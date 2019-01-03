Брифинг по безопасности: как Трамп убеждает демократов в необходимости стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп пригласил в Белый дом парламентских лидеров обеих правящих партий для участия в брифинге по безопасности американских границ. Встреча проходит на фоне шатдауна — остановки работы правительства из-за невозможности согласовать бюджет. Трамп требует выделить $5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой, однако демократы, которые получили контроль над палатой представителей после промежуточных выборов в ноябре 2018 года, выступают против этого шага. Эксперты полагают, что глава государства уже убедил своих оппонентов в необходимости сделки, однако обе стороны стараются достичь договорённости с минимальными уступками.

Дональд Трамп пригласил в Белый дом лидеров Республиканской и Демократической партий в конгрессе США для разрешения вопроса о шатдауне — остановке работы американского федерального правительства из-за невозможности согласовать бюджет.

Официальной причиной встречи президента и лидеров конгресса названа «безопасность американских границ», сообщает телеканал ABC, а значит, на ней будет обсуждаться вопрос финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что речь на брифинге будет идти о компромиссном варианте бюджета, принятие которого поможет возобновить работу федеральных правительственных служб.

«Президент пригласил в среду, 2 января, лидеров республиканцев и демократов конгресса в Белый дом на брифинг по безопасности границ, который проведут представители Министерства внутренней безопасности высокого ранга. Он остаётся привержен достижению соглашения, которое одновременно привело бы к возобновлению работы правительства и обеспечило бы безопасность американцев», — приводит слова Сандерс радиостанция NPR.

Напомним, отказ демократов в палате представителей и сенате утверждать бюджет, в котором $5 млрд выделялось на проект по охране границы с Мексикой, привёл к остановке работы правительства, которая длится уже 11 дней.

В понедельник, 31 декабря, Демократическая партия представила свой проект бюджета, в котором на установку заграждений на границе с Мексикой предлагается выделить $1,3 млрд. Однако, по мнению пресс-секретаря Белого дома, представленный демократами план не позволит возобновить работу правительства, поскольку не способен обеспечить безопасность границы.

Тем не менее Трамп заявил, что готов к сделке со своими политическими оппонентами, и отметил, что ждёт лидера демократов в палате представителей Нэнси Пелоси и лидера демократов в сенате Чака Шумера в Белом доме.

«Я встретил Рождество и провёл канун Нового года в Белом доме, — сказал президент США в интервью телеканалу Fox News. — Я здесь, я готов к переговорам. Это важно. Многие ждут зарплаты».

Однако вскоре после заявления о готовности пойти на компромисс Трамп всё же возложил ответственность за остановку работы правительства на демократов, которых, по его словам, не волнует потеря контроля над южной границей США.

«Одна вещь теперь доказана. Демократов не волнуют открытые границы США, все преступления и торговля наркотиками, которые происходят из-за этих открытых границ!» — написал он в своём Twitter.

Принципиальный вопрос

Лидеры демократов в конгрессе уже встречались с президентом в Белом доме в середине декабря. Тогда Трамп заявил, что остановит работу правительства «ради безопасности границ».

В свою очередь, ведущий сенатор-демократ Чак Шумер заверил журналистов, что никакой стены на границе не будет.

«Президент Трамп должен понять, что необходимого количества голосов в пользу стены не будет ни в палате представителей, ни в сенате. Он не получит эту стену ни в каком виде», — цитировало политика издание The Wall Street Journal.

Между тем руководство Республиканской партии в сенате заявило, что не станет голосовать за проект бюджета, в котором не будет пункта о выделении средств на строительство стены.

«Всё просто: сенат не будет направлять президенту то, что он не подпишет», — приводит газета The Guardian слова представителя главы республиканцев в сенате Митча Макконела.

Стоит отметить, что для утверждения проекта бюджета нужно не менее 60 голосов сенаторов. На данный момент республиканцы занимают в верхней палате 51 кресло, а демократы — 47, но никто из сенаторов-оппозиционеров не готов отдать свой голос за вариант бюджета, предложенный Трампом.

