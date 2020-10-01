Бремя государственного достоинства

О приверженности русских государственному способу существования

Выдающемуся советскому полководцу периода Великой Отечественной войны Ивану Христофоровичу Баграмяну, армянину по национальности, приписывается такая фраза: «Если в подразделении больше половины нерусских, оно становится небоеспособным и подлежит расформированию».

Я проштудировал десятки страниц Гугла с упоминанием этих слов, но так и не нашел ссылки на первоисточник, который можно считать исторически и научно достоверным. То есть велика вероятность, что советский генерал, а впоследствии маршал, такого никогда не говорил.

Однако, даже если так, данная мысль отнюдь не лишена смысла. Более того, есть вполне достаточные основания для вывода о практически стопроцентном совпадении этих слов с объективной исторической и современной реальностью. И далеко не только в узком контексте национального состава отдельных армейских подразделений.

Потому что в этой мысли, как в капле воды, нашла свое отражение, в сущности, основная проблема нашего времени. Во всяком случае, применительно к пространству, исторически занимаемому Русской цивилизацией. Неважно даже, в какой именно её ипостаси – Российской империи, Советского Союза или аморфного постсоветского конгломерата.

Суть этой проблемы заключается в том, что из всех народов бывшего СССР практически только один русский народ является таким народом, который сохранил многовековую и неразрывную преемственность своей государственной традиции. Что бы ни происходило с Россией за многие века её бурной истории, она непрерывно оставалась государством. По большей части, большим и могучим.

Народ, существовавший на протяжении столетий в таком неизменном в своей основе государственном формате, приобрел, несомненно, особые качества. Важнейшим среди них является его неискоренимая, закрепленная на генетическом уровне приверженность государственному способу существования.

Именно поэтому русский солдат всегда выделялся своей непоколебимой стойкостью и, я бы сказал, государственным фатализмом. В том его понимании, что превыше государства не стояла даже его собственная жизнь. Именно из этого корня произрастает традиционный русский коллективизм, готовность к взаимопомощи, вплоть до «Сам погибай, а товарища выручай!», легендарные терпеливость и неприхотливость, идущие от самоотверженности нацеленного на общее дело русского сердца. И даже та легендарная доверчивость ко всем окружающим, которая, чего греха таить, самих же русских часто и губит.

Помните знаменитое путинское обращение к Западу? «Самая главная ошибка с нашей стороны в отношениях с Западом – мы слишком вам доверяли, а ваша ошибка заключается в том, что вы восприняли это доверие как слабость и злоупотребили этим доверием».

Из такого особо прочного человеческого материала получаются лучшие в мире солдаты. То есть именно то, что является основой государственного величия России, её уникальной способности объединять вокруг себе другие народы.

В наши дни эта историческая уникальность русских видна особенно отчетливо. Развал Советского Союза (Большой России), привел к тому, что каждый народ, в ней обитающий, был предоставлен своей судьбе. И эта судьба испытала всех на прочность по самому большому счету.

С полной определенностью могу утверждать, что это испытание с честью и достоинством, хотя и с большими потерями, выдержал только русский народ. Все остальные, как это подтверждает каждый новый день, оказались неудачниками на этом главном экзамене жизни. И вовсе не потому, что они «отсталые» или испорченные. Просто у них так сложилась историческая судьба. Примеры можно перечислять, двигаясь по всему периметру границ Российской Федерации.

Прибалтика оказалась государственно несостоятельной и теперь бьётся, как рыба об лед, в бесконечных, но тщетных попытках понравиться и оказаться полезной Западу. Чтобы заслужить вкусную косточку с его стола и грызть её, тихо повизгивая, в тёплом углу. Ни о какой самостоятельной государственной роли применительно к этим приблудным образованиям и говорить не приходится.

Белоруссия. Здесь явное доминирование русского государственного элемента над ополяченным привело буквально на наших глазах к тому, что попытка фабрикации «альтернативного выбора» для этой части Исторической России, в виде её разрыва на куски и пожирания алчными соседями, провалилась. Особо следует подчеркнуть, что это заслуга не столько вполне мифического «белорусского национального феномена», сколько русских в своей фундаментальной основе людей.

Молдова. Вышибленная развалом Союза из привычной колеи общегосударственной русской жизни, где она имела свою вполне обустроенную нишу, эта бывшая часть Новороссийского генерал-губернаторства так и не нашла себя в «новом дивном мире». Где всё, что от неё требуется тамошними господами, это делать мелкие гадости России и продавать свои почки, получая за это подаяние на скудное пропитание. Ни о какой государственности эта раздробленная на мелкие осколки бывшая Молдавская ССР даже мечтать не смеет. Именно ввиду полного бессилия местной «национальной идеи» русская в своей основе, Приднестровская Республика уже тридцать лет успешно противостоит вконец растерянной «титульной» популяции.

