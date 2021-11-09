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Бренд или подделка? Куртки беженцев за 70 тысяч рублей озадачили интернет
09 ноября 2021, 21:45 • 173 • Политика
Куртки бегущих в Польшу беженцев сильно озадачили русских интернет-пользователей. Многие обратили внимание, что одежда мигрантов стоит около 70 тысяч рублей. И теперь в Twitter пытаются понять, бренд это или подделка.
Пользователь с ником Մιtαuskαs выложил фотографию предположительно беженца, одетого в куртку канадской фирмы Canada Goose, которая специализируется на производстве тёплой одежды. Там же он выложил страницу из магазина, судя по которой такую куртку в Польше можно приобрести за 3,9 тысячи злотых (70,8 тысячи рублей).
- пишет он в Twitter.
Скриншот: Twitter/@_A_Vit_
В комментариях тут же разразилась бурная дискуссия. Некоторые пользователи отметили, что мигранты не такие уж и бедные, раз могут позволить себе подобные вещи, а в Европу они бегут не от нужды, а ради красивой жизни. Так, например, пользовательница Twitter Ирина напомнила, что мигрантам в Европе выплачивают пособие по 700 евро (57,4 тысячи рублей), плюс полностью берут на себя их обеспечение, поэтому "какую хочет курточку, такая и будет".
Другие обратили внимание на отличие куртки сфотографированного мужчины от куртки, которая красуется на модели в официальном магазине. В частности, они заметили, что белая нашивка у мигранта на левом рукаве, а не на правом, как у оригинальной продукции Canada Goose. Комментаторы сделали вывод, что это "дешёвая китайская подделка типа АБИБАСА за 50 баксов", а не брендовая вещь.
Отметим также, что вообще трудно определить, где фотография сделана, когда и при каких обстоятельствах. В частности, вызывает вопросы флагшток, который зачем-то держит мужчина на снимке, словно он на митинге. С другой стороны, кадр явно сделан на природе, что как раз соответствует предположению о мигрантах на границе.
Ранее сообщалось, что толпа беженцев из стран Ближнего Востока и Южной Азии двинулась в сторону Польши через Белоруссию. В связи с этим власти Польши распорядились привести войска в боевую готовности. В тот же день поступили сообщения о стрельбе на белорусско-польской границе. Несмотря на это, порядка 2000 мигрантов всё же смогли прорваться в Польшу.
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