Bravenes увильнул от санкций: Ультрасовременное судно уже в пути к "Северному потоку - 2"

К проекту "Северный поток - 2" присоединилось новое иностранное судно. Речь идёт об ультрасовременном корабле-камнеукладчике Bravenes. На это указывают данные навигационного портала Marinetraffic.

Сообщается, что Bravenes недавно побывал в финском порту Инкоо, который является одним из логистических центров "Северного потока - 2". А минувшим днём он покинул порт и этим утром встал на маршрут уложенного участка "Северного потока - 2" в шведских водах.

Отмечается, что Bravenes не подпадает под действие американских санкций, так как судно занимается не прокладкой труб, а стабилизацией уже уложенного участка "Северного потока - 2" на дне Балтийского моря.

"Обустройства выходов на берег и стабилизации газопровода на дне Балтийского моря продолжаются по плану", - подтвердил оператор Nord Stream 2 в комментарии EADaily.

Напомним также, что немецкая компания Uniper, сотрудничающая с "Газпромом", выразила уверенность в том, что проект "Северный поток - 2" будет завершён. Руководство Uniper ожидает, что "Северный поток - 2" своевременно запустится и будет транспортировать до 55 миллиардов кубометров газа в год, сообщает Nation News.