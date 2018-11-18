Brexit по-русски: Тереза Мэй снимает стресс с помощью алкоголя

Британский премьер, у которой всё плохо на всех фронтах, может рассчитывать теперь на сочувствие в столь нелюбимой ею России: в трудную минуту политик взялась за бутылку

Автор:

Латышев Сергей

Однако есть и специфика: Мэй пьет виски, а не водку, и не на троих, а на двоих. Она выпивает вместе с верным мужем Филиппом, который во всем поддерживает свою супругу и очень зол на телевизор за плохие новости. Об этом глава трещащего по швам правительства Британии сама поведала в эксклюзивном интервью Daily Mail.

«Трудно пришлось мне в эти пару дней. Когда я вернулась домой в среду поздно вечером около 11 часов, первое, что Филипп сделал, — это налил мне виски, валлийский Penderyn», - рассказала Мэй. Она призналась, что пьет и шотландский виски тоже. В каком количестве, не сказала, значит, скорее всего, много, ведь и проблем у неё достаточно. В этом Мэй тоже призналась: «Когда ты премьер-министр, ты каждое утро просыпаешься и не знаешь, что тебе принесет новый день».

Мэй также поведала, что у «бухающего» вместе с ней супруга – воинственное и одновременно жалостливое настроение: «Для другой половины часто бывает сложнее, потому что она видит, что происходит, хочет защитить и думает: «Что они говорят моей жене?». Он на самом деле взял на себя часть моей боли. Мы в браке 38 лет, это большой срок. Он - моя опора, как скала. Исключительно важно, чтобы кто-то из близких поддерживал вас, был выше политических тонкостей и оказывал человеческую поддержку».

Обложенная со всех сторон британский премьер Тереза Мэй впадает в опасную зависимость от виски. Фото: Alexandros Michailidis/shutterstock.com

Пристрастие Мэй к бутылке на ближайшее время гарантировано: несколько министров и заместителей министров подали в отставку после того, как она в ходе продолжавшегося свыше пяти часов заседания ознакомила свой кабинет с предварительной сделкой с Брюсселем по Brexit, от которого в ней ничего не осталось. Британия рассчитывала, выходя из ЕС, избавиться от всех минусов членства и сохранить все плюсы. А получилось совершенно обратное. Кому такое может понравиться? В результате Мэй оказалась под ударом как со стороны сторонников «жесткого» Brexit в рядах консерваторов, так и лейбористов, которые не хотят его вовсе. Проблема для премьера заключается в том, что она уже не может отказаться от своей политики, так как связала с ней политическую судьбу и не желает терять лицо.