Brexit вызвал дефицит еды в магазинах Британии: На помощь призовут армию - СМИ

Brexit вызвал дефицит еды в магазинах Британии. Из-за того, что многие водители покинули страну после выхода Объединённого Королевства из ЕС, серьёзно осложнилась доставка продуктов со складов в супермаркеты. По данным СМИ, власти призовут на помощь армию.

Британское правительство планирует просить помощи у вооружённых сил в связи с нарушением поставок продовольствия в магазины, сообщает Daily Mail.

В прошлом месяце в Ассоциации автоперевозчиков сообщили, что в Объединённом Королевстве недостаёт порядка 100 тыс. водителей грузовиков, из-за чего доставка еды со складов в торговые точки может осложниться.

Такая ситуация складывается из-за того, что многие сотрудники покинули страну после Brexit, а часть новых работников ждут возможности пройти тест на получение водительского удостоверения. Кроме того, обстановку усугубляет карантин, введённый на фоне распространения COVID-19.

Поэтому власти Великобритании сейчас надеются привлечь к доставке продуктов и лекарственных средств порядка 2 тыс. водителей Королевского логистического корпуса.

По данным газеты, правительство может направить официальное прошение командованию ВС страны уже в очень скором времени.