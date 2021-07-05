Бред, фантазия, тявканье: русский историк предложил Эстонии эпитет на выбор

Русский историк, комментируя притязания Эстонии на земли России, предложил соседям эпитет на выбор. На бред, тявканье и фантазии оппонентов следует отвечать спокойно, уверен собеседник Царьграда.

Кандидат в президенты Эстонии Хенн Пыллуаас сделал громкое заявление. Он против ратификации пограничного договора с Россией (Тартуский мирный договор). Тартуский мирный договор, заключённый в 1920 году, "всё ещё действует", сказал Пыллуаас и предложил отдать Эстонии часть правобережья Нарвы и Печорского района Псковской области. Нахождение этой земли в составе России Пыллуаас назвал "преступной оккупацией".

Ничего нового в заявлении Пыллуааса нет. Разве что мы в очередной раз можем удивиться подмене понятий. Однако экспертов Царьград всё же опросил, чтобы разобраться в происходящем. Почему эстонские политики снова и снова реанимируют нежизнеспособную тему?

Историк, доктор исторических наук Олег Назаров полагает, что для политиков из Восточной Европы высказывать подобные претензии - обычная практика. Грешат такими заявлениями и японцы, однако не стоит воспринимать их нервно. Мы просто стали свидетелями манипуляции.

Это сугубо политический акт в контексте общей атаки Запада на русских. Все эти прибалтийские и прочие восточноевропейские шавки, которые, в общем, хотят быть полезными Соединённым Штатам Америки, хоть как-то надеются ущипнуть Россию, укусить нас, предъявить какие-то претензии. Вплести свой голос в общий хор Запада, западной агрессии против России. В этом контексте это и надо воспринимать. Сегодня сказали эстонцы, завтра скажут латыши, послезавтра ещё кто-то вспомнит, - отметил историк.

Олег Назаров полагает, что с такими оппонентами не стоит "вступать в долгие разговоры". Лучше просто "вежливо отшивать":

Всё давно решено. Эта территория принадлежит России. А они могут бредить, фантазировать сколько угодно. Они сами лучше нас понимают, что ничего никогда не получат, - добавил историк. - Но им надо подыгрывать Вашингтону, они будут тявкать из своей подворотни. Ну, пусть тявкают. Не надо на это реагировать болезненно. Они и ждут этой болезненной реакции, тем самым показывая Вашингтону свою значимость и свой вклад в общее западное дело борьбы с Россией. Вежливо, жёстко и корректно посылать их и всё. И у них нет никаких дипломатических и юридических оснований. А из пальца они могут высасывать всё что угодно, хоть эстонцы, хоть не эстонцы. Я не вижу тут предмета для других разговоров.

Кстати, ранее историк Олег Шишкин провёл специально для эстонцев, желающих "вернуть" себе часть "своей земли", небольшой экскурс в историю. Он напомнил, что именно на этих "оккупированных", по мнению эстонцев, территориях, находятся древнейшие русские святыни.