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Брестская крепость снова в немецком прицеле

29 июня 2021, 12:30  •  218 • Украина
Героическое сопротивление советских солдат в Брестской крепости традиционно вызывало у немцев две реакции – восхищение и ненависть. В дни 80-летия гитлеровского вторжения в СССР опять зашевелились те, у кого подвиг обреченного гарнизона вызывает «зуд сомнений». В Германии на эту тему давно сел историк Кристиан Ганцер (Christian Ganzer) из Лейпцига.
Не так давно сколоченный им коллектив авторов выпустил книгу «Брест. Лето 1941. Документы и материалы», а в этом году – книгу «Битва за Брестскую крепость. 1941».
Ганцер уверяет, что советская и современная российская историографии занимаются не исследованием этой темы, а «героизацией событий». Мол, «героизация – не исторический факт, а лишь общественная конструкция», и она его не волнует. Хотя советский героизм подтверждают те, кто пытались в 41-м ворваться в крепость в серо-зеленой форме.
Обвиняя советских и российских историков в отсутствии объективности, немец очень вольно выстраивает свои доводы. Так, критикуякнигу Р. Алиева «Брестская крепость. Воспоминания и документы» (2010), он не приводит ни единой ошибки автора, меняющей представление о событиях, а пытается скомпрометировать «конкурента».
В лице Ганцера Брестская крепость переживает второй штурм – штурм сомневающихся и лгунов. В сотрудничестве с немецким пропагандистом оказались и украинские СМИ.Украинская редакция американского «Радио Свобода» разместила развернутый материал на основе интервью Ганцера «Героическая оборона Брестской крепости – миф, основанный на лжи».
В таком деле украинцы всегда услужат
В этом интервью Ганцер попросту заявляет, что «они все врали и врут», да ещё удивляется, отчего его недолюбливают в музее крепости.
Собственно, о том, что гарнизон не был готов к нападению, что большая его часть находилась на полигонах, что много советских солдат попало в плен и в лагерь под Бяла Подляска, было известно без Ганцера. Немец опоздал с «открытиями», сделанными ещё Коротичем в перестроечном «Огоньке».
А ряд заявлений немца позволяют усомниться в его квалификации как учёного. Так, он говорит, что «крепость не совсем разумно была размещена близко к границе», хотя это замечание надо адресовать императору Николаю Первому. Или уверяет, что «крепость не мешала немцам двигаться на восток». А чего они тогда не оставили ее в тылу, если «не мешала»? Зачем зачищали до конца июля? Длительность обороны – тоже, по словам Ганцера, «плод советской пропаганды»: мол, для СССР было важно показать, как долго остатки гарнизона противостояли вермахту, и всё это – советская идеология.
Ганцер – обычный «пропагандист с трактовками». Он уверен, что «с глобальной точки зрения в крепости не произошло ничего особенного… Это был небольшой инцидент на Восточном фронте». Настолько небольшой, что сюда зачем-то прилетели Гитлер с Муссолини и почти все военно-политическое руководство рейха! Не слабой «общественной конструкцией» оказалась оборона Брестской крепости!
Гитлер, дуче и генералитет вермахта осматривают место «незначительного эпизода войны»
«С глобальной точки зрения»Ганцер – мелкая тля на поле истории Великой Отечественной войны. Он и не взялся изучать операцию «Багратион» или советский штурм Кенигсберга, где «идеологии» поменьше – сплошные факты. Опять же деньги «альтернативному» историку платят за Брестскую крепость.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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