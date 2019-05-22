«Бредил советской угрозой»: чем запомнился первый министр обороны США Джеймс Форрестол

22 мая 1949 года на территории Национального военно-морского медицинского центра США было обнаружено тело экс-главы Министерства обороны страны Джеймса Форрестола. Он попал в госпиталь после ухода с руководящего поста и, по официальной версии, покончил жизнь самоубийством. Однако не все поверили, что видный государственный деятель, убеждённый католик совершил суицид. Форрестол был первым главой Пентагона в истории Соединённых Штатов, руководил флотом во время Второй мировой войны и добился больших успехов на Уолл-стрит. После капитуляции Германии и Японии он стал одним из идеологов жёсткой антисоветской политики и стоял у истоков маккартизма. Какие версии гибели Джеймса Форрестола выдвигали в США — в материале RT.

Джеймс Форрестол родился 15 февраля 1892 года в штате Нью-Йорк, в семье ирландских иммигрантов. После окончания школы он работал репортёром в местных газетах, учился в Дартмутском колледже и Принстонском университете. Форрестол был редактором одной из старейших студенческих газет США — The Daily Princetonian, а также видным членом студенческого самоуправления. Впоследствии он устроился на должность специалиста по торговле ценными бумагами в William A. Read & Company.

Методист Музея Победы, кандидат исторических наук Дмитрий Суржик рассказал в беседе с RT, что после вступления США в Первую мировую войну Форрестол пошёл служить в армию. Командование направило его на обучение в Канаду, где он окончил Королевский авиационный корпус и стал военным лётчиком.

«Однако на фронт Форрестол не попал, поскольку был направлен для дальнейшего прохождения службы в Управление военно-морских операций в Вашингтоне. После подписания США Версальского договора он вернулся к гражданской жизни», — отметил Суржик.

Форрестол сделал удачную карьеру в сфере финансов, пройдя путь от рядового сотрудника до президента компании на Уолл-стрит и миллионера. Благодаря своему журналистскому опыту он стал успешным публицистом и начал работать на Демократическую партию.

«Будущий президент США Франклин Рузвельт был в значительной мере обязан своим постом губернатора Форрестолу», — подчеркнул Суржик.

Звёздный час

В июне 1940 года Рузвельт назначил Форрестола своим специальным помощником, а затем перевёл на должность заместителя министра ВМФ. На него, в частности, были возложены обязанности по организации перевооружения американских военно-морских сил, которые ускоренными темпами готовились к войне.

«Вторая мировая война стала звёздным часом для Форрестола. Он смог быстро восстановить американский Тихоокеанский флот, значительная часть которого была уничтожена в Пёрл-Харборе. Были в значительной мере обновлены и другие военно-морские соединения», — отметил Суржик.

28 апреля 1944 года от сердечного приступа скончался министр ВМФ США Франклин Нокс, и Форрестол занял его должность. В конце войны с Японией он лично приезжал в районы крупнейших сражений. Министр убеждал других высокопоставленных чиновников США в том, что японцам, несмотря на их военные преступления, стоит позволить сохранить лицо во время заключения мира. Главным противником Вашингтона Форрестол считал Советский Союз.

Джеймс Форрестол — министр военно-морского флота

© U.S. Navy

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин подчеркнул в комментарии RT, что в США политические оценки правящих режимов и лидеров других стран менялись в зависимости от прагматических интересов Вашингтона.

«Ещё вчера Иосиф Сталин был «кровавым диктатором», но стоило начаться войне с Германией — и он уже превратился в «добрейшего Дядюшку Джо». Почти с той же стремительностью происходили и обратные превращения», — рассказал эксперт.

Сменивший Рузвельта на посту президента США Гарри Трумэн поддержал идеи Форрестола, который стал одним из архитекторов послевоенных отношений Соединённых Штатов с Японией и СССР. Министр убедил главу государства занять максимально антагонистическую позицию по отношению к Советскому Союзу.

Джеймс Форрестол и президент США Гарри Трумэн

Gettyimages.ru

© Bettmann

В 1946 году Форрестол заявил сенатору Джозефу Маккарти, что сторонники СССР якобы предпринимают действия, направленные на подрыв американской государственности. Таким образом, министр способствовал возникновению политики маккартизма.

Министр обороны

В сентябре 1947 года Трумэн решил объединить министерства отдельных родов войск в одно оборонное ведомство. Против этого шага выступил Форрестол, который считал автономность залогом успеха ВМФ. Однако именно он и стал первым главой Минобороны.

