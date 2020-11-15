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Бредихин назвал украинские КПП на границе с Донбассом «концлагерем»

15 ноября 2020, 18:55  •  125 • Украина
Начальство украинских КПП на границе с ДНР и ЛНР может не рассчитывать на мощный поток эмигрантов из республик — дураков там нет. Об этом в интервью ФАН заявил координатор движения «Донбасс за Евразийский союз» Антон Бредихин.
Ранее Владимир Зеленский обратился к жителям неподконтрольных Киеву земель Донбасса на русском языке и сообщил им, что Украина «открыта» для них. По всей видимости, президент страны имел в виду два новых КПП с говорящими названиями, через которые дончане якобы могут попасть на украинскую территорию: «Счастье» и «Золотое», которые, по словам собеседника ФАН, скорее напоминают «концлагерь», чем традиционный контрольно-пропускной пункт.
«Зеленский, с одной стороны, понимает, что ему как-то надо реинтегрировать Донбасс, а с другой — боится жителей региона, — объяснил Бредихин. — Именно поэтому эти КПП больше похожи не на зоны таможенного досмотра, а на зоны обычные (тюремные): с вышками, соответствующей охраной, да еще и с колючей проволокой в придачу. Чуть не забыл про многоуровневую защиту этих пунктов — там вообще что-то страшное. Я пересекал много границ самых разных стран, но таких жутких КПП никогда не видел».
Политолог сравнил этот изуверский подход с той дипломатией, что практикует руководство ДНР и ЛНР, нацеленное на общение и поддержание контакта с теми жителями Донбасса, которые остались на подконтрольной Киеву территории: власти республик не строят им «препонов и преград» при пересечении линии разграничения. В то же время, продолжил эксперт, Киев, осознавая опасность усиления контакта между украинцами и дончанами (ведь в таком случае первым будет известна достоверная информация о том, что происходит на Юго-Востоке страны), всячески этому препятствует.
«Ну а в том, что Зеленский обратился к людям на русском языке, я не вижу ничего уникального, — заметил собеседник ФАН. — В этом он повторил многих своих предшественников, начиная с Леонида Кравчука и заканчивая Виктором Януковичем: все они старательно эксплуатировали «русскую тему» и русский язык для своей победы на выборах. Вплоть до того, что обещали придать ему статус второго государственного!»
Но обещания так и оставались обещаниями: Бредихин напомнил, что украинские лидеры регулярно «кидали» своих избирателей с юго-востока, не реализуя ни один из языковых и культурных тезисов, с которыми они к ним выходили.
«Зеленский просто использовал старый испытанный ход: внезапно «вспомнив» свою родную речь (на которой он, собственно, и думает), президент Украины обратился на ней к жителям Донбасса с «примирительной» речью, — сказал политолог. — Вот только зачем все это самим дончанам? Зачем им переходить по ту сторону разграничительной линии? Чтобы оказаться на территории, где они считаются людьми третьего сорта? Не думаю, что населению ДНР и ЛНР захочется уезжать в страну, которая до сих пор с ним воюет».
Автор: Игнат Старцев

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