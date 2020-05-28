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Бредихин рассказал, как дивизия СС «Галичина» стала прародителем украинских радикалов

28 мая 2020, 11:55  •  112 • Украина
Не стоит обольщаться редкими проблесками разума украинских властей — они все так же пропагандируют фашизм, несмотря на сбои, которые случаются в их системе правосудия. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил координатор движения «Донбасс за Евразийский союз» Антон Бредихин.
Так собеседник ФАН прокомментировал новость о том, что окружной суд в Киеве обязал сотрудников института национальной памяти перестать отрицать тот факт, что символика14-й гренадерской дивизии СС «Галичина» относится к  нацистской. По мнению Бредихина, культ, сложившийся вокруг этого карательного подразделения еще во время Великой Отечественной войны, никуда не делся и теперь его адепты в открытую маршируют по киевским площадям.
«Эта дивизия даже во времена СССР была окружена ореолом почета со стороны подпольных националистических объединений, — заявил политолог. — На протяжении всего времени после дня победы в 1945 году бандеровцы продолжали свое существование и были воплощением всего антисоветского в украинском обществе. А в 90-е, когда их уже никто не преследовал, они вышли из своих схронов прямо на улицы и показали, что нацистская идеология все так же жива, как  и десятки лет назад».
По словам эксперта, независимые власти Украины вместо того, чтобы бороться с фашистской заразой, начали ее подпитывать своей поддержкой, всячески пытаясь «примазаться» к «борцам за свободу». Именно так начали расти памятники Степану Бандере, а улицы некогда советских городов стали носить имя нацистского преступника.
«Этим любили заниматься и [экс-президент Виктор] Ющенко, и даже [экс-президент Виктор] Янукович, которого сейчас все почему-то обвиняют в том, что он «пророссийский». Нет, им обоим было выгодно существование радикалов! Полным ходом шла реабилитация и УПА1 (Украинская повстанческая армия, запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН), и Бандеры, и «Галичины», а националистические организации неофициально получали госфинансирование, что неоднократно подтверждалось журналистскими расследованиями», — отметил собеседник ФАН.
Чем закончилось это заигрывание с радикалами, всем хорошо известно: в 2013 году они в полной мере ощутили свою силу и свергли законную власть в Киеве, поставив у руля во всем потакавшего им Петра Порошенко. Власть в стране стала на сторону националистов, а русскоязычные окраины откололись от Украины и либо присоединились к России, либо начали борьбу за независимость. 
1 Организация запрещена на территории РФ.
Автор: Игнат Старцев

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