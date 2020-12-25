Брежнев дал "царское" прозвище Горбачёву: Как первый президент СССР пробивал себе путь к власти?

Михаил Горбачёв умел нравиться людям. Особенно если от этого зависело его продвижение по службе. Игорь Синицин в книге "Андропов вблизи. Воспоминания о временах оттепели и застоя" пишет, что Горбачёв стремился как можно сильнее обаять и Андропова, и Суслова, чтобы добраться до генсека Брежнева. Ему удалось.

На станции Минводы Кавказской железной дороги знакомство Брежнева и Горбачёва состоялось. Тогда глава государства ехал в Баку на торжественное мероприятие (а подобное он очень любил), был в прекрасном настроении, поэтому момент для первой встречи был выбран крайне удачно.

В 1970 году Горбачёв стал первым секретарём Ставропольского краевого комитета КПСС, а через восемь лет ему представилась возможность заведовать в ЦК КПСС сельским хозяйством. Тогда этот пост был одним из ключевых в структуре Центрального Комитета.

Автор книги "Кто поставил Горбачёва?" Александр Островский утверждает, что Леонид Брежнев называл Ставрополье "овечьей империей". Он и дал "царское" прозвище Горбачёву - Царь Овец. Оно не было обидным. В том регионе действительного много и успешно выращивали овец, давая стране 27% от общего объёма тонкорунной шерсти.

Планировал ли Горбачёв встать во главе страны сразу после ухода Брежнева, состояние которого стало серьёзно ухудшаться, доподлинно неизвестно. Но история зафиксировала тот факт, что генсек назвал своими преемниками Владимира Щербицкого и Константина Черненко. Горбачёв по-прежнему много общался с Андроповым. Некоторые историки называют последнего даже учителем Михаила Сергеевича.

После Леонида Брежнева, как известно, страну возглавил Юрий Андропов, потом был Константин Черненко - пожилой (74 года) и больной человек. На этом фоне молодой (всего-то 54 года) и активный Царь Овец с большим опытом партийной работы выглядел крайне выгодно.