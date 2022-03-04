Браво, Сербия! В Белграде прошёл митинг в поддержку России - видео

В столице Сербии прошёл митинг в поддержку России и спецоперации по денацификации Украины. Демонстранты несли флаги и пели русский гимн.

В столице Сербии Белграде активисты проводят митинг в подддержку России и спецоперации по денацификации Украины.

Участники митинга собрались около памятника русскому царю Николаю II. На акцию пришло не менее 100 человек. Участники акции прошли колонной с флагами России и плакатами около здания, в котором ранее размещалось посольство Царской тысячелетней России.

Также на акции можно было заметить флаги Белоруссии.

Сербия на протяжении многих лет имеет особые отношения с Россией. Несмотря на все усиливающиеся санкции стран Запада, Белград отказывается вводить запретительные меры против России. Также Белград отказался принимать участие в учениях иностранных государств.

В недавнем обращении к согражданам президент страны Александр Вучич напомнил, что не так давно Сербия сама находилась под санкционным давлением. Санкции от Запада сейчас ощущают в полной мере и соотечественники в Республике Сербской (Боснии и Герцеговине). Он добавил, что Россия никогда не поддерживала санкции против Сербии. Более того, она вставала на защиту Сербии и до сих пор разделяет её позицию по поводу Косова.

Фото: Олег Блохин