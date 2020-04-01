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Bravenes увильнул от санкций: Ультрасовременное судно уже в пути к "Северному потоку - 2"
01 апреля 2020, 14:35 • 105 • Политика
К "Северному потоку - 2" присоединилось ультрасовременное иностранное судно. Камнеукладчик Bravenes покинул порт и встал на маршрут уложенного участка газопровода в шведских водах. Судно не подпадает под санкции, так как занимается стабилизацией, а не укладкой труб.
К проекту "Северный поток - 2" присоединилось новое иностранное судно. Речь идёт об ультрасовременном корабле-камнеукладчике Bravenes. На это указывают данные навигационного портала Marinetraffic.
Сообщается, что Bravenes недавно побывал в финском порту Инкоо, который является одним из логистических центров "Северного потока - 2". А минувшим днём он покинул порт и этим утром встал на маршрут уложенного участка "Северного потока - 2" в шведских водах.
Отмечается, что Bravenes не подпадает под действие американских санкций, так как судно занимается не прокладкой труб, а стабилизацией уже уложенного участка "Северного потока - 2" на дне Балтийского моря.
Напомним также, что немецкая компания Uniper, сотрудничающая с "Газпромом", выразила уверенность в том, что проект "Северный поток - 2" будет завершён. Руководство Uniper ожидает, что "Северный поток - 2" своевременно запустится и будет транспортировать до 55 миллиардов кубометров газа в год, сообщает Nation News.
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