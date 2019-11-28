|
Брифинг по ситуации с возвращением к работе детского трансплантолога Каабака
28 ноября 2019, 17:09 • 43 • В России
В Москве прошёл брифинг с участием директора Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Андрея Фисенко, трансплантолога Михаила Каабака и руководителя департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елены Байбариной. RT вёл прямую трансляцию.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
43
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 ноября 2019, 22:54
|
23 ноября 2019, 07:24
|
21 ноября 2019, 16:09
|
25 ноября 2019, 04:54
|
25 ноября 2019, 08:09
|
22 ноября 2019, 00:24
|
26 ноября 2019, 06:54