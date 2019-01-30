Brexit по расписанию: Парламент отказал Корбину в продлении сроков выхода Британии из ЕС

Британский парламент отклонил предложение лидера лейбористов Джереми Корбина о продлении сроков выхода Соединённого Королевства из состава ЕС и гарантий того, что это разделение не произойдёт без предварительного соглашения между Лондоном и Брюсселем. Brexit по-прежнему должен произойти по расписанию, то есть 29 марта 2019 года.

Отметим, что в поддержку инициативы Корбина перенести сроки Brexit фактически на неопределённый срок проголосовало 296 человек. Против - 327.

Ещё одно предложение по данному вопросу поступило от другого члена Лейбористской партии Великобритании Иветт Купер. Она предложила перенести срок Brexit с 29 марта на 31 декабря.

Голоса членов парламента разделились по её предложению практически аналогично с предложением Корбина. За проголосовало 298 парламентариев. Против - 321.

После провала своего предложения глава лейбористов призвал парламент проголосовать за вотум недоверия правительству. Тем не менее здесь его также ждало поражение: кабмин Терезы Мэй устоял.