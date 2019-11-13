Brexit профинансировали беглые российские олигархи – противники Путина

Автор:

Латышев Сергей

Предвыборная кампания в Британии перед назначенными на 12 декабря досрочными парламентскими выборами, которые прояснят судьбу Brexit, обещает быть грязной, как никогда. И уже понятно, кому придётся отмываться от этой грязи больше всего — России. Независимо от того, виновата она в чём-то или нет.

Именно в этом ключе в Лондоне разгорается политический скандал вокруг доклада Межпартийного комитета британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности о возможном вмешательстве России в британскую политику. Правительство Бориса Джонсона обвиняют в этой связи в намеренной задержке публикации документа в преддверии досрочных парламентских выборов, потому что его содержание, уже просочившееся в прессу, крайне нелестно для тори.

Они больше всех кричали о российском «вмешательстве» и даже «агрессии» против Британии и при этом имели щедрых российских спонсоров, кое-кто был даже «личным другом» пытающегося всеми правдами и неправдами затащить королевство в Brexit премьера Бориса Джонсона. А теперь ещё они не хотят, чтобы эта убийственная для тори информация стала известна широкой публике до досрочных выборов. Согласитесь, тут даже не один, а целых два скандала, способных повлиять на итоги досрочных выборов и дальнейшие отношения Британии с Евросоюзом, по поводу чего они, собственно, и проводятся.

А скандалы настоящие?

Премьер-министр Британии Борис Джонсон оказался фигурантом сразу двух скандалов одновременно, искусственно связанных, к тому же, с Россией. Фото: Andrew Parsons / Globallookpress

Хотя, если по-честному, возмущаются этим только те, кто поддаётся внушению со стороны СМИ или искренне считает британскую или любую демократию совершенной. Ведь богачи всегда спонсируют политиков, причём из различных партий, чтобы при любом развитии событий быть на коне. А политики с удовольствием принимают подобные подношения, без которых просто не смогли бы заниматься своим ремеслом. Когда же за это берутся в надежде задобрить и расположить к себе власти других стран нашедшие в них приют и убежище беглые иностранцы, то их ещё больше можно понять. Но на этом акцент делать не будут. Поэтому к этим скандалам скоро добавятся и другие, фигурантами которых окажется и Джонсон, и его политические противники...

Какие имена!

Как сообщила со ссылкой на свои источники влиятельная The Sunday Times, в докладе, сбор материалов для которого занял полтора года, упоминаются девять российских «бизнесменов». Издание конкретно назвало троих.

Это, во-первых, бежавший из России в 2011 году бывший вице-президент нефтяной компании ЮКОС Александр Темерко. Сей член ближайшего окружения также обосновавшегося на Западе олигарха Михаила Ходорковского пожертвовал за последние семь лет Консервативной партии свыше 1,2 млн фунтов (1,5 млн по текущему курсу). Этот обвиняемый в России в мошенничестве деятель называет Бориса Джонсона своим близким другом.

Это просто смешно. Подручный российского олигарха Михаила Ходорковского Александр Темерко и ему подобные лондонские беглецы из России организовали Brexit? Фото: Федор Савинцев / ТАСС

Во-вторых, в докладе упоминается Любовь Чернухина — супруга бывшего заместителя министра финансов России и главы Внешэкономбанка Владимира Чернухина. Эта «спортивная» дама заплатила 161 тысячу фунтов за игру в теннис с Борисом Джонсоном и экс-премьером Дэвидом Кэмероном. За пять лет она пожертвовала тори 514 тысяч фунтов, а в прошлом году ещё 450 тысяч.

В-третьих, назван ещё один «друган» Бориса — крупный инвестор и акционер российской оппозиционной «Новой газеты», владелец британских газет The Evening Standard и The Independent Александр Лебедев. В докладе упоминается, что Александр и его сын Евгений регулярно приглашали Джонсона на закрытые и, как утверждают, весьма фривольные вечеринки в свой замок в Италии. В апреле 2018 года Джонсон, занимавший тогда пост главы МИД, гостил у них в Перудже. Интригу подпитывает тот факт, что обе британские газеты Лебедева агитировали за... сохранение Британии в ЕС.

Ошибка тори

Данный доклад, содержащий в том числе и давно известную информацию, по свидетельству британских СМИ, уже несколько раз пытались опубликовать, но власти сделали так, что он увидит свет только после досрочных выборов. Тот факт, что эту информацию пытаются придержать, заставляет многих британцев думать, что за Джонсоном и Ко скрываются ещё более серьёзные факты, и что правительство боится новых вопросов о своих связях с Россией.

Естественно, оппозиция негодует. Так, например, глава парламентского комитета по разведке, бывший генпрокурор Англии и Уэльса Доминик Грив назвал случившееся «падением ниже некуда». «Теневой» министр иностранных дел, лейбористка Эмили Торнберри охарактеризовала решение властей как «абсолютно неоправданное, беспрецедентное и очевидно политически мотивированное». Оправдания правительства насчёт того, что это «обычная практика», и надо хорошо изучить и проверить содержащиеся в докладе сведения, выглядят неубедительно.

Если бы британские власти на самом деле верили в свои обвинения против России, в Лондоне уже давно не было бы российского посольства. Фото: MFA Russia / Globallookpress

Получается, что сейчас неопубликованный доклад для оппозиции даже лучше, чем опубликованный, в котором может не оказаться действительно серьёзных обвинений. Теперь же дело представляется так, что Россия (а не пригретые Британией прозападные противники российской власти) с помощью щедрых подношений тори и «окучивания» Джонсона могла повлиять на результаты прошедшего в 2016 году референдума о Brexit. Под удар ставится, таким образом, один из главных тезисов Консервативной партии — необходимость соблюдать волю британского народа, решившего порвать с ЕС.

Россия заплатит за всё

Чтобы ещё больше замутить воду, британская контрразведка, согласно бульварной The Mirror, проводит совершенно секретную операцию. Её цель — защитить мобильные телефоны и гаджеты местных политиков от угрозы проникновения «русских хакеров». Якобы телефоны некоторых парламентариев подверглись кибератакам со стороны «другого государства». После этого, утверждает издание, депутаты получили соответствующие предупреждения от MI5, им запретили на некоторое время пользоваться своими компьютерами, планшетами, телефонами и ноутбуками…

Вот так и работает современная демократия, британская в том числе. Собственные глупость, ошибки и коррупцию с лёгкостью списывают на Россию. Ею же дискредитируют неудобных тем или иным силам политиков, что так ярко проявилось в случае с президентом США Дональдом Трампом. И это, к сожалению, типично для мира постмодерна, пост-правды и пост-СМИ. Для оглуплённой и зомбированной западной публики должно быть ясно только одно: во всём и всегда виновата в конечном счёте Россия, и она заплатит за всё, в том числе за Brexit или его отсутствие.