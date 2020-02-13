Бремя пришло: как правительство решит вопрос доступности ипотеки

Правительство планирует упростить порядок рефинансирования ипотечных кредитов, взятых под высокий процент. Более того, даже если ставки останутся на нынешнем уровне 9% годовых, помочь людям улучшить жилищные условия будет невозможно, признал премьер-министр Михаил Мишустин во время совещания с членами кабмина. Поэтому федеральный бюджет на ближайшие три года будет ориентирован на поддержку граждан — общие расходы на выполнение социальных обязательств составят 2 трлн рублей. Предполагается, что источниками финансирования должны стать ненефтегазовые доходы, дивиденды госкомпаний и продажа пакета Сбербанка. В итоге кредитные организации, вероятно, объявят о снижении ставок, но условия выдачи ипотеки могут ужесточиться настолько, что взять ее будет малореально, считают эксперты.

Можно, но сложно

Ипотека в России остается слишком дорогой, заявил на заседании правительства премьер Михаил Мишустин. По его словам, нынешние 9% годовых по таким займам — бремя даже для семей со средними доходами. С такой ставкой помочь людям улучшить жилищные условия невозможно, подчеркнул он.

Президент Владимир Путин поставил цель снизить ставку по ипотеке до 7–8% годовых, напомнил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Банкам будет непросто снизить процент до этого уровня, но если удастся обеспечить стабильность системы и инфляции, ставка все же может быть снижена до +1–1,5% по отношению к ключевой, отметил он в беседе с «Известиями».

При этом 9% годовых — это средняя ставка по ипотеке по состоянию на декабрь, сейчас она уже ниже, подчеркнула председатель Банка России Эльвира Набиуллина на недавней встрече банкиров с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.

В обозримом будущем кредитные организации, скорее всего, действительно задекларируют более низкие ставки, но взять ипотеку менее чем под 8% среднему заемщику в ближайшее время малореально, считают эксперты.

— Обычно такие предложения сопровождаются высокими требованиями в виде большего первоначального взноса, сжатых сроков погашения займа, дополнительных комиссий, требований по страхованию и выбору страхователя и так далее, — объяснил аналитик «Финама» Алексей Коренев.

Пока ЦБ выдает займы другим кредитным учреждениям под 6% годовых, мы едва ли увидим среднюю ставку по ипотеке ниже 8%, добавил он.

Эту оценку разделяет и источник «Известий», близкий к регулятору. В самом общем виде минимальная стоимость ипотечной ссуды равна проценту по вкладам — сегодня это 5,5–6% плюс 2,5–3 п.п., объяснил он.

Сейчас на рынке есть предложения даже ниже 4% годовых, однако это маркетинговые ставки, отметил директор по работе с клиентами «БКС Премьер» Николай Соколов. Воспользоваться ими смогут лишь единицы из числа потенциальных заемщиков, поскольку по таким продуктам банки требуют, например, требуется первоначальный взнос от 50%, а срок срок кредитования всего до 5 лет. Ставки, которые доступны широкой аудитории, от маркетинговых могут отличаться на 2–6 процентных пунктов, добавил он.

По прогнозу «БКС Премьер», до конца года средневзвешенные ставки по ипотеке опустятся до 8–8,5%, сказал Николай Соколов. Но к этому значению нужно добавить еще и страховку, которая в среднем составляет 0,5% от остатка задолженности ежегодно.

Цифровой нюанс

Одной из главных тем совещания с правительством стало рассмотрение поправок в федеральный бюджет нынешнего года и плановый период 2021–2022 годов. Кабинет министров впервые корректирует показатели трёхлетки — ранее затрагивался только один год. Причиной тому стали цели, поставленные президентом по итогам послания Федеральному собранию. Изменения предполагают внушительное финансирование мероприятий по социальной поддержке граждан. В их числе по выплате материнского капитала в увеличенном размере — 466 тыс. за первого ребенка и для семей с двумя детьми — 616 тыс. рублей, расширении круга получателей пособий на первого ребенка, а также увеличении пособий по уходу за детьми с инвалидностью с 5,5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей.

