Бренд или подделка? Куртки беженцев за 70 тысяч рублей озадачили интернет

Куртки бегущих в Польшу беженцев сильно озадачили русских интернет-пользователей. Многие обратили внимание, что одежда мигрантов стоит около 70 тысяч рублей. И теперь в Twitter пытаются понять, бренд это или подделка.

Пользователь с ником Մιtαuskαs выложил фотографию предположительно беженца, одетого в куртку канадской фирмы Canada Goose, которая специализируется на производстве тёплой одежды. Там же он выложил страницу из магазина, судя по которой такую куртку в Польше можно приобрести за 3,9 тысячи злотых (70,8 тысячи рублей).

Поляки оценивают экипировку нелегалов (бедных беженцев), стремящихся пересечь границу. Такую куртку в Польше после уценки можно купить примерно за 4 тысячи злотых. В Ираке и Сирии, наверное, покупают. Там дешевле,

- пишет он в Twitter.

Скриншот: Twitter/@_A_Vit_

В комментариях тут же разразилась бурная дискуссия. Некоторые пользователи отметили, что мигранты не такие уж и бедные, раз могут позволить себе подобные вещи, а в Европу они бегут не от нужды, а ради красивой жизни. Так, например, пользовательница Twitter Ирина напомнила, что мигрантам в Европе выплачивают пособие по 700 евро (57,4 тысячи рублей), плюс полностью берут на себя их обеспечение, поэтому "какую хочет курточку, такая и будет".

Другие обратили внимание на отличие куртки сфотографированного мужчины от куртки, которая красуется на модели в официальном магазине. В частности, они заметили, что белая нашивка у мигранта на левом рукаве, а не на правом, как у оригинальной продукции Canada Goose. Комментаторы сделали вывод, что это "дешёвая китайская подделка типа АБИБАСА за 50 баксов", а не брендовая вещь.

Отметим также, что вообще трудно определить, где фотография сделана, когда и при каких обстоятельствах. В частности, вызывает вопросы флагшток, который зачем-то держит мужчина на снимке, словно он на митинге. С другой стороны, кадр явно сделан на природе, что как раз соответствует предположению о мигрантах на границе.

Ранее сообщалось, что толпа беженцев из стран Ближнего Востока и Южной Азии двинулась в сторону Польши через Белоруссию. В связи с этим власти Польши распорядились привести войска в боевую готовности. В тот же день поступили сообщения о стрельбе на белорусско-польской границе. Несмотря на это, порядка 2000 мигрантов всё же смогли прорваться в Польшу.