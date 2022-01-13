Бригадный генерал НАТО обиделся и на Россию, и на Казахстан: "Это вообще как?"

Действия миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане возмутили генерала Карлиса Креслиньша.

Бригадный генерал НАТО в запасе Карлис Креслиньш объяснил, что смущает его в развертывании миротворческой миссии ОДКЮ в Казахстане. Напомним, что миротворцев призвал действующий лидер республики Касым-Жомарт Токаев. Решение об отправке миротворцев было коллегиальным. Спустя четыре дня после развертывания контингента лидер республики объявил, что миссия завершена.

Эта операция вызвала неоднозначную реакцию на Западе – увещевания в адрес Токаева велись как со стороны европейцев, так и со стороны США.

Свою позицию обозначил и бригадный генерал НАТО в запасе. Карлис Креслиньш признался, что он в шоке от действий ОДКБ в Казахстане и переговоров НАТО с Россией.

В интервью каналу "И Грянул Грэм" военный пояснил, что его в этой операции смутили два момента – скорость, с которой были развернуты силы ОДКБ, и жесткость, когда Токаев призвал стрелять без предупреждения на поражение.

"Это вообще как? Иностранные военные, которым дан приказ стрелять без предупреждения?", — уточнил он в своем ответе.

В целом генерал назвал слабостью призыв властей Казахстана к союзникам по ОДКБ. По его мнению, это серьезно подорвало авторитет властей республики.

Генерал запаса также убежден, что окопная война между Россией и НАТО маловероятна, скорее противостояние будет идти в киберпространстве или с помощью дронов. Он также выразил надежду, что до реального столкновения между НАТО и Россией не дойдет, поскольку в ядерной войне победителей быть не может.