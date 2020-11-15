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Бредихин назвал украинские КПП на границе с Донбассом «концлагерем»
15 ноября 2020, 18:55 • 125 • Украина
Начальство украинских КПП на границе с ДНР и ЛНР может не рассчитывать на мощный поток эмигрантов из республик — дураков там нет. Об этом в интервью ФАН заявил координатор движения «Донбасс за Евразийский союз» Антон Бредихин.
Ранее Владимир Зеленский обратился к жителям неподконтрольных Киеву земель Донбасса на русском языке и сообщил им, что Украина «открыта» для них. По всей видимости, президент страны имел в виду два новых КПП с говорящими названиями, через которые дончане якобы могут попасть на украинскую территорию: «Счастье» и «Золотое», которые, по словам собеседника ФАН, скорее напоминают «концлагерь», чем традиционный контрольно-пропускной пункт.
Политолог сравнил этот изуверский подход с той дипломатией, что практикует руководство ДНР и ЛНР, нацеленное на общение и поддержание контакта с теми жителями Донбасса, которые остались на подконтрольной Киеву территории: власти республик не строят им «препонов и преград» при пересечении линии разграничения. В то же время, продолжил эксперт, Киев, осознавая опасность усиления контакта между украинцами и дончанами (ведь в таком случае первым будет известна достоверная информация о том, что происходит на Юго-Востоке страны), всячески этому препятствует.
Но обещания так и оставались обещаниями: Бредихин напомнил, что украинские лидеры регулярно «кидали» своих избирателей с юго-востока, не реализуя ни один из языковых и культурных тезисов, с которыми они к ним выходили.
Автор: Игнат Старцев
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