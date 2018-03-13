Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Косачев: От перестановки госсекретарей отношение США к России не изменится
Центральная разведывательная дипломатия: Трамп отправил в отставку Тиллерсона и ...
Россия расторгнет газовые контракты с Украиной через 2 года
Собчак готова к налаживанию отношений с Украиной, несмотря на реакцию Киева на з...
Главная / Политика

Бревно в глазу: Собчак попалась сразу на трех крупных нарушениях во время избирательной кампании

13 марта 2018, 22:54  •  191 • Политика
Юристы подсчитали все нарушения предвыборной кампании Собчак.
Скандальная телеведущая и кандидат в президенты России Ксения Собчак постоянно жалуется на нарушения предвыборного законодательства со стороны своих соперников, однако сама попалась сразу на трех крупных правонарушениях. Подробности рассказал юрист Илья Ремесло.
Первое и главное нарушение связано с пресловутой незаконной агитацией. То есть с тем, в чем она обвиняла президента России Владимира Путина. Речь идет о статье в журнале Tatler, посвященной Собчак. В материале светская львица представлена в максимально позитивном свете, также там описана ее политическая позиция, а заканчивается все вообще ее лозунгом "Я Ксения Собчак, и я против всех".
"Данный материал полностью соответствует определению агитационного материала согласно федеральному законодательству", - отмечает юрист.
Второе нарушение связано с использованием официального сайта Ксении Собчак для обхода блокировки, наложенной Роскомнадзором на портал "МБХ-Медиа". Это также является грубым нарушением российского законодательства.
Третье нарушение также происходит из сферы кампании в Интернете. Речь идет о сборе подписей в поддержку кандидата через сайт Собчак. Дело в том, что за сохранность личных данных, собранных таким образом, никто не ручается.
"Вроде бы мелочь, но для кампании Ксении - грубая ошибка и нарушение положений ФЗ "О персональных данных, - цитирует юриста Telegram-канал "Выборка".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

191
Источник
Похожие новости
13 марта 2018, 22:54
Мария Захарова рассказала об истерике, которую закатили власти Британии
13 марта 2018, 13:09
"В армии не служили, за границу ездят" - Жириновский отчитал кандидатов в президенты России
13 марта 2018, 03:24
Не агент Путина: Парламент США не смог найти доказательств сговора Трампа с Россией

Загрузка...
13 марта 2018, 22:54
Шейнин: Оправдывать нападения на русских - то же самое, что поддерживать Гитлера
13 марта 2018, 17:39
МИД РФ: Лондон должен понимать, что угрозы санкций против Москвы не останутся без ответа
13 марта 2018, 09:54
Китай проведет реформу правительства
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
10 марта 2018, 23:24
"Что он там делал, плевки отрабатывал?": Коллега Шейнина вскрыл лицемерие украинского радикала
07 марта 2018, 17:24
Американский эсминец протестировал на России новую систему РЭБ
08 марта 2018, 16:09
Ванга отдыхает: Порошенко рассказал СМИ о будущем разрушении России
13 марта 2018, 00:09
Отрицаешь вину России - в тюрьму: Британские СМИ узнали о скандальном законопроекте
12 марта 2018, 00:08
370 миллионов на лечебную грязь
11 марта 2018, 09:09
"Такой петросянщины мир еще не видел" - украинского "плевателя" высмеяли после нападения на русского
09 марта 2018, 06:24
Небензя посоветовал членам СБ ООН "плясать от печки" в поиске причин кризиса на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.