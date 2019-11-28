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Брифинг по ситуации с возвращением к работе детского трансплантолога Каабака

28 ноября 2019, 17:09  •  43 • В России
В Москве прошёл брифинг с участием директора Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Андрея Фисенко, трансплантолога Михаила Каабака и руководителя департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елены Байбариной. RT вёл прямую трансляцию.
 
 

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