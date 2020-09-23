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"Бред": в Крыму резко ответили Зеленскому на предложение о "деоккупации"
23 сентября 2020, 17:25 • 42 • Политика
От президента потребовали денег за ущерб полуострову
Предложение лидера Незалежной создать переговорную площадку по "деоккупации" прокомментировали в парламенте Крыма. Один из депутатов российской республики посоветовал Владимиру Зеленскому подумать о другом. И назначили цену за последствия пребывания полуострова в составе Украины.
Владимир Константинов назвал слова украинского президента "совершенным бредом" и добавил, что вместо этого хорошо бы оценить нанесенный Крыму Киевом ущерб. А также рассмотреть совершенные против граждан полуострова преступления.
И рабочая группа по первому вопросу в Крыму уже есть, напомнил парламентарий. А убытки следует посчитать не только за время, пока республика входила в состав Украины, но и за время блокад, устроенных после ее возвращения в Россию.
В заключение Константинов предупредил власти Украины о том, сколько им нужно будет заплатить региону за все, сделанное с ним. А это ни много ни мало "триллионы долларов", цитирует его слова РИА "Новости".
Крым воссоединился с Россией по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Тогда подавляющее большинство жителей полуострова и Севастополя в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за возвращение в Россию.
На Украине называют террирторию республики своей и временно оккупированной. Президента РФ Владимир Путин закрыл вопрос о принадлежности Крыма окончательно.
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