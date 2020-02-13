Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Здесь одни руины": Жители сёл на границе Казахстана и Киргизии заявил...
Песков оценил данные об ухудшении отношения россиян к Украине
"Нацистские власти": В Сети ответили Киеву на решение не подавать воду...
Обсуждение поправок к Конституции: Путин обещал сохранить понятия «папа» и «мама...
Главная / Политика

Бремя пришло: как правительство решит вопрос доступности ипотеки

13 февраля 2020, 22:09  •  58 • Политика
Правительство планирует упростить порядок рефинансирования ипотечных кредитов, взятых под высокий процент. Более того, даже если ставки останутся на нынешнем уровне 9% годовых, помочь людям улучшить жилищные условия будет невозможно, признал премьер-министр Михаил Мишустин во время совещания с членами кабмина. Поэтому федеральный бюджет на ближайшие три года будет ориентирован на поддержку граждан — общие расходы на выполнение социальных обязательств составят 2 трлн рублей. Предполагается, что источниками финансирования должны стать ненефтегазовые доходы, дивиденды госкомпаний и продажа пакета Сбербанка. В итоге кредитные организации, вероятно, объявят о снижении ставок, но условия выдачи ипотеки могут ужесточиться настолько, что взять ее будет малореально, считают эксперты.

Можно, но сложно

Ипотека в России остается слишком дорогой, заявил на заседании правительства премьер Михаил Мишустин. По его словам, нынешние 9% годовых по таким займам — бремя даже для семей со средними доходами. С такой ставкой помочь людям улучшить жилищные условия невозможно, подчеркнул он.
Президент Владимир Путин поставил цель снизить ставку по ипотеке до 7–8% годовых, напомнил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Банкам будет непросто снизить процент до этого уровня, но если удастся обеспечить стабильность системы и инфляции, ставка все же может быть снижена до +1–1,5% по отношению к ключевой, отметил он в беседе с «Известиями».
При этом 9% годовых — это средняя ставка по ипотеке по состоянию на декабрь, сейчас она уже ниже, подчеркнула председатель Банка России Эльвира Набиуллина на недавней встрече банкиров с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.
В обозримом будущем кредитные организации, скорее всего, действительно задекларируют более низкие ставки, но взять ипотеку менее чем под 8% среднему заемщику в ближайшее время малореально, считают эксперты.
— Обычно такие предложения сопровождаются высокими требованиями в виде большего первоначального взноса, сжатых сроков погашения займа, дополнительных комиссий, требований по страхованию и выбору страхователя и так далее, — объяснил аналитик «Финама» Алексей Коренев.
Пока ЦБ выдает займы другим кредитным учреждениям под 6% годовых, мы едва ли увидим среднюю ставку по ипотеке ниже 8%, добавил он.
Эту оценку разделяет и источник «Известий», близкий к регулятору. В самом общем виде минимальная стоимость ипотечной ссуды равна проценту по вкладам — сегодня это 5,5–6% плюс 2,5–3 п.п., объяснил он.
Сейчас на рынке есть предложения даже ниже 4% годовых, однако это маркетинговые ставки, отметил директор по работе с клиентами «БКС Премьер» Николай Соколов. Воспользоваться ими смогут лишь единицы из числа потенциальных заемщиков, поскольку по таким продуктам банки требуют, например, требуется первоначальный взнос от 50%, а срок срок кредитования всего до 5 лет. Ставки, которые доступны широкой аудитории, от маркетинговых могут отличаться на 2–6 процентных пунктов, добавил он.
По прогнозу «БКС Премьер», до конца года средневзвешенные ставки по ипотеке опустятся до 8–8,5%, сказал Николай Соколов. Но к этому значению нужно добавить еще и страховку, которая в среднем составляет 0,5% от остатка задолженности ежегодно.

