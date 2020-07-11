|
Бредихин описал сценарий, при котором Украина объединится с Донбассом
11 июля 2020, 22:00 • 144 • Украина
Единственный действенный способ помирить ДНР и ЛНР с Украиной — это переформатировать саму Украину, сделав из нее принципиально иное государственное образование. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил координатор движения «Донбасс за Евразийский союз» Антон Бредихин.
Так он прокомментировал интервью вице-премьера Украины Алексея Резникова, в котором тот сказал, что безопасная «реинтеграция» Донбасса займет минимум 25 лет. По мнению чиновника, даже если Киеву удастся мирным способом восстановить свою власть над регионом, он еще долго будет оставаться «территорией войны», поскольку у жителей ДНР и ЛНР сохранится «раздор в головах». Завершая свою речь, Резников назвал их «вполне сознательными ребятами», которые ненавидят Украину, так как хотят жить в Советском Союзе.
Политолог сравнил план украинских властей с подвигом древнееврейского пророка Моисея, который в течение 40 лет водил свой народ по пустыне, в результате чего на обетованную землю Ханаан (бывшую пунктом назначения этой экспедиции) прибыли совсем не те люди, которые вышли вместе с ним из Египта.
Бредихин отметил, что события могут развиваться по совершенно другому сценарию, а Украина сможет действительно объединиться через 25 лет с Донбассом — и не только с ним, но и с Россией.
Автор: Игнат Старцев
Подпишитесь на нас
Загрузка...
144
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 июля 2020, 00:00
|
05 июля 2020, 09:25
|
09 июля 2020, 14:00
|
09 июля 2020, 06:00
|
10 июля 2020, 13:00
|
04 июля 2020, 23:25
|
10 июля 2020, 22:00