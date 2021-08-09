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Brexit вызвал дефицит еды в магазинах Британии: На помощь призовут армию - СМИ

09 августа 2021, 01:10  •  88 • В мире
Brexit вызвал дефицит еды в магазинах Британии. Из-за того, что многие водители покинули страну после выхода Объединённого Королевства из ЕС, серьёзно осложнилась доставка продуктов со складов в супермаркеты. По данным СМИ, власти призовут на помощь армию.
Британское правительство планирует просить помощи у вооружённых сил в связи с нарушением поставок продовольствия в магазины, сообщает Daily Mail.
В прошлом месяце в Ассоциации автоперевозчиков сообщили, что в Объединённом Королевстве недостаёт порядка 100 тыс. водителей грузовиков, из-за чего доставка еды со складов в торговые точки может осложниться.
Такая ситуация складывается из-за того, что многие сотрудники покинули страну после Brexit, а часть новых работников ждут возможности пройти тест на получение водительского удостоверения. Кроме того, обстановку усугубляет карантин, введённый на фоне распространения COVID-19.
Поэтому власти Великобритании сейчас надеются привлечь к доставке продуктов и лекарственных средств порядка 2 тыс. водителей Королевского логистического корпуса.
По данным газеты, правительство может направить официальное прошение командованию ВС страны уже в очень скором времени.

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