Совместными военными учениями в Черном море Лондон посылает Украине сигнал. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Совместные учения

Британский королевский военно-морской флот проведет совместные морские учения с ВМС Украины. Цель учений — предотвращение «угроз» в Черном море. Об этом заявил глава британского Минобороны Бен Уоллес во время встречи в Киеве с украинским коллегой Андреем Тараном и главнокомандующим ВС Украины Русланом Хомчаком.

«Великобритания запускает мультинациональные учения по укреплению украинских военно-морских сил для противостояния угрозам с востока», — заявил он.

По его словам, Британия направит свои корабли для совместных учений уже в начале осени. Совместные учения, по мнению британских военных, должна помочь развитию оборонного сотрудничества двух стран.

«Мы уже помогли тысячам украинских военнослужащих в ряде навыков, начиная от оказания первой помощи и заканчивая оперативным планированием. Все это защищает их территориальную целостность», — добавил он.

Сигнал Киеву

Как отметил Антон Бредихин, военно-морские учения Британии и Украины выглядят достаточно интересно. Пока США колеблются от Дональда Трампа к Джо Байдену и обратно и отказались видеть Меган Маркл в лице будущего вице-президента, Великобритания решила укрепить свои позиции в европейском регионе.

«Англичане перестраховываются на случай американской нестабильности и демонстрируют Хомчаку и другим, что военная сфера страны может не менее успешно поддерживаться Лондоном и его колониями, например, Канадой. Интересно, что это заявление было сделано на фоне информационного шума, который поднял депутат Верховной рады Илья Кива о государственном перевороте 24 августа. Если в регион заходят англичане, то президент Украины Владимир Зеленский ими одобряется. Иначе никаких совместных учений и не было бы», — заключил Бредихин.

Вахта НАТО

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов заметил, что Конвенция Монтре сильно ограничивает Великобританию в количестве и тоннаже кораблей, которые могут зайти в Черное море. Такие «учения» проходят регулярно с 2014 года — военные корабли НАТО чуть ли не сменяют друг друга.

«А уж тем более это будет происходить до тех пор, пока не улягутся страсти вокруг Белоруссии. Украинский «флот» — это «Гетман Сагайдачный» (который периодически находится не на ходу) и несколько старых вспомогательных кораблей и катеров, включая списанные американские катера, прибывшие на Украину в прошлом году. Так что все эти «учения» скорее носят характер обязательной морской вахты НАТО в Черном море, не более того», — добавил Корнилов.

НАТО собирается укрепить свое присутствие на Черном море, проводя там регулярные маневры с союзниками, а также выводя войска из Германии, чтобы передислоцировать их к российским границам. Западное издание Business Insider называет черноморский регион «новым очагом напряженности».