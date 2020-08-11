Брифинг-пятиминутка: Трамп прервал выступление перед СМИ из-за стрельбы возле Белого дома

Традиционный брифинг длился считаные минуты. Дональд Трамп произносил речь с трибуны, когда к нему подошёл некий сотрудник Секретной службы. Тут же американский лидер вышел из зала. Его сопровождала охрана.

Зал покинули и сотрудники администрации президента. В их числе был министр финансов Стив Мнучин.

Вернувшись, Трамп сообщил, что возле Белого дома произошла стрельба. Правоохранители открыли ответный огонь. Вероятнее всего, подозреваемый ранен. Других пострадавших нет.