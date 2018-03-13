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Бревно в глазу: Собчак попалась сразу на трех крупных нарушениях во время избирательной кампании
13 марта 2018, 22:54 • 191 • Политика
Юристы подсчитали все нарушения предвыборной кампании Собчак.
Скандальная телеведущая и кандидат в президенты России Ксения Собчак постоянно жалуется на нарушения предвыборного законодательства со стороны своих соперников, однако сама попалась сразу на трех крупных правонарушениях. Подробности рассказал юрист Илья Ремесло.
Первое и главное нарушение связано с пресловутой незаконной агитацией. То есть с тем, в чем она обвиняла президента России Владимира Путина. Речь идет о статье в журнале Tatler, посвященной Собчак. В материале светская львица представлена в максимально позитивном свете, также там описана ее политическая позиция, а заканчивается все вообще ее лозунгом "Я Ксения Собчак, и я против всех".
Второе нарушение связано с использованием официального сайта Ксении Собчак для обхода блокировки, наложенной Роскомнадзором на портал "МБХ-Медиа". Это также является грубым нарушением российского законодательства.
Третье нарушение также происходит из сферы кампании в Интернете. Речь идет о сборе подписей в поддержку кандидата через сайт Собчак. Дело в том, что за сохранность личных данных, собранных таким образом, никто не ручается.
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