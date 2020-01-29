Бред, деменция и склероз: президенты с "диагнозами"

Автор:

Иванов Борис

Есть у человеческой психики одна особенность. Когда очередную гадость публично делает подлец, то за него почему-то становится стыдно совершенно другим, порядочным людям. Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны на пару с нацистской Германией и объяснил, что самый большой лагерь смерти Освенцим (Аушвиц-Биркенау) освободили украинцы — бойцы 1-го Украинского фронта.

Знатно подлизнул полякам, стремящимся сейчас вытравить из истории и пакт Пилсудского — Гитлера, заключённый аккурат 26 января 1934 года, и последующее участие Польши в совместном с тем же Гитлером разделе Чехословакии. Понятно, что Польша — не просто сосед, а важнейший партнёр нынешней Украины, от отношений Киева с Варшавой зависит уровень жизни миллионов украинских семей. И этот визит — самое подходящее для налаживания контактов место и время. Но как же так, Володя, как же фотография на могиле дедушки, полковника Советской армии, участника той самой войны? Это ты, Володя, наплевал на его могилу и на его память. Ты предал дедушку, Володя. И бабушку. И их детей, своих родителей. Предал миллионы украинцев, которые действительно освобождали Европу в составе Красной армии, в том числе и тех, кто реально, а не в своих завиральных воспоминаниях освобождал многие лагеря смерти, а не только Освенцим.

Освенцим. 1945 год. Фото: Mary Evans Picture Library / Globallookpress

Кстати, в ответ пан президент Польши Дуда тут же предложил Зеленскому почтить память поляков и украинцев, вместе боровшихся с большевиками в 1920-м. В этом году аккурат 100 лет разгрома Красной армии под командованием Тухачевского в битве под Варшавой. И что-то подсказывает, что Зеленский, который сейчас упирает на братство польского и украинского народов, с радостью воспользуется этим событием, наплевав на то, в силу каких обстоятельств Тухачевский оказался под Варшавой. Напомню, если забыл: Красная армия гнала "польских братьев" Зеленского, захвативших больше половины нынешней Украины и оккупировавших Киев. И тут уже не только дедушка самого Зеленского перевернётся в гробу от нынешних реприз комика, избранного главой государства, но и Богдан Хмельницкий, и Грушевский, и сотни тысяч, миллионы замордованных поляками украинцев.

В своём выступлении Зеленский упомянул 100-ю Львовскую дивизию, освобождавшую Освенцим. Вот только формировалась она на севере России из призывников Вологодчины, Карелии, Архангельска и т. д. И наименование своё получила за освобождение Львова, когда нынешние "герои" Украины стреляли в спины советским бойцам и командирам. Зато в мире Зеленского СССР и Красной армии как бы и не существует: дивизия Львовская, танк харьковский, командир танка — полтавчанин. Красная армия? Нет, не слышали. Фронт Украинский? Значит, там были сплошь украинцы. Понятно, когда асоциальные или альтернативно одарённые маргиналы несут такую чушь, но для главы государства шизофренический бред недопустим. А что с Волховским фронтом? Там сплошь одни волхвы воевали? Чародеи-заклинатели и маги не ниже пятой ступени посвящения?

Вот только глубокое вылизывание полякам не поможет Зеленскому. Чтобы заслужить прощение и ласку со стороны панов, ему надо будет признать преступником Бандеру, Шухевича, других нацистских пособников. А малейшее колебание в эту сторону сбросит его с президентского кресла в Киеве.

Впрочем, вряд ли в данном случае речь идёт просто о прогибе под "маленьких хозяев" по соседству, которые, в свою очередь, делают всё, чтобы угодить "большим хозяевам" из-за океана. Если посмотреть немного шире, то становится ясно, что мы стали свидетелями широкомасштабной операции по переформатированию сознания и созданию "удобной правды", которая должна заместить исторические факты и истину.

Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны на пару с нацистской Германией. Фото: Aurelien Morissard via www.imago / Globallookpress

Первый президент постсоветской Украины Леонид Кравчук поддержал своего юного коллегу, ошарашив весь мир не только тем, что Москва и Берлин вместе начали Вторую мировую, но и заявлением о встрече Гитлера со Сталиным во Львове перед началом войны. Дедушка старый, у него деменция? Вполне вероятно. Однако это с лёгкостью ложится в канву обновлённых "методичек", согласно которым и западные политологи вместе со СМИ, и наши отечественные либералы заголосили единым хором.

