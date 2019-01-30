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Brexit уже ударил по Британии: курс фунта рухнул после голосования в парламенте

30 января 2019, 07:39  •  110 • Политика
Ранее в британском парламенте была представлена серия поправок к биллю о Brexit. Это стало серьезным ударом по курсу фунта. Он, как сообщают британские СМИ, в общей сложности рухнул после голосования на 0,8% как к доллару, так и к евро.
Курс фунта оказался первым, по чему уже ударил еще только обсуждаемый Brexit. Как пишет газета The Daily Telegraph, национальная валюта фактически рухнула после прошедшего голосования в парламенте по серии поправок к биллю о выходе Великобритании из Евросоюза.
В общей сложности курс фунта потерял 0,8%, причем, как отмечают эксперты, и к доллару, и к евро. И это, как утверждает издание, самое сильное падение британской нацвалюты в текущем 2019 году.
Ранее, напомним, британский парламент исключил выход Соединенного Королевства из Евросоюза без сделки с Брюсселем. Эту поправку предложила член Лейбористской партии Кэролайн Спелман. С перевесом всего в 8 голосов поправку приняли.
Но поправка, как поясняют британские СМИ, довольно общего содержания. В частности, в принятом документе нет объяснений того, какой будет процедура отклонения "жесткого" варианта Brexit, то есть когда страна покинет ЕС без договоренностей с Брюсселем. Такой вариант, в частности, не исключает премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

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