Украина. Аналогичная попытка нерусского элемента, поддержанного Западом, но не имеющего собственной прочной государственной традиции, наспех сколоченного из потомков всевозможных ошметков европейских империй прошлого, всегда бывших у них рабами, привела лишь к массовому нашествию в Европу мойщиков итальянских унитазов и сборщиков польской клубники. И одновременно натолкнулась на ожесточенное сопротивление государственно мыслящих русских людей, которые в таком бесхозяйственном растаскивании своей исторической Родины усмотрели состав тяжелого преступления и повод поставить на место зарвавшуюся галицийскую сволочь. И противостоят этому моровому поветрию по сей день. Ибо речь идет о процессах исторического масштаба, которые не укладываются в привычный для них формат очередного мыльного сериала.

Примерно тот же самый иждивенческий инфантилизм наблюдается и на других окраинах постсоветского мира. Малые народы, там обитающие, веками существовали в безопасной тени Русской империи, пользовались всеми благами такого мало к чему обязывающего положения и, не без удовольствия и облегчения, передоверяли наиболее сложные и тяжелые обременения, связанные с поддержанием жизнедеятельности и обеспечением безопасности великого государства тем же безотказным и всегда готовым помочь русским.

Такой инфантильно-безответственный, по большому счету, образ жизни в настоящее время привёл к тому, что эти малые нации, столкнувшись с необходимостью решать взрослые проблемы целиком самостоятельно, оказались психологически и физически не готовы тащить этот воз.

Отсюда постоянные майданы, склоки, всевозможные большие и малые драки и даже войны. То есть обычные проявления массовой истерики, проистекающие от собственной несостоятельности.

Инфантильная грузинская власть не нашла ничего лучшего, как продаться за пару копеек Западу, который тут же натравил непутевую Грузию на Россию и её союзников. И, что характерно, как только русский медведь только слегка на неё рыкнул, обученное лучшими натовскими инструкторами грузинское войско тут же бросилось наутек. А главного инфантильного политика Саакашвили хватило только на то, чтобы жевать галстук и в панике убегать от мифически русских бомбардировщиков. Вот такой детский сад!

Сегодня в очередной раз крепко передрались армяне с азербайджанцами. И на авансцене всё тот же инфантильный балаган. Какие-то вопли, сопли, брызги эмоций, в которых они, похоже, сами разобраться не могут. Министерство обороны Армении устами своего официального пресс-секретаря, объявляет на весь мир о «причинении противнику значительных потерь животных» просто потому, что робот–переводчик Фейсбука так перевел с армянского выражение «живая сила противника».

Вы только вдумайтесь! Военное ведомство целой суверенной державы, к тому же ведущей войну, не может найти во всей Армении человека владеющего русским языком лучше робота-переводчика! Чтобы вразумительно перевести военную сводку на язык своего главного стратегического союзника – России!

Что это, если не густопсовый инфантилизм, которым там пронизано буквально всё и вся?! Сначала в той же Армении скакали до упада на площадях под стандартные кричалки всех бездельников «Запад нам поможет!». Ибо сами они, по определению, помочь себе не могут. Кто-то обязательно должен сменить им памперсы. Потом, накричавшись вдоволь и просунув во власть через черный ход такого же инфантильного горлопана, стали «катить бочку» на Россию, которая, дескать, плохо помогает.

Но как только на них в очередной раз пошел войной соседний «тюркостан», тут же вспомнили про только что обруганную Россию и стали требовать от неё немедленно прибыть «конно и оружно» на поле брани и спасти армянских братьев от страшного супостата!

Не хочу даже вникать в детали, потому что корень всех этих «ужимок и прыжков» – в том же инфантилизме. В фатальной неспособности и неготовности этих малых народов, веками истории приученных к тому, что у них всегда рядом «старший брат», который их прикроет, защитит и накормит, к собственной ответственности государственного уровня.

Ну, нет у них этого и все тут! Не сложилась государственность у них исторически.

И только русский народ, испытавший за минувшие тридцать лет едва ли не больше всех всякоразных злоключений, вроде тех же чеченских войн, не стал искать себе покровителя, на которого можно спихнуть всю ответственность, не польстился на дармовщинку жизни за счет дешевой распродажи Родины (хотя нашлись и такие, кто в этом преуспел), но сжав зубы и собрав в кулак все оставшиеся силы продолжил отстаивать то главное и единственное, что у него есть и всегда было – своё государство. Пусть даже искалеченное, оно было тем, без чего русский человек себя не представляет и без чего ему смерть.

Именно это сохранение и укрепление государственности России, то есть продолжение того пути, который не прерывался веками истории, и составляет главное отличие русского народа от всех прочих его окраинных спутников, всегда и во всем полагавшихся именно на Россию, и составляет главное содержание новейшего периода российской истории.