Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Инсайдер сдал всех снайперов роты ВСУ поимённо: Полный список
"ОМОН переходит на сторону протестующих": Очевидцы путаются, освещая &...
Как попались русские "наёмники": Пранкер рассекретил операцию с Крымом
Увидеть Минск и умереть. Гордону стало стыдно за Киев
Главная / Политика

Брифинг-пятиминутка: Трамп прервал выступление перед СМИ из-за стрельбы возле Белого дома

11 августа 2020, 11:40  •  61 • Политика
Президент США провёл брифинг-пятиминутку. Он планировал выступать дольше, но выступление пришлось прервать из-за стрельбы возле Белого дома.
Традиционный брифинг длился считаные минуты. Дональд Трамп произносил речь с трибуны, когда к нему подошёл некий сотрудник Секретной службы. Тут же американский лидер вышел из зала. Его сопровождала охрана.
Зал покинули и сотрудники администрации президента. В их числе был министр финансов Стив Мнучин.
Вернувшись, Трамп сообщил, что возле Белого дома произошла стрельба. Правоохранители открыли ответный огонь. Вероятнее всего, подозреваемый ранен. Других пострадавших нет.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



61
Источник
Похожие новости
11 августа 2020, 00:40
"Не дай Господь от России оторвать": Политолог обозначил главных кукловодов, раскачавших Минск
11 августа 2020, 00:40
Из правительства вылетят трое или даже больше: "Октагон" сообщил о грядущей "чистке"
11 августа 2020, 00:40
Тихановскую спасли. Лукашенко в ночь после выборов узнал о готовящемся покушении
11 августа 2020, 02:30
Наперегонки с санкциями: "Северный поток - 2" могут достроить раньше, чем США опомнятся
11 августа 2020, 08:00
Захватят власть и тут же… Малофеев дал прогноз о будущем белорусского "майдана"
11 августа 2020, 08:00
"Норвежская Ванга" молила, но её не слушали: Мигранты несут войну
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 августа 2020, 00:40
"Не дай Господь от России оторвать": Политолог обозначил главных кукловодов...
11 августа 2020, 02:30
Белорусов обнадёжили предсказанием: "От России останется всего 7 провинций"
11 августа 2020, 00:40
Из правительства вылетят трое или даже больше: "Октагон" сообщил о грядущей...
11 августа 2020, 00:40
Тихановскую спасли. Лукашенко в ночь после выборов узнал о готовящемся покушении
11 августа 2020, 02:30
Наперегонки с санкциями: "Северный поток - 2" могут достроить раньше, чем С...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 августа 2020, 03:35
Пролилась кровь: Первые данные из Белоруссии
10 августа 2020, 05:25
"ОМОН переходит на сторону протестующих": Очевидцы путаются, освещая "бои с милицией" в Белоруссии
07 августа 2020, 01:20
Война за Родину: Малофеев жёстко обратился к властям России
08 августа 2020, 12:10
Увидеть Минск и умереть. Гордону стало стыдно за Киев
06 августа 2020, 06:05
"Множество тайников по всему Крыму": Экс-офицер СБУ раскрыл планы Киева
08 августа 2020, 21:20
Как попались русские "наёмники": Пранкер рассекретил операцию с Крымом
08 августа 2020, 16:45
Радикалы готовят госпереворот с захватом Крыма. Зеленский не может сопротивляться - эксперт
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.