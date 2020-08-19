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Бредихин: Лондон посылает сигнал Украине военными учениями в Черном море
19 августа 2020, 14:55 • 134 • Украина
Совместными военными учениями в Черном море Лондон посылает Украине сигнал. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.
Совместные учения
Британский королевский военно-морской флот проведет совместные морские учения с ВМС Украины. Цель учений — предотвращение «угроз» в Черном море. Об этом заявил глава британского Минобороны Бен Уоллес во время встречи в Киеве с украинским коллегой Андреем Тараном и главнокомандующим ВС Украины Русланом Хомчаком.
По его словам, Британия направит свои корабли для совместных учений уже в начале осени. Совместные учения, по мнению британских военных, должна помочь развитию оборонного сотрудничества двух стран.
Сигнал Киеву
Как отметил Антон Бредихин, военно-морские учения Британии и Украины выглядят достаточно интересно. Пока США колеблются от Дональда Трампа к Джо Байдену и обратно и отказались видеть Меган Маркл в лице будущего вице-президента, Великобритания решила укрепить свои позиции в европейском регионе.
Вахта НАТО
Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов заметил, что Конвенция Монтре сильно ограничивает Великобританию в количестве и тоннаже кораблей, которые могут зайти в Черное море. Такие «учения» проходят регулярно с 2014 года — военные корабли НАТО чуть ли не сменяют друг друга.
НАТО собирается укрепить свое присутствие на Черном море, проводя там регулярные маневры с союзниками, а также выводя войска из Германии, чтобы передислоцировать их к российским границам. Западное издание Business Insider называет черноморский регион «новым очагом напряженности».
Автор: Илья Муромский
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