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Бредихин поддержал идею Гордона об отказе Украины от Донбасса
05 мая 2020, 04:10 • 45 • Украина
Жители ДНР и ЛНР вряд ли захотят жить в одном государстве с людьми, которые обстреливали их дома крупнокалиберными снарядами, а потому рассчитывать на реинтеграцию этих земель Украине не стоит. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил координатор движения «Донбасс за Евразийский союз» Антон Бредихин.
Собеседник ФАН поддержал идею журналиста Дмитрия Гордона построить несколько городов в Херсонской области для проукраинских переселенцев из непризнанных республик. На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским Гордон объяснил необходимость реализации своего проекта тем, что «бодяга» в Донбассе может «длиться вечно».
Политолог предположил, что идеи экс-президента сможет развить его преемник — и создать как отдельные города, так и целые районы для поселения беженцев с Донбасса (возможно даже с предоставлением некоторой автономии).
Также эксперт не исключил вероятности выделения денежных средств под эту цель из-за границы — по аналогии с теми же татарами, которых субсидировала Турция.
При этом ждать «бесплатного сыра» желающим пожить в новых поселениях не стоит — украинское государство найдет способ вернуть свое.
1 Организация запрещена на территории РФ.
Автор: Игнат Старцев
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