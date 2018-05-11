Бразильца Рафаэля в Киеве ждет расправа нацистов

НОВАЯ ВЕРА СТАРОВЕРА

Предки Рафаэля, староверы из Российской империи, из Малороссии попали вначале в Европу, затем в Бразилию.

В его богатом событиями прошлом - военная академия в родном городе, служба во французском иностранном легионе, а затем - в конной полиции Сан-Паулу.

Несколько лет назад он приехал в Россию с романтическими мечтами. Потом наступил 2014-й — и Рафаэль оказался на Донбассе.

Как и многие добровольцы Новороссии, он сменил не одно подразделение. Дежурил на блок-постах, был артиллеристом, служил в дивизионе на установках залпового огня. Ходил в разведку.

Знание русского, французского и португальского сделало его естественной кандидатурой на роль командира небольшого коммунистического интер-отряда на Донбассе. Коммунисты- интернационалисты в Новороссии легко находили общий язык со сторонниками любых взглядов - со всеми, кто пришел воевать за правое дело.

Почему Рафаэль Маркес стремился на свою историческую Родину? Он не был экскурсантом или экономическим беженцем. Его родной 20-миллионный Сан-Паулу – самый богатый город Южного полушария. С его образованием, опытом военного и полицейского он мог найти высокооплачиваемую службу дома. Но он перелетел океан, чтобы… поступить служить в Российскую Армию. Лусварги загорелся этой мыслью вскоре после операции принуждения Грузии к миру в августе 2008-го. «Русскому бразильцу» показалось, что есть на свете страна, готовая заступиться за малые народы.

Бразильца Рафаэля в Киеве ждет расправа нацистовФото: Twitter.com

РОССИЯ НЕ ЖДАЛА

Однако здесь Россия разочаровала его в первый, но не в последний раз. Оказалось что «русский по крови и духу» и российский гражданин — далеко не одно и то же. А получить паспорт — огромная проблема. И служить в российской армии могут лишь выходцы из СНГ.

Потерпев тут неудачу, Лусварги решил освоить самую мирную профессию – врача. Поступил в Курский медицинский университет. Проучился 3 года.

В 2014-м обучение прервалось – начались события на Донбассе.

Тогда Рафаэль Маркес узнал, что совсем рядом появилась еще одна армия, где говорят и думают по-русски, но где тогда не спрашивали паспорт, не требовали бумаг. Он попал в подразделение «Призрак». Был переводчиком и инструктором и давал интервью всем, кто желал узнать – как русскому из Бразилии служится в Новороссии.

Во многих, особенно западных странах такая активность не поощряется законом - в отличии от Бразилии, где нет на этот счёт ограничений. Лусварги знал это. И никогда не скрывал ни своего лица, ни своего имени. Не знал он лишь того, что в киевском управлении СБУ в отношении него началась оперативная разработка.

ВЕЗДЕ ЧУЖИЕ

Историю его личной войны прервало ранение (уже второе, тяжелое). Получил его в боях за донецкий Аэропорт. Пришлось вернуться в Россию, а оттуда домой, в Сан-Паулу, на лечение. Раздробленная нога быстро не заживает.

Тогда он смог избежать западни, в которую попали многие его товарищи, добровольцы Новороссии из дальнего зарубежья. Когда их виза в Россию закончилась, многие вдруг выяснили: российские официальные органы не допускают иностранцев-добровольцев до посольств их стран в Москве. А предлагают им… поехать в Киев, и там решить все вопросы в дипломатических представительствах на Украине. Продлить российскую визу или вид на жительство, находясь на Донбассе, также невозможно.

Получалось с одной стороны – несговорчивые российские пограничники, для которых они лишь иностранцы, не имеющие права на пересечение границы, с другой – украинские тюрьмы, где светило 10-15 лет заключения.

Это стало вторым разочарованием Лусварги. Вернуться в Бразилию ему удалось. Но на его родине за это время произошли большие перемены. 13 мая 2016 года была отстранена от власти президент Дилма Русеф. Начали преследовать и предшественника Русеф на посту президент Лула да Силва.

«У нас Президент была за Россию, за БРИКС, но есть очень богатые люди, которые выступают на стороне Америки и против России» - пояснял сам Рафаэль ситуацию в своей стране до переворота.

Когда бразильский «парламентский майдан» одержал победу, Лусварги был вызван спецслужбами Бразилии и допрошен. Новые, проамериканские власти страны взяли его на заметку.

