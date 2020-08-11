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Брифинг-пятиминутка: Трамп прервал выступление перед СМИ из-за стрельбы возле Белого дома
11 августа 2020, 11:40 • 61 • Политика
Президент США провёл брифинг-пятиминутку. Он планировал выступать дольше, но выступление пришлось прервать из-за стрельбы возле Белого дома.
Традиционный брифинг длился считаные минуты. Дональд Трамп произносил речь с трибуны, когда к нему подошёл некий сотрудник Секретной службы. Тут же американский лидер вышел из зала. Его сопровождала охрана.
Зал покинули и сотрудники администрации президента. В их числе был министр финансов Стив Мнучин.
Вернувшись, Трамп сообщил, что возле Белого дома произошла стрельба. Правоохранители открыли ответный огонь. Вероятнее всего, подозреваемый ранен. Других пострадавших нет.
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