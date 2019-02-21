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Бразилия под запретом, на очереди – Колумбия: Мадуро объявил спецрежим на границах

21 февраля 2019, 22:24  •  92 • В мире
Николас Мадуро объявил о введении специального режима на границах. С 21 февраля будет закрыта сухопутная граница с Бразилией. Президент Венесуэлы также сообщил, что рассматривает возможность полного закрытия границы с Колумбией.
Венесуэла с четверга, 21 февраля, вводит особый режим на границах. В частности, как заявил президент Боливарианской республики, с 20:00 (03:00 мск пятницы) 21 февраля будет полностью закрыта наземная граница с Бразилией.
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро в своем выступлении отметил, что граница будет закрыта до дальнейшего распоряжения. Данные меры, по его словам, являются превентивными и необходимыми для обеспечения безопасности страны.
Как сообщает ТАСС, не исключено, что полное закрытие границы также планируется и на участке с Колумбией. Соответствующее заявление Мадуро сделал в четверг в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter.
В комментарии Царьграду посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фариа Тортоса рассказал, что поставка гуманитарной помощи, о которой говорят США, может быть актом интервенции.
"Такое возможно, конечно. И наш президент об этом говорил. Мы готовимся - наши Вооруженные силы, наш народ тоже готовятся. Но мы хотим мир, чтобы свои проблемы мы могли решать внутри Венесуэлы. И есть возможность, мы готовы на переговоры, как и предложило правительство Мексики и Уругвая. Но оппозиции не интересны переговоры, чтобы все решалось мирным путем. И они говорят то, что правительство США позволяет им говорить", - подчеркнул дипломат.

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