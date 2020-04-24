Брешь в защите: Специалисты нашли уязвимые для хакеров места в ПО от Apple

Эксперты из американской фирмы ZecOps заявили о том, что в программном обеспечении Apple есть недоработки, которые могут делать его уязвимым для хакеров. Брешь в защите обнаружилась в одном из приложений. Специалисты считают, что эта недоработка могла давать о себе знать с 2012 года.

Специалисты по кибербезопасности из фирмы ZecOps обнаружили недостаток в почтовом приложении программного обеспечения. Так, было зафиксировано несколько кибератак, во время которых хакеры пытались использовать почтовое приложение. Первая состоялась в начале 2018 года.

Скорее всего, хакеры отправляли пользователям электронные письма, в которых были специальные вложения. Они вызывали короткий сбой в работе операционной системы iPhone или iPad. В этот момент преступники могли похищать различные личные данные - в том числе фото или информацию о пользователе и его контактах.

По данным фирмы, так могли пытаться украсть личные данные людей из Японии, Саудовской Аравии, Израиля, Германии и других стран, сообщает ТАСС.