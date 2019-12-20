Бред или компромат? Соратник Порошенко оставил на виду финансовые улики

Вокруг Петра Порошенко стало затягиваться кольцо. Если раньше сообщалось, что против него начато расследование, то сейчас появились и финансовые улики. В частности, как пишут украинские медиа, эффект разорвавшейся бомбы произвела публикация о подкупе Порошенко хвалебных сюжетов и публикаций о себе и своей деятельности на посту президента.

Документы были обнаружены в кабинете у единомышленника Порошенко Владимира Горковенко, который в 2014-2019 годах отвечал за информационную политику администрации президента, передают "Дни.ру".

Сам же бывший чиновник уверяет, что данные о подкупе Порошенко украинских СМИ попросту бред.

Однако в незалежных медиа напротив, считают, что выявленные факты - это компромат на то, как действовал бывший лидер страны.

В частности, утверждается, что экс-президент покупал хвалебные публикации в прессе, позитивные комментарии на радиостанциях и сюжеты на телевидении. Например, накануне выборов в местные органы власти в 2015 году около миллиона долларов из кармана Порошенко получили семь радиостанций.

Так или иначе, тяжелый удар по имиджу экс-президента публикация KyivPost, где появилась сенсация, уже нанесла. Не исключено, что разыгравшийся скандал окончательно похоронит надежды Порошенко на счастливое политическое завтра.