На новом посту Форрестол продолжил активную антисоветскую и антикоммунистическую деятельность. При нём США провели переговоры по поводу создания блока НАТО и взяли курс на противостояние коммунистам в Китае.

«На посту министра Форрестол вёл ожесточённую борьбу против национально-освободительных движений в бывших английских колониях и симпатизантов Советского Союза, чей авторитет заслуженно укрепился в годы Второй мировой войны», — подчеркнул Суржик.

Джеймс Форрестол приносит присягу во время вступления в должность министра обороны

© U.S. Navy

Форрестол нажил себе немало противников, когда запросил дополнительное финансирование на нужды ведомства. У него также возникли разногласия со сторонниками создания Израиля. По мнению министра, Вашингтону не стоило поддерживать еврейское государство, чтобы не испортить отношения с арабскими странами. Кроме того, Форрестол вёл споры с подчинёнными по поводу перспективных типов размещения авиации. Министр хотел сделать ставку на авианосцы, а не на наземное базирование, из-за чего нажил себе врагов в руководстве ВВС.

Отставка и смерть

В 1947 году Форрестола регулярно подвергали критике известные журналисты Уолтер Уинчелл и Дрю Пирсон. Представители СМИ напомнили министру о довоенном деле об уклонении от уплаты налогов, фигурантом которого он являлся. Форрестола также обвинили в том, что его ястребиная политика может привести к новой мировой войне.

На выборах президента 1948 года практически все эксперты предсказывали победу республиканцу Томасу Дьюи — губернатору штата Нью-Йорк. Тот в частном порядке встретился с Форрестолом и пообещал ему сохранить кресло министра обороны в республиканском правительстве. Новость о переговорах кандидата в президенты с главой Минобороны попала в прессу и разозлила Трумэна, который был вновь избран главой государства. В итоге он попросил Форрестола написать заявление об отставке.

Форрестол остро отреагировал на своё увольнение — впал в оцепенение. Его жена Жозефина и друзья направили экс-министра на лечение в Национальный военно-морской медицинский центр в Мэриленде. Официальной причиной госпитализации было объявлено тяжёлое нервное и физическое истощение. Однако лечащий врач поставил экс-министру диагноз «депрессия». Во время болезни Форрестол в бреду повторял следующие слова: «Русские идут, русские идут. Они везде. Я видел русских солдат».

22 мая 1949 года бывший министр покончил жизнь самоубийством. Вместо посмертной записки он оставил переписанную от руки часть трагедии Софокла «Аякс», оборвавшуюся на слове «соловей».

Позднее журналисты предполагали, что Форрестол санкционировал использование против СССР преступников из числа украинских националистов. Слово «соловей» в трагедии Софокла напоминало о гитлеровском батальоне спецназначения «Нахтигаль» («Соловей»), сформированном из членов экстремистской Организации украинских националистов (ОУН).

Однако многие в США не верили, что бывший министр совершил самоубийство. Его родственники утверждали, что у католика Форрестола не было ни малейшей склонности к суициду. Поэтому появились версии, что его специально довели до сумасшествия и убили. Среди возможных убийц экс-министра называли американских коммунистов и агентов правительства США, которые якобы опасались разглашения секретов о НЛО. В июле 1947 года произошёл Розуэлльский инцидент: некий объект, который власти объявили метеозондом, упал на территории штата Нью-Мексико.

Кроме того, журналистам стало известно, что за Форрестолом следили израильские спецслужбы из опасений, что он начнёт помогать арабским странам. Однако расследовавшая обстоятельства гибели экс-министра военно-морская комиссия констатировала факт суицида. Его похоронили на Арлингтонском национальном кладбище. В честь Форрестола были названы две школы и авианосец.

Похороны Джеймса Форрестола

© arlingtoncemetery.net

Обстоятельства гибели бывшего министра впоследствии не раз привлекали внимание режиссёров научно-фантастических фильмов и журналистов, расследовавших таинственные происшествия.

Константин Блохин считает, что «история Форрестола — пример того, как работала пропагандистская машина США».

«Если даже люди такого уровня сходили с ума, бредили советской угрозой, то что можно сказать о простых американцах?» — заявил эксперт.

По мнению директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулёва, сегодня нельзя со стопроцентной уверенностью сказать, что стало причиной гибели Форрестола.