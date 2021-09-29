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Брекзит и бензин

29 сентября 2021, 12:05  •  117 • В мире
У всего есть своя цена
Мир всегда знал, что эталоном джентльменского поведения являются британцы. Только здесь так вежливо обходятся с цыганами – нелегальными беженцами из Румынии. Цыганские таборы культурно оцепляют полицией, грузят в автобусы, вывозят в аэропорт и загружают в рейсы на Бухарест. Это вам не литовские пограничники, которые устраивают на азиатских мигрантов охоту с собаками, травят газом и бьют дубинками.
Однако ничто не вечно под луной. Теперь из владений Её Величества Королевы Великобритании приходят плохие новости. Там возрождаются каперы. Все помнят, что каперы – это морские разбойники, грабившие торговые суда в эпоху парусного мореходства? Выглядело это так: плывет по воле волн большой парусный «купец». Вдруг появляется стая мелких каперов, которая устраивает за ним погоню, догоняет и освобождает от «лишнего товара». Казалось бы, дела давно забытых дней, но британские газеты сообщают, что стаи автомобилей устраивают погоню за бензовозами, пытаются остановить их и «выдоить» прямо на обочине дороги.
– Бред, – скажете вы. Однако британцы видят в этом вторую серию сериала о Брекзите. Уже закончилась первая серия с дефицитом итальянских продовольственных товаров, развёрнутых от границы из-за высоких пошлин, пришла очередь бензина. Хотя не столько бензина, сколько водителей бензовозов. Водителей стало сильно не хватать, развозить бензин по британским заправкам некому.
У Британии есть шесть нефтеперерабатывающих заводов с 47 хранилищами и запасов горючего достаточно. Однако большинство водителей раньше приезжали работать в Британию с континента. А теперь не приезжают: появились визовые сборы и ухудшились условия труда. Водители огромных бензовозов – категория особенная, хорошо оплачиваемая. У них есть профсоюзы, главным их которых является FNV. Один из руководителей FNV Эдвин Атема (Edwin Atema) говорит: «В Великобритании эта отрасль поражена сверхэксплуатацией, практикуется прием на работу безответственных «мультинационалов», которые сбивают оплату труда. Из отрасли происходит бегство водителей, которые не хотят иметь такую низкую зарплату. Мы, работники Евросоюза, не поедем в Великобританию помогать им выбираться из дерьма, которое они сами сотворили».
Британское правительство дошло до того, что готово предоставить краткосрочные хорошо оплачиваемые контракты для 5000 (!) водителей из Европейского союза в период подготовки к Рождеству. Однако профсоюз отказывается. Плохие условия труда! Эдвин Атема говорит: «Лондон заманивает нас повышенными ставками на период до Рождества. Но кроме денег полно других вопросов, которые нам не нравятся. Водители не хотят платить за дорогостоящее пребывание в Англии из своего кошелька и жить в скверных условиях. Даже пользование туалетами становится для нас там проблемой».
Судя по претензиям профсоюза, речь идет не столько о «скверных условиях» пребывания в Англии, которые до Брекзита были вполне приемлемыми, сколько о саботаже. Профсоюзы ЕС самого разного профиля понесли немалые убытки от выхода Великобритании из Европейского сообщества. Разорваны торговые и технологические цепочки, утрачен немалый сегмент рынка труда, и торговаться с Лондоном по мелочам FNV не будет. Рождественские перевозки – это несерьёзно. Профессия водителя бензинового автотанкера является профессией достаточно редкой, требующей основательной подготовки и кучи медицинских допусков. В Великобритании 100 тысяч кандидатов на вакантные должности нет. Значит, без FNV англичанам не обойтись, и профсоюз решил повысить ставки. Вопрос будет решаться просто: если правительство Великобритании не сможет смягчить кризис в ближайшие дни или недели, оно пойдет на поклон к профсоюзу и примет его условия.
А пока Эдвин Атема нагнетает обстановку. Он дал интервью BBC Radio 4’s и заявил, что «впереди британскую отрасль бензоперевозок ждет тупик и потребуется нечто вроде плана Маршалла чтобы вытащить ее на поверхность». Сегодня треть бензоколонок полностью распродала запасы бензина, и Ассоциация ретейлеров горючего (PRA), которая представляет 5500 независимых станций (из общего количества 8000), сообщила, что 50-90% из них закрываются. Затем последуют и остальные.
Правительство планирует «бросить в прорыв» 150 армейских водителей, но на фоне нехватки 100 тыс. рабочих мест это выглядит несерьёзно.
Дефицит бензина выливается не только в «рейды каперов» и многочасовые очереди у бензозаправок. Рушится образ британского джентльмена, поскольку ни каперы, ни драчуны в очередях этот образ не украшают; драки на заправках случаются все чаще.
Самое плохое в том, что бензина не хватает автотранспорту скорой помощи и персоналу, занятому уходом за тяжелыми больными на дому. Однако водителей бензовозов это мало волнует. Профессионалы из стран Европейского союза готовятся продиктовать островитянам свои условия.
Британские СМИ предвещают вторую «зиму недовольства» и прогнозируют, что в преддверии Рождества Великобритания превратится в страну полупустых магазинных полок и бензобаков.
Что ж, у всего есть своя цена. Великобритания начинает понимать, во что ей обойдется выход из Союза. Плата с британцев будет взиматься неуклонно и хладнокровно.
Фото: awsforwp.com
Дмитрий СЕДОВ

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