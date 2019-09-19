Brexit может сблизить Россию и Британию, если не помешают США - СМИ

Выход Великобритании из Евросоюза может быть выгоден России, но только в том случае, если между Лондоном и Москвой не будет преград. Такое мнение телеканалу "360" высказал британский журналист Патрик Хеннингсен.

Он отметил, что пока действуют антироссийские санкции, торговые отношения между РФ и Британией не будут изменяться в лучшую сторону. Если же ограничения снимут, то выиграют обе стороны.

Все определят дальнейшие действия Лондона. Последний может сохранить позицию Брюсселя по данному вопросу или даже попасть под влияние США.

"США будут диктовать внешнюю политику Великобритании… В таком случае Британия станет своего рода неофициальным 51-м штатом, будет полностью подчинена", - пояснил он.