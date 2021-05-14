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Бравурный сценарий «наезда» на Виктора Медведчука в Киев привез госсекретарь США Энтони Блинкен?

14 мая 2021, 12:45  •  14 • Украина
На Украине продолжает разворачиваться широкая кампания с элементами трагедии и фарса, направленная против пророссийского политика Виктора Медведчука. У него прошли обыски. А накануне Печерский районный суд Киева отправил главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» под круглосуточный домашний арест до 9 июля включительно.
Бурили глубоко
Как только госсекретать США Энтони Блинкен покинул Киев – родину своих предков, так бледноватый сюжет засветился яркими красками. Виктору Медведчуку и его соратнику, другому народному депутату Тарасу Козаку генпрокурором Украины направлено подозрение в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов.
Оба они являются депутатами Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» (ОПЗЖ), второй по численности в парламенте после пропрезидентской «Слуги народа». По словам генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, депутаты подозреваются в «государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинскому Крыму».
Что касается Крыма, он упомянут в материалах дела в таком контексте. Еще в 2012 году Медведчук получил разрешение для киевского ООО «Новые проекты» на разработку месторождения нефти и газа «Глубокая» на прикерченском шельфе Черного моря, в 75 км от берега. В 2015 году Виктор Медведчук договаривался о перерегистрации этого предприятия и добыче там полезных ископаемых уже с Российской Федерацией. К этому процессу он приобщил и Тараса Козака.
«В 2015 году наши подозреваемые фактически взяли и передали оккупанту всю материальную и документальную базу этого месторождения», – констатировала Ирина Венедиктова.
Для справки: сейчас ООО «Новые проекты» в украинской базе юрлиц числится с пометкой «в стадии прекращения». Его деятельность остановлена решением суда. Генпрокурор уточнила: нельзя участвовать в передаче «ценных документов, касающихся украинских недр, денежный эквивалент ресурсов которых составляет 38 миллиардов гривен». Она убеждена: недопустимо становиться правопреемником собственности, которая по праву принадлежит гражданам Украины.
Выключили телевизор
Действия киевской власти, направленные на ограничение бизнес-интересов семьи Виктора Медведчука, начались в феврале, когда президентом Владимиром Зеленским был сделан первый и весьма резонансный шаг – закрытие трех телеканалов, вещающих на всю территорию страны. Власть обвинила эти СМИ в том, что они являются органами пропаганды в пользу Российской Федерации.
Виктор Медведчук не скрывает ни того, что является состоятельным человеком, ни того, что формально владелицей семейного бизнеса является его жена – соратница во всех его делах, красавица телеведущая Оксана Марченко. По итогам 2020 года Медведчук с состоянием $620 млн впервые вошел в десятку богатейших людей страны (по версии украинского Forbes). В декларацию за 2020 год он включил 52 предмета одежды из меха или кожи. Среди них 11 коллекций кожаных сумок, пять ценных кожаных курток различных брендов, шубы из меха норки, соболя и шиншиллы.
По ходу обсуждения закрытия телеканалов выяснилось, что интересы четы Медведчука и Марченко широки и разнообразны: горно-металлургический комплекс, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, энергетика, информационные технологии. Согласно декларации, поданной депутатом Медведчуком, его жена владеет 97 предприятиями. Однако основным направлением бизнеса была и остается нефть.
Поставили к причальной стенке
Через две недели после закрытия телеканалов последовала вторая порция санкций. Кроме Медведчука и его жены они затронули пятерых россиян, причастных к транспортировке российской нефти и экспорту угля из Донбасса. Тогда кроме российских топливно-энергетических компаний в санкционный список попала и сингапурская Sportmaster Operations Pte. Ltd, которая владеет сетью магазинов «Спортмастер Украина». Оказалось, она имеет магазины в Крыму и Севастополе. Теперь они наказаны: три года в эти магазины не будет поступать новый товар.
У семья Медведчука-Марченко есть имение в Крыму (часть бывшего детского противотуберкулезного санатория). Есть работающий бизнес – зарегистрированное в Гаспре ООО «Таврия-инвест» по управлению недвижимостью. Хозяева демонстративно бывают там, хотя посещение Крыма украинскими чиновниками и депутатами, мягко говоря, коллегами не приветствуется. В апреле Херсонский городской суд арестовал яхту украинского народного депутата Виктора Медведчука. Пятипалубная Royal Romance (СМИ оценивали ее стоимость примерно в $200 млн) арестована за незаконный заход в закрытый порт «Ялта», который экипаж осуществил в октябре 2017 года.
Посадили самолеты, осушили трубы
Но все это показалось мелочью, когда СБУ выдала следующую порцию сенсаций: семья Виктора Медведчука имеет отношение в неким авиакомпаниям и действующему трубопроводу. Названы три авиакомпании, владеющие самолетами, которыми пользовался Медведчук, в частности для полетов в Москву и Минск. Это оффшоры Evirer Ltd, Gold Natural Group Limited и WHPA Avia Ltd. Две последние зарегистрированы на Британских Виргинских островах. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил запрет для этих компаний осуществлять перелеты, транзит и перевозки по территории Украины. Самолетам аннулировали разрешения и планы на полеты.
Еще через несколько недель разобрались с трубопроводами «Самара-Западное направление» и «Грозный-Армавир-Трудовая», бенефициарами которых тоже оказался Медведчук.
«Трубой Медведчука» на Украине стали называть часть трубопровода общей протяженностью 1 433 км, которая находились в общесоюзной собственности, После распада СССР часть трубы, проходящей по украинской территории, российская компания «Транснефть» продала украинской «ПрикарпатЗападТранс». По украинской базе OpenDataUa можно проследить, как к 2016 году «ПрикарпатЗападтранс» («ПрикарпатЗахідТранс»), которая стала эксплуатировать эти трубопроводы, стала собственностью некоего Анатолия Шефера (Швейцария, Абтвиль), которого связывают с Медведчуком. В 2019 году 51% акций компании выкупил близкий к президенту Беларуси Александру Лукашенко бизнесмен Николай Воробей. Известно о встречах Лукашенко с Медведчуком.
Магистральный нефтепродуктопровод «Самара – Западное направление» проходит из России через Украину в Беларусь. По нему качают не сырую нефть, а дизель и бензин с территории РФ, но в том числе туда попадают и белорусские нефтепродукты. Они идут как на внутреннее потребление, так и для реэкспорта. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решил вернуть трубу государству. На сегодня право на управление нефтепроводом передали «Укртранснафте».
Интересно, что как только стало известно об обысках у Медведчука, во фракции Петра Порошенко «Европейская солидарность» заявили, что дело, в котором генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение нардепу Виктору Медведчуку, было открыто при прошлой власти. Еще в 2019 году порошенковцы подозревали Медведчука в госизмене.

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