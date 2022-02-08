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«Бредовая идея фикс»: в МИД назвали распространяемые Западом слухи об «агрессии» РФ выдуманным основанием для санкций

08 февраля 2022, 11:35  •  93 • В мире
Запад занимается выдумыванием поводов для обоснования введения новых санкций против России, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. В связи с этим, по его словам, возникли бредовые утверждения о якобы готовящемся «российском нападении на соседние страны». В Кремле также указали, что между Москвой и западными столицами сохраняется «весьма и весьма напряжённая атмосфера», в том числе из-за продолжения тиражирования и обсуждения слухов о якобы грядущем «вторжении». Как отметил Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, утверждения о якобы агрессивном поведении России «не соответствуют здравой логике».
 
Украинский солдат на линии соприкосновения в Донбассе AP © Andriy Dubchak
 

Запад одержим мыслью о том, что Россия якобы готовится к «вторжению» на Украину, поскольку такое развитие событий позволит применить очередные антироссийские санкции. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел страны Александр Панкин в интервью РИА Новости.

«По большому счёту, уже давно понятно, что и в отсутствие оснований для применения к России подобного рода рестрикций, они будут найдены, а точнее выдуманы, включая, как мы уже подчёркивали, бредовую идею фикс о нападении России на соседние страны», — сказал Панкин.

Напомним, что 3 февраля официальный представитель Госдепа Нед Прайс начал свой брифинг со слов, что у США есть информация, свидетельствующая о том, что Россия якобы планирует инсценировать сфабрикованное нападение в качестве предлога для дальнейшего вторжения на Украину. После этого утверждения журналисты на протяжении нескольких минут пытались добиться от американского чиновника предоставления доказательств того, «что русские вообще такое планируют».

7 февраля Прайсу вновь задали вопрос на эту тему. Он сообщил, что американское внешнеполитическое ведомство не может предоставить какой-либо дополнительной информации.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что между Россией и Западом сохраняется «весьма и весьма напряжённая атмосфера». Причина — нежелание западных собеседников упоминать тему предоставления Москве юридических гарантий безопасности со стороны США и НАТО. При этом они «весьма экзальтированно обсуждают существующую, по их мнению, проблему грядущего нападения Российской Федерации на Украину».

В свою очередь, Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в очередной раз объяснил, почему Россия выступает против расширения НАТО за счёт новых членов на востоке Европы.

«Не мы же двигаемся к НАТО, а НАТО двигается к нам. Поэтому говорить о том, что Россия ведёт себя агрессивно, по меньшей мере, не соответствует здравой логике», — сказал он.

Глава государства также указал на опасность возможного вступления Украины в Североатлантический альянс. Он напомнил, что в украинских доктринальных документах прописано, что Россия — противник, а возвращение Крыма возможно осуществить военным путём.

«Представьте, что Украина — член НАТО. Пятая статья не отменена, наоборот, господин Байден, президент Соединённых Штатов, недавно сказал, что Пятая статья — это абсолютный императив и будет исполнена. Значит, возникнет военная конфронтация между Россией и НАТО. И я спросил на пресс-конференции в прошлый раз: «Нам что, воевать с НАТО?» Но я хочу и вас спросить, есть же вторая часть этого вопроса: «А вы хотите воевать с Россией?» Вы спросите своих читателей, зрителей, пользователей интернет-ресурсами: «Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией?» Но ведь так оно и будет», — констатировал Путин.

Также на russian.rt.com «Добиваться ответа на ключевые вопросы»: Путин заявил о готовности России продолжать диалог по гарантиям безопасности

В то же время в Вашингтоне прошла встреча Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца. Как сообщила пресс-служба Белого дома, лидеры двух государств обсудили якобы имеющее место «наращивание российского военного присутствия у границ Украины», а также совместные усилия по сдерживанию РФ и вопросы энергетики.

На итоговой пресс-конференции американский лидер выступил с угрозой в адрес проекта «Северный поток — 2».

«Если Россия вторгнется, то есть танки или войска пересекут границу Украины опять, «Северного потока — 2» больше не будет. Мы положим ему конец», — сказал он.

Байден также заверил, что Вашингтон сможет это сделать, даже несмотря на то, что судьба газопровода находится в руках Берлина.

По мнению Олафа Шольца, военная угроза для Украины существует. Вместе с тем немецкий канцлер добавил, что в случае эскалации Запад предпримет согласованные и единые меры, которые будут очень жёсткими для России. Однако он не заявил прямо о готовности Германии не допустить запуска «Северного потока — 2», даже после уточняющего вопроса.

«Как я уже говорил, мы действуем вместе, у нас абсолютное единство, мы не будем действовать разрозненно. Наши шаги будут одинаковыми и очень, очень тяжёлыми для России, и там должны это понять», — заявил лидер ФРГ.

15 февраля Олаф Шольц посетит Москву, где состоится его встреча с Владимиром Путиным. В ходе неё главы двух стран обсудят вопросы о предоставлении России юридических гарантий безопасности и об урегулировании ситуации на Украине.

Прит этом, согласно информации журналиста CNN Джейка Таппера, полученной от источника «близкого к правительству Украины», разночтение позиций относительно «Северного потока — 2» стало причиной, по которой президент Украины Владимир Зеленский отменил встречу с главой МИД Германии Анналеной Бербок. Другим поводом стал отказ Берлина оказывать Киеву какую-либо военную помощь.

Анналена Бербок должна была встретиться с Зеленским в рамках своего визита на Украину 7–8 февраля. Однако, на пресс-конференции по итогам встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой она сообщила, что встреча не состоится, поскольку французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан, который также должен был принять участие в переговорах, отменил поездку в Киев.

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