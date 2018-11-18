Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Всем карикатуристам – санкции: Дипломаты ищут спасение от «Маши и Медведя»
Медведев обсудил пожары в Калифорнии с Пенсом
«Ломали двери, оскорбляли»: сторонники автокефалии штурмовали резиденцию митропо...
Путин приехал в "пещерный монастырь"
Главная / В мире

Brexit по-русски: Тереза Мэй снимает стресс с помощью алкоголя

18 ноября 2018, 16:39  •  14 • В мире
Британский премьер, у которой всё плохо на всех фронтах, может рассчитывать теперь на сочувствие в столь нелюбимой ею России: в трудную минуту политик взялась за бутылку
Автор:
Латышев Сергей
Однако есть и специфика: Мэй пьет виски, а не водку, и не на троих, а на двоих. Она выпивает вместе с верным мужем Филиппом, который во всем поддерживает свою супругу и очень зол на телевизор за плохие новости. Об этом глава трещащего по швам правительства Британии сама поведала в эксклюзивном интервью Daily Mail.
«Трудно пришлось мне в эти пару дней. Когда я вернулась домой в среду поздно вечером около 11 часов, первое, что Филипп сделал, — это налил мне виски, валлийский Penderyn», - рассказала Мэй. Она призналась, что пьет и шотландский виски тоже. В каком количестве, не сказала, значит, скорее всего, много, ведь и проблем у неё достаточно. В этом Мэй тоже призналась: «Когда ты премьер-министр, ты каждое утро просыпаешься и не знаешь, что тебе принесет новый день».
Мэй также поведала, что у «бухающего» вместе с ней супруга – воинственное и одновременно жалостливое настроение: «Для другой половины часто бывает сложнее, потому что она видит, что происходит, хочет защитить и думает: «Что они говорят моей жене?». Он на самом деле взял на себя часть моей боли. Мы в браке 38 лет, это большой срок. Он - моя опора, как скала. Исключительно важно, чтобы кто-то из близких поддерживал вас, был выше политических тонкостей и оказывал человеческую поддержку».
Обложенная со всех сторон британский премьер Тереза Мэй впадает в опасную зависимость от виски. Фото: Alexandros Michailidis/shutterstock.com
Пристрастие Мэй к бутылке на ближайшее время гарантировано: несколько министров и заместителей министров подали в отставку после того, как она в ходе продолжавшегося свыше пяти часов заседания ознакомила свой кабинет с предварительной сделкой с Брюсселем по Brexit, от которого в ней ничего не осталось. Британия рассчитывала, выходя из ЕС, избавиться от всех минусов членства и сохранить все плюсы. А получилось совершенно обратное. Кому такое может понравиться? В результате Мэй оказалась под ударом как со стороны сторонников «жесткого» Brexit в рядах консерваторов, так и лейбористов, которые не хотят его вовсе. Проблема для премьера заключается в том, что она уже не может отказаться от своей политики, так как связала с ней политическую судьбу и не желает терять лицо.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

14
Источник
Похожие новости
17 ноября 2018, 04:54
Польша захотела получить от Германии репарации
17 ноября 2018, 11:24
Обнаружена пропавшая год назад подлодка ВМС Аргентины San Juan
17 ноября 2018, 17:54
Георгиевская лента на ручке чемодана закрыла гражданину России въезд на Украину

17 ноября 2018, 11:24
«Главой Интерпола станет русский»: Британия смирилась с кандидатурой Прокопчука - The Times
18 ноября 2018, 13:10
«Суверенизация Европы»: экс-канцлер Германии сравнил торговую политику США с оккупацией
18 ноября 2018, 00:09
«На грани самоуправства»: в МИД РФ раскритиковали планы ОЗХО подписать меморандум о взаимопонимании по Сирии
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
18 ноября 2018, 08:24
Бывший президент Украины Янукович получил серьезные травмы
18 ноября 2018, 03:39
Всем карикатуристам – санкции: Дипломаты ищут спасение от «Маши и Медведя»
18 ноября 2018, 03:39
«Ломали двери, оскорбляли»: сторонники автокефалии штурмовали резиденцию митрополита ...
18 ноября 2018, 00:09
Политолог прокомментировал заявление Порошенко о многообещающих отношениях с США
18 ноября 2018, 06:54
В России – главные роли, в Киеве – «Грусть пилота» за копейки: Поддержавший АТО актер...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
12 ноября 2018, 14:24
На хвастовство Порошенко про 40 встреч в сети ответили красноречивым эпизодом из «Золушки»
17 ноября 2018, 17:54
«Сначала твердое "да", потом газ»: Лавров озвучил условия по «Турецкому потоку» в Европе
15 ноября 2018, 10:24
«Придётся обратиться к Москве»: как США намерены проводить капитальный ремонт российских Ми-17 в Афганистане
13 ноября 2018, 09:39
«Приказали чистить снег с осуждёнными, потом избили»: капитан ФСИН заявила об издевательствах начальства
11 ноября 2018, 18:54
Путин одним словом описал разговор с Трампом
13 ноября 2018, 13:09
Россия и Турция снова на грани столкновения
11 ноября 2018, 20:24
Донбасс: выборы вопреки
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.