СССР напал на Германию, американцы всех спасли: идеальная история

А тут вдруг влиятельнейший в Германии журнал Der Spiegel вышел с сообщением, что Аушвиц-Биркенау освободили американские войска. Правда, у немецких журналистов хватило совести признать ошибку и извиниться. Хотя в случайность "ошибки" ну очень не верится — уж больно она к месту пришлась.

В совместном заявлении председателя Евросовета Шарля Мишеля, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европарламента Давида Сассоли говорится, что Освенцим освобождали некие "союзные войска". Строго говоря, Красная армия, как и американская, и английская, действительно была вооружёнными силами союзной коалиции. Но почему не сказать прямо, что это была Красная армия? Боятся обидеть экс-президента США Барака Обаму, который, сумев всё-таки отличить Ирак от Ирана, однако обмишулился воспоминанием о том, что его дед якобы освобождал Освенцим?

Мы ведь не говорим, что Бухенвальд освободили советские части или какие-то умозрительные "союзные войска". Мы признаём, что это были американцы. Хотя, строго говоря, интернациональное подполье концлагеря Бухенвальд организовало восстание, перебило охрану, а американцы просто сумели прийти на помощь восставшим. И слава им за это, и гигантское человеческое спасибо! Но у нас никто не искажает историю освобождения Европы. А вот входящие в высший эшелон власти США Майк Помпео и Майк Пенс на голубом глазу твердят о "союзных войсках", освободивших Освенцим. И посольство США в Дании в открытую сообщает в годовщину освобождения концлагеря, что это были "американские солдаты". Неучи? Вряд ли. Просто потому, что нельзя быть настолько тупыми в век современных информационных технологий и коммуникаций.

Даже когда их припирают к стенке неумолимыми фактами, документами, они продолжают вилять и, извините за выражение, отбрехиваться. Как это сделал нынешний премьер Польши Матеуш Моравецкий, который после признания освобождения Освенцима Красной армией заявил тут же, что Советский Союз мог это сделать ещё на полгода раньше, летом 1944-го. Что это, если не попытка настроить против СССР и нынешней России мировое сообщество и еврейские диаспоры по всему свету? Всё та же известная песня про то, что Красная армия могла бы и раньше освободить Варшаву, но "стояла на другом берегу и смотрела на уничтожение поляков во время Варшавского восстания". Эти домыслы сто раз опровергнуты, доказано фактами и документами, что это совсем не так. Но вот польская песня про "плохую" Красную армию получила новый куплет, теперь и с еврейским нюансом.

Домыслы, что Красная армия могла бы и раньше освободить Варшаву, сто раз опровергнуты, доказано фактами и документами. Фото: Yevgeny Khaldei / Globallookpress

Очень неслучайно, что вся эта вакханалия разворачивается аккурат в преддверии Великой Победы. Очень. Как неслучайно и то, что после выхода Британии из состава Евросоюза в ЕС не останется ни одной страны, которая не была бы либо союзником Гитлера, либо, пусть даже будучи оккупированной, не поставляла бы нацистской Германии солдат, военную технику, свои ресурсы. Как им теперь оправдываться, как им признать, что они работали на Гитлера, а их от него освободили союзники, и в первую очередь столь ненавистный им (и из-за этого) Советский Союз?

И потому идеальная история, с точки зрения ЕС и Вашингтона, выглядит так: СССР напал на гитлеровскую Германию, поляки, украинцы, прибалты и т. д. спасали евреев, а потом пришли американцы и всех освободили. Ей-ей, я не преувеличиваю, они действительно ведут именно к этому.

Что, впрочем, ничуть не преуменьшает масштабы личного предательства президентом Украины Зеленским своей семьи и истории своей страны. Однако это им в Киеве уже не впервой. Тот же самый митрополит Андрей Шептицкий, которого Зеленский требует причислить к "праведникам мира", сначала слал приветственные письма Гитлеру, создавал вместе с гитлеровцами дивизию СС "Галичина" и благословлял её на поход против Красной армии, а потом восторженно приветствовал Сталина, которому писал ещё более высокоблагодарственные письма.

А Зеленский? Ну что Зеленский? Одним словом, на рояле у него получалось лучше. И там, на сцене, он точно был на своём месте. В отличие от нынешнего занимаемого им поста.