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Бред или компромат? Соратник Порошенко оставил на виду финансовые улики
20 декабря 2019, 15:54 • 115 • Политика
В украинских медиа эффект разорвавшейся бомбы произвела публикация о том, что в кабинете соратника Петра Порошенко обнаружили документы о подкупе СМИ. При этом сам представитель окружения бывшего украинского лидера назвал сообщения СМИ "бредом".
Вокруг Петра Порошенко стало затягиваться кольцо. Если раньше сообщалось, что против него начато расследование, то сейчас появились и финансовые улики. В частности, как пишут украинские медиа, эффект разорвавшейся бомбы произвела публикация о подкупе Порошенко хвалебных сюжетов и публикаций о себе и своей деятельности на посту президента.
Документы были обнаружены в кабинете у единомышленника Порошенко Владимира Горковенко, который в 2014-2019 годах отвечал за информационную политику администрации президента, передают "Дни.ру".
Сам же бывший чиновник уверяет, что данные о подкупе Порошенко украинских СМИ попросту бред.
Однако в незалежных медиа напротив, считают, что выявленные факты - это компромат на то, как действовал бывший лидер страны.
В частности, утверждается, что экс-президент покупал хвалебные публикации в прессе, позитивные комментарии на радиостанциях и сюжеты на телевидении. Например, накануне выборов в местные органы власти в 2015 году около миллиона долларов из кармана Порошенко получили семь радиостанций.
Так или иначе, тяжелый удар по имиджу экс-президента публикация KyivPost, где появилась сенсация, уже нанесла. Не исключено, что разыгравшийся скандал окончательно похоронит надежды Порошенко на счастливое политическое завтра.
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