— Все изменения в рамках выполнения послания президента мы разработали достаточно оперативно. Рассчитываю, что такой же подход сохранится у нас и при утверждении этих законопроектов в Государственной думе, — сказал глава правительства.

Объем дополнительных расходов на трехлетку составит около 2 трлн рублей. В первую очередь средства будут направлены из федерального бюджета — 1,8 трлн рублей. Порядка 190 млрд рублей — со стороны регионов.

При этом увеличение расходов не изменит запланированный профицит казны на текущий год, уверен министр финансов Антон Силуанов. Он отметил, что профинансировать мероприятия помогут ненефтегазовые допдоходы, включая дивиденды и выручку от покупки у ЦБ пакета Сбербанка. Последняя сделка очень долго согласовывалась внутри правительства. Схема предполагает, что кабинет министров выкупит пакет (50% плюс одна акция) за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. Дивиденды Сбербанка будут перечисляться напрямую в федеральный бюджет. Продажа акций пройдет поэтапно и будет завершена в 2021 году. ЦБ в результате сделки отразит прибыль в размере около 2,5 трлн рублей.

— Эта инвестиция позволяет нам за счет прибыли, которую мы получим от ЦБ, дополнительно получить средства в федеральный бюджет и использовать их на задачи, поставленные в послании президента, — пояснил Антон Силуанов.

Также правительство рассчитывает и на рост доходов от поступления дивидендов от госкомпаний. Окончательное решение по этому вопросу будет приниматься кабмином в особом порядке. На этом моменте подробнее остановился вице-премьер Андрей Белоусов, который выступил с предложением отдельно рассмотреть ситуацию с РЖД. Согласно действующему закону о бюджете, перевозчик должен выплатить 69 млрд рублей. В случае принятия поправок эта цифра увеличится до 86 млрд рублей. Но тут, как оказалось, есть нюанс.

— В финансовом плане РЖД, который утверждался правительством, эта цифра равна нулю, — сообщил Андрей Белоусов.

— Я думаю, это надо на совещании у меня будет обсудить, — ответил вице-премьеру глава правительства.

Для реализации поставленных президентом задач можно использовать средства, оставшиеся с 2019 года, считает директор директор АНО «Институт реформирования общественных финансов» Владимир Климанов.

— Возникла ситуация начала финансового года, когда прошлогодний бюджет был исполнен с превышением по доходам и неисполнением по расходам. К запланированному профициту образовались достаточно большие остатки. Это дополнительные средства, которые можно было пустить на текущие задачи, — пояснил эксперт, — Если говорить о дивидендах госкомпаний, то доля должна быть повышена и доведена до 50% от прибыли. Усилия, которые применялись для достижения этой цели, не всегда приводили к видимым результатам. Возможно, сейчас политика по отношению к ним окажется более эффективной.

«Остается сбалансированным»

Еще одной значимой темой в повестке заседания правительства стал вопрос обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания. Так, в России будет создан Федеральный регистр граждан, имеющих право на подобное обеспечение.

— Законопроектом предлагается обеспечить всех льготников препаратами в объеме не менее чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Все эти меры будут профинансированы в полном объеме. Для этого мы увеличиваем доходы и расходы федерального бюджета на три года. При этом он остается сбалансированным, — отметил председатель правительства.

Также премьер распорядился выделить 22 млн рублей на закупку 11,6 тыс. упаковок психотропных препаратов для лечения детей с тяжелыми заболеваниями центральной нервной системы. По словам Михаила Мишустина, правительство пока не может обеспечить всех нуждающихся в таких препаратах за счет внутреннего производства. Вице-премьеру Татьяне Голиковой было поручено следить за потребностью в таких лекарствах и в случае необходимости реагировать «максимально оперативно».