО и Россией не дойдет, поскольку в ядерной войне победителей быть не может.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



41
Источник
Похожие новости
11 января 2022, 21:55
Открытка с Кубы озадачила русских комментаторов: "Есть подозрения, что Че даже не в курсе"
13 января 2022, 01:50
«Москва обозначила контрмеры»: как прошло заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе
12 января 2022, 01:25
Лидер протестов в Казахстане по имени Чмоня обманул ожидания сильнее Шлёпы
12 января 2022, 03:05
«Эффективность очевидна всему миру»: как в России отнеслись к заявлениям Запада по миссии ОДКБ в Казахстане
12 января 2022, 13:05
Заговор элит. Кто использовал в своих целях бунт в Казахстане
12 января 2022, 01:25
Литовское кривосудие: «российский шпион» должен сидеть в тюрьме
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 января 2022, 02:30
Что так сильно напугало НАТО: Политолог объяснил "Ээээ... Давайте ещё поговорим&...
13 января 2022, 08:20
Лучше не приезжайте: Американцев предупредили о "необычной" активности на У...
13 января 2022, 09:30
Запад отказал России в гарантиях безопасности: что дальше?
13 января 2022, 00:45
Москва сорвала госпереворот в Казахстане. Время предъявлять счёт за оказанные услуги
13 января 2022, 11:50
Минобороны России сообщило о новом шаге ОДКБ в Казахстане
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 января 2022, 20:00
Вакханалия в Алма-Ате продолжается. Казахстану посоветовали готовиться к худшему
11 января 2022, 06:45
"Вернуть войска в казармы": Требования Госдепа США разбились о два факта о русских
10 января 2022, 09:45
Журналисту хватило трёх слов для "очень вежливого" ответа на дерзость украинского посла
08 января 2022, 19:50
Захват биолаборатории. В Алма-Ате сбылись худшие опасения?
09 января 2022, 11:00
Агата Кристи курит в сторонке. Корни заговора в Казахстане тянутся к семье Назарбаевых?
08 января 2022, 02:55
Шукшина перед откровениями о Казахстане сделала предупреждение
08 января 2022, 22:10
Плохой знак: На Майдане подняли флаг Казахстана
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.