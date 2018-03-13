Бревно в глазу: Собчак попалась сразу на трех крупных нарушениях во время избирательной кампании

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Юристы подсчитали все нарушения предвыборной кампании Собчак.

Скандальная телеведущая и кандидат в президенты России Ксения Собчак постоянно жалуется на нарушения предвыборного законодательства со стороны своих соперников, однако сама попалась сразу на трех крупных правонарушениях. Подробности рассказал юрист Илья Ремесло.

Первое и главное нарушение связано с пресловутой незаконной агитацией. То есть с тем, в чем она обвиняла президента России Владимира Путина. Речь идет о статье в журнале Tatler, посвященной Собчак. В материале светская львица представлена в максимально позитивном свете, также там описана ее политическая позиция, а заканчивается все вообще ее лозунгом "Я Ксения Собчак, и я против всех".

"Данный материал полностью соответствует определению агитационного материала согласно федеральному законодательству", - отмечает юрист.

Второе нарушение связано с использованием официального сайта Ксении Собчак для обхода блокировки, наложенной Роскомнадзором на портал "МБХ-Медиа". Это также является грубым нарушением российского законодательства.

Третье нарушение также происходит из сферы кампании в Интернете. Речь идет о сборе подписей в поддержку кандидата через сайт Собчак. Дело в том, что за сохранность личных данных, собранных таким образом, никто не ручается.

"Вроде бы мелочь, но для кампании Ксении - грубая ошибка и нарушение положений ФЗ "О персональных данных, - цитирует юриста Telegram-канал "Выборка".