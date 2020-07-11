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Бредихин описал сценарий, при котором Украина объединится с Донбассом

11 июля 2020, 22:00  •  144 • Украина
Единственный действенный способ помирить ДНР и ЛНР с Украиной — это переформатировать саму Украину, сделав из нее принципиально иное государственное образование. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил координатор движения «Донбасс за Евразийский союз» Антон Бредихин.
Так он прокомментировал интервью вице-премьера Украины Алексея Резникова, в котором тот сказал, что безопасная «реинтеграция» Донбасса займет минимум 25 лет. По мнению чиновника, даже если Киеву удастся мирным способом восстановить свою власть над регионом, он еще долго будет оставаться «территорией войны», поскольку у жителей ДНР и ЛНР сохранится «раздор в головах». Завершая свою речь, Резников назвал их «вполне сознательными ребятами», которые ненавидят Украину, так как хотят жить в Советском Союзе.
«Интересный факт: данным заявлением украинская власть фактически признала невозможность такого проекта, как «реинтеграция Донбасса», — отметил Бредихин. — 25 лет — это время, в течение которого сменится целое поколение. И если мы посмотрим на более ранние выступления того же Резникова, а также прочих «слуг народа», то увидим более радужные ожидания. Так, называлось количество лет, равное одному президентскому сроку Зеленского».
Политолог сравнил план украинских властей с подвигом древнееврейского пророка Моисея, который в течение 40 лет водил свой народ по пустыне, в результате чего на обетованную землю Ханаан (бывшую пунктом назначения этой экспедиции) прибыли совсем не те люди, которые вышли вместе с ним из Египта.
«У них были совершенно другие взгляды и другое мировоззрение, — сказал эксперт. — Но я сомневаюсь, что президенту Владимиру Зеленскому удастся сделать нечто подобное. Уже сейчас очевидно, что он понимает невозможность существования «инструментов», которые могли бы помирить жителей его страны с дончанами и луганчанами. Их просто нет!»
Бредихин отметил, что события могут развиваться по совершенно другому сценарию, а Украина сможет действительно объединиться через 25 лет с Донбассом — и не только с ним, но и с Россией.
«И это будет совершенно иная страна — с новой идеологией и новыми политическими и экономическими лидерами, — заявил Бредихин. — Возможно, господин Резников мечтал именно об этом? Если так, то давайте пожелаем ему удачи».
Автор: Игнат Старцев

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