Цифровой нюанс

Одной из главных тем совещания с правительством стало рассмотрение поправок в федеральный бюджет нынешнего года и плановый период 2021–2022 годов. Кабинет министров впервые корректирует показатели трёхлетки — ранее затрагивался только один год. Причиной тому стали цели, поставленные президентом по итогам послания Федеральному собранию. Изменения предполагают внушительное финансирование мероприятий по социальной поддержке граждан. В их числе по выплате материнского капитала в увеличенном размере — 466 тыс. за первого ребенка и для семей с двумя детьми — 616 тыс. рублей, расширении круга получателей пособий на первого ребенка, а также увеличении пособий по уходу за детьми с инвалидностью с 5,5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей.
— Все изменения в рамках выполнения послания президента мы разработали достаточно оперативно. Рассчитываю, что такой же подход сохранится у нас и при утверждении этих законопроектов в Государственной думе, — сказал глава правительства.
Объем дополнительных расходов на трехлетку составит около 2 трлн рублей. В первую очередь средства будут направлены из федерального бюджета — 1,8 трлн рублей. Порядка 190 млрд рублей — со стороны регионов.
При этом увеличение расходов не изменит запланированный профицит казны на текущий год, уверен министр финансов Антон Силуанов. Он отметил, что профинансировать мероприятия помогут ненефтегазовые допдоходы, включая дивиденды и выручку от покупки у ЦБ пакета Сбербанка. Последняя сделка очень долго согласовывалась внутри правительства. Схема предполагает, что кабинет министров выкупит пакет (50% плюс одна акция) за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. Дивиденды Сбербанка будут перечисляться напрямую в федеральный бюджет. Продажа акций пройдет поэтапно и будет завершена в 2021 году. ЦБ в результате сделки отразит прибыль в размере около 2,5 трлн рублей.
— Эта инвестиция позволяет нам за счет прибыли, которую мы получим от ЦБ, дополнительно получить средства в федеральный бюджет и использовать их на задачи, поставленные в послании президента, — пояснил Антон Силуанов.
Также правительство рассчитывает и на рост доходов от поступления дивидендов от госкомпаний. Окончательное решение по этому вопросу будет приниматься кабмином в особом порядке. На этом моменте подробнее остановился вице-премьер Андрей Белоусов, который выступил с предложением отдельно рассмотреть ситуацию с РЖД. Согласно действующему закону о бюджете, перевозчик должен выплатить 69 млрд рублей. В случае принятия поправок эта цифра увеличится до 86 млрд рублей. Но тут, как оказалось, есть нюанс.
— В финансовом плане РЖД, который утверждался правительством, эта цифра равна нулю, — сообщил Андрей Белоусов.
— Я думаю, это надо на совещании у меня будет обсудить, — ответил вице-премьеру глава правительства.
Для реализации поставленных президентом задач можно использовать средства, оставшиеся с 2019 года, считает директор директор АНО «Институт реформирования общественных финансов» Владимир Климанов.
— Возникла ситуация начала финансового года, когда прошлогодний бюджет был исполнен с превышением по доходам и неисполнением по расходам. К запланированному профициту образовались достаточно большие остатки. Это дополнительные средства, которые можно было пустить на текущие задачи, — пояснил эксперт, — Если говорить о дивидендах госкомпаний, то доля должна быть повышена и доведена до 50% от прибыли. Усилия, которые применялись для достижения этой цели, не всегда приводили к видимым результатам. Возможно, сейчас политика по отношению к ним окажется более эффективной.

«Остается сбалансированным»

Еще одной значимой темой в повестке заседания правительства стал вопрос обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания. Так, в России будет создан Федеральный регистр граждан, имеющих право на подобное обеспечение.
— Законопроектом предлагается обеспечить всех льготников препаратами в объеме не менее чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Все эти меры будут профинансированы в полном объеме. Для этого мы увеличиваем доходы и расходы федерального бюджета на три года. При этом он остается сбалансированным, — отметил председатель правительства.
Также премьер распорядился выделить 22 млн рублей на закупку 11,6 тыс. упаковок психотропных препаратов для лечения детей с тяжелыми заболеваниями центральной нервной системы. По словам Михаила Мишустина, правительство пока не может обеспечить всех нуждающихся в таких препаратах за счет внутреннего производства. Вице-премьеру Татьяне Голиковой было поручено следить за потребностью в таких лекарствах и в случае необходимости реагировать «максимально оперативно».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



58
Источник
Похожие новости
13 февраля 2020, 02:39
Мишустин назначил Татьяну Илюшникову замглавы Минэкономразвития
13 февраля 2020, 15:39
Мишустин поручил до 1 апреля подготовить идеи по оптимизации министерств
13 февраля 2020, 22:09
Бремя пришло: как правительство решит вопрос доступности ипотеки
13 февраля 2020, 00:39
МО РФ опровергло сообщения о нападениях российских военных на мирных жителей в Идлибе
13 февраля 2020, 22:09
Путин объяснил норму о гражданстве для президента России
13 февраля 2020, 22:09
Пустышка, интересная ЦРУ: Клинцевич о "побеге" внука Назарбаева в Великобританию
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 февраля 2020, 02:24
«Придётся как-то договариваться»: почему в Киеве допустили подачу воды в Крым
13 февраля 2020, 09:09
"Польша решила поиграть в значимую державу": Варшава потребовала у "Га...
13 февраля 2020, 05:24
Почему Москва не ставит Украину на место
13 февраля 2020, 05:54
В один день умерло 30 человек - расследования не было. Биооружие уже испытывают на лю...
13 февраля 2020, 12:09
«Открыли огонь на поражение»: Минобороны рассказало о конфликте военных США с мирными...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 февраля 2020, 12:09
"Пять часов держали в автобусе и спрашивали: "Чей Крым?": Ливанов рассказал, как ему запретили въезд на Украину
09 февраля 2020, 17:24
Новая схема сотен невинных жертв: Израильские лётчики опять прикрылись самолётом
12 февраля 2020, 00:39
"Призывал "резать русню" и был освобождён: примеры оскорбительных призывов в Белоруссии привёл Безпалько
09 февраля 2020, 19:24
Россия обогнала США, Китай, СССР и выиграла спор с Украиной
11 февраля 2020, 14:54
"Да нам никакой внешний враг не нужен!": Доктор Комаровский разоблачил "убийц" Украины
10 февраля 2020, 03:09
Две катастрофы изменили ситуацию: Китайские авиакомпании расторгают контракты с российскими пилотами - СМИ
07 февраля 2020, 10:09
"Совпадение? Не думаю!": Политолог Куликов обратил внимание на предстоящие рабочие поездки Лаврова
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.