ЗАСАДА СБУ

Дома предстояло восстановиться и найти работу. Одно предложение показалось Рафаэлю Маркесу заманчивым – ему предложили сопровождать ценные грузы на торговых кораблях – по всему миру, за достойное вознаграждение. Лондонская контора, ведающая охраной морских перевозок, не вызывала особых сомнений. Он и предположить не мог, что это – подставная контора, организованная украинским СБУ в Лондоне для заманивания бывших добровольцев – для ареста их в незалежной.

Первый груз предстояло везти из Одессы на Ближний Восток. На украинском этапе маршрута его, конечно, задержали. Почти год провёл Рафаэль в заключении, ожидая одного суда, и затем другого.

25 января 2017 года Печерский суд Киева приговорил Рафаэля к 13 годам заключения. Позже, стараниями адвоката Валентина Рыбина, этот приговор был оспорен и отменён в августе того же года.

В декабре 2017-го изменили и меру пресечения – содержание под стражей. Его планировали обменять на военнослужащих Украины.

Этот обмен состоялся 18 декабря 2017 года. Но Рафаэля Лусварги среди тех, кого обменяли и освободили, не оказалось. Почему? Как говорят друзья Рафаэля, переговорщики со стороны ДНР и ЛНР «не проявили должной настойчивости». Этот обмен пленными «всех на всех» стал очередным обманом Киева. «Граждан России они не отдали, — сказал тогда адвокат Валентин Рыбин. — Украинская сторона предоставила ложную информацию о том, что они отказались от обмена».

Мало того, что из обмена исключили пленных россиян. Но даже уже освобожденных именно для этого обмена и прошедших, по словам адвоката Рыбина «юридическую очистку» вновь попали под пресс украинской правоохранительной системы.

ПРЕДАЛИ ВСЕ

Про Лусварги, казалось, на время забыли. Никто не знал, кому теперь им заниматься. Приговор украинского суда отменён. Мера пресечения снята. Обмен не состоялся. Но гражданином Бразилии он быть не перестал!

Оставалось искать помощи в бразильском посольстве в Киеве. И получать там новые, временные документы - старый паспорт Лусварги так и не вернули. А человек без документов — вроде и не человек. Рафаэль устроился послушником в православный монастырь. И со своим адвокатом Лусварги стал обивать пороги родного посольства.

Быстро выяснилось, что бразильское государство не горит желанием принимать своего гражданина. И не собирается выправлять ему новые документы «так как это может осложнить отношения со страной пребывания».

Затем вдруг «Радио Свобода» разыскало Лусварги в монастыре и сделало о нём большой материал. О том что «боевик ДНР» свободно ходит по Киеву.

После чего в храм вломились националисты из организации С-14 (запрещенной в России). Разыскивали бразильца, допрашивали всех встречных-поперечных, унижали священослужителей.

«Проповедь» нацистов перед священниками о том, что нравственно сейчас на Украине, они выложили в Сети. Так же как и избиение пойманного боевиками Рафаэля Лусварги. Но самое удивительное, что украинским неонацистам гражданина Бразилии сдал... лично консул этой страны в Киеве. Он выдворил с территории диппредставительства своей страны своего же гражданина на расправу отморозкам, которые не скрывают своих фашистских взглядов.

Лусварги прямо в бразильском посольстве захватили националисты из С-14 и через весь центр Киева повели в СБУФото: Facebook

НЕБО В КЛЕТКУ

7 мая 2018 года состоялось новое заседание суда. Рафаэль Маркес Лусварги вновь заключили под стражу. Ему грозит новый суд и новый приговор – если он доживёт до суда.

Вряд ли переговорщики в Минске вспомнят об этом деле. Вряд ли Россия займется им. Ведь наша страна не ставит в полный рост вопрос даже о своих собственных гражданах, похищенных Украиной и находящихся на территории незалежной в тюрьмах и СИЗО.

А, если подобное не делается для своих граждан, то что ожидать от государства российского бразильскому потомку староверов Рафаэлю Лусварги?

Такова история человека, на которого махнули рукой четыре государства – больших и авторитетных , маленьких и непризнанных. За которые он воевал.

Каждое из них могло обеспечить ему поддержку. Никто этого не сделал.

Адвокат Валентин Рыбин вместе с отцом создал целую машину по защите пленных россиян — фонд правовой помощи иностранцам на Украине «Одиссей». Благодаря поддержке фонда Рыбин входит к гражданам России в камеры украинских СИЗО. Дело Лусварги в Павлограде, Дело Мефедова в Николаеве, Дело Гаджиева в Бахмуте. Адвокат Вслентин Рыбин защищает этих ребят бесплатно, не получая гонорара за свою работу.

Вот карта Сбербанка на которую можно зачислять в рублях.

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