Вынужденный отпуск

Последняя остановка работы федерального правительства США произошла в 2016 году при Бараке Обаме и продлилась 16 дней. Нынешний шатдаун, по данным американских СМИ, затронул около 800 тыс. федеральных служащих в таких ведомствах, как Госдепартамент, министерства юстиции, внутренней безопасности, сельского хозяйства, жилищного и городского развития, торговли, транспорта и финансов.

Продолжающийся правительственный кризис уже привёл к закрытию части национальных и природных парков на западе США — в отсутствие персонала в заповедниках скопились горы мусора и участились случаи вандализма.

Лидеры Демократической парти в конгрессе Чак Шумер и Нэнси Пелоси

Reuters

© Joshua Roberts

В четверг, 3 января, в Вашингтоне начнёт свою работу новый конгресс, за обновлённый состав которого американские избиратели голосовали в ноябре 2018 года, и представители демократического крыла уже завили, что намерены возобновить работу федеральных служб.

«Нашей первоочередной задачей станет возобновление работы правительства, которая была безответственно приостановлена Трампом, — заявил в интервью Daily Mail Хаким Джеффрис, конгрессмен от штата Нью-Йорк. — Мы сконцентрируемся на том, чтобы снова дать жизнь нашей демократии и вернуть правительство народу».

Без компромиссов

Время играет против Дональда Трампа, и достичь компромисса с новым конгрессом, где одна из палат теперь находится под контролем демократов, будет сложнее, заявил в интервью RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Поэтому «Трамп делает последнюю попытку согласовать промежуточный вариант со «старыми» лидерами оппозиции», полагает аналитик.

«Сделка с новым конгрессом обойдётся ему дороже. Трамп хочет, чтобы лидер демократов в палате представителей Нэнси Пелоси в обмен на поддержку и обещания сотрудничества убедила свою партию проголосовать (хотя бы частично) за финансирование строительства стены на границе ещё сегодня. Тем самым Дональд Трамп достигнет нужного ему результата и даже в случае компромиссного варианта объявит о своей победе, как он это обычно делает», — считает Владимир Брутер.

Эксперт отметил, что президент США уже убедил демократов в необходимости заключения сделки, однако для их партии шаг навстречу Трампу будет очень болезненным.

«Они тоже должны будут заявить о своей победе. Даже несмотря на то что Пелоси по многим вопросам занимает компромиссные позиции, её партии сейчас это невыгодно. Особенно учитывая, что время сейчас играет на них. Сказать, что они легко пойдут на сделку, нельзя. Но если Трамп предложит что-то необычное, например финансирование строительства стены на границе с Мексикой через негосударственные источники, вполне возможно, что демократы будут готовы обсуждать такой вариант», — отметил эксперт.

По словам политолога Александра Асафова, на самом деле Трамп не хочет искать компромисс, а политических оппонентов вызывал в Белый дом, чтобы повторить свои требования.

«А требования у него очень простые: он считает, что вынудит демократов согласовать проект стены на границе с Мексикой и найти на него деньги. Он последователен в достижении своих целей, поставленных ещё в 2016 году. Учитывая ситуацию с правительством, которое до сих пор находится в шатдауне, он показывает своим политическим оппонентам, что пойдёт до конца», — рассказал политолог в разговоре с RT.

Однако всем уже известен фирменный стиль Трампа, когда он доводит ситуацию до предела, а затем смягчает условия, чтобы заключить выгодную для себя сделку, напомнил эксперт.

«При нынешней внутриполитической ситуации до точки, когда Трамп начнёт уступать, ещё далеко. Всё-таки он последовательно выполняет перечень своих предвыборных обещаний, особенно данных самому себе. Не думаю, что он пойдёт на серьёзные уступки или вовсе откажется от проекта строительства стены», — заключил Александр Асафов.