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Бред, фантазия, тявканье: русский историк предложил Эстонии эпитет на выбор
05 июля 2021, 18:50 • 68 • Политика
Русский историк, комментируя притязания Эстонии на земли России, предложил соседям эпитет на выбор. На бред, тявканье и фантазии оппонентов следует отвечать спокойно, уверен собеседник Царьграда.
Кандидат в президенты Эстонии Хенн Пыллуаас сделал громкое заявление. Он против ратификации пограничного договора с Россией (Тартуский мирный договор). Тартуский мирный договор, заключённый в 1920 году, "всё ещё действует", сказал Пыллуаас и предложил отдать Эстонии часть правобережья Нарвы и Печорского района Псковской области. Нахождение этой земли в составе России Пыллуаас назвал "преступной оккупацией".
Ничего нового в заявлении Пыллуааса нет. Разве что мы в очередной раз можем удивиться подмене понятий. Однако экспертов Царьград всё же опросил, чтобы разобраться в происходящем. Почему эстонские политики снова и снова реанимируют нежизнеспособную тему?
Историк, доктор исторических наук Олег Назаров полагает, что для политиков из Восточной Европы высказывать подобные претензии - обычная практика. Грешат такими заявлениями и японцы, однако не стоит воспринимать их нервно. Мы просто стали свидетелями манипуляции.
Олег Назаров полагает, что с такими оппонентами не стоит "вступать в долгие разговоры". Лучше просто "вежливо отшивать":
Кстати, ранее историк Олег Шишкин провёл специально для эстонцев, желающих "вернуть" себе часть "своей земли", небольшой экскурс в историю. Он напомнил, что именно на этих "оккупированных", по мнению эстонцев, территориях, находятся древнейшие русские святыни.
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