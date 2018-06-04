«Браудер привязан чисто формально»: почему британские парламентарии призывают исключить Россию из Интерпола

Требование ограничить России доступ к базе данных Интерпола может навредить совместной работе по борьбе с терроризмом, к которой активно призывает Москва. Об этом заявили в Совфеде, комментируя данные СМИ об инициативе британских парламентариев, связанной с задержанием финансиста Уильяма Браудера в Мадриде. Россия неоднократно отправляла запросы об аресте обвиняемого в мошенничестве инвестора, однако он до сих пор остаётся на свободе. Эксперты считают, что требование депутатов является частью развёрнутой Лондоном антироссийской кампании.

Противодействие совместной работе с Москвой по линии Интерпола вызывает вопросы относительно заинтересованности Лондона в активной борьбе с терроризмом. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников, комментируя намерение британских депутатов ограничить России доступ к базе организации.

«Россия постоянно призывает участников Интерпола к активному взаимодействию и совместной работе, особенно в деле борьбы с терроризмом. Понятно стремление Великобритании предложить какие-то ещё пути, чтобы принизить роль России в этом процессе, вытеснить её из процесса координации и совместной борьбы с терроризмом», — заметил в беседе с RT сенатор.

По его словам, такие инициативы идут в ущерб общей работе, а с последствиями могут столкнуться не только Великобритания и Россия, но и другие страны.

«Здесь назревает вопрос: а кто действительно заинтересован или не заинтересован в том, чтобы противодействие терроризму шло достаточно активно, как к этому призывает Россия? Призываю задуматься тех, кто поддерживает сегодня линию Великобритании. Если мы и дальше будем продолжать такую линию, проблема террора может захлестнуть потом не только Евросоюз, не только Великобританию, но и весь мир», — заключил Серебренников.

Ранее издание The Daily Telegraph сообщило, что британские парламентарии потребовали ограничить России доступ к базе данных Интерпола. По информации газеты, соответствующее письмо депутаты направили на имя главы МВД Саджида Джавида.

The Daily Telegraph отмечает, что запрос связан с задержанием основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера испанской полицией по запросу России.

О намерении ограничить взаимодействие России с Интерполом также сообщил лейборист Ян Остин. «Я работаю с группой депутатов от разных партий над тем, чтобы помешать Путину злоупотреблять Интерполом и использовать его для преследования таких людей, как Билл Браудер», — написал он в Twitter.

I’m working with a cross party group of MPs to prevent Putin abusing Interpol and using it to target people like @Billbrowder who campaign against his brutal and corrupt dictatorship. https://t.co/MKT8YqL9XS — Ian Austin (@IanAustinMP) June 3, 2018

Исключение России из Интерпола маловероятно и технически неосуществимо, считает доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло. В то же время он считает возможным введение ограничений против России.

«Ограничение прав России в членстве в организации вероятно и очень даже может произойти как раз по инициативе Великобритании. Браудер привязан чисто формально. Требование парламентариев укладывается в ту кампанию, которую британское МВД развернуло против российских граждан, проживающих в Лондоне и имеющих активы», — заметил в беседе с RT эксперт.

«Незаконное задержание»

Уильям Браудер был задержан в Испании 30 мая. Финансист дал показания правоохранителям, после чего его отпустили. По словам Браудера, его освободили после того, как генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток посоветовал полиции не исполнять российский запрос.

В свою очередь, в полиции сообщили, что отпустили инвестора, когда выяснилось, что ордер на арест «не имел надлежащей юридической силы».

Позднее в Интерполе заявили, что ордера на арест Браудера по линии Интерпола никогда не существовало.

«Нет и никогда не было красного уведомления в отношении Уильяма Браудера. Господин Браудер не разыскивается по каналам Интерпола», — говорится в сообщении организации в Twitter.

There is not, and never has been, a Red Notice for Bill Browder. Mr Browder is not wanted via INTERPOL channels. https://t.co/8zI3IepOMh — INTERPOL (@INTERPOL_HQ) May 30, 2018

Сам Браудер попросил извинений от испанской полиции за «незаконное задержание». По его словам, если бы полицейские зашли на сайт Интерпола и вбили в поисковик его имя, они увидели бы, что «Российская Федерация не может использовать Интерпол для ареста Уильяма Браудера».

«Национальная полиция Испании должна ответить за то, что я был незаконно задержан в среду», — написал финансист.

В своей статье для Daily Mail он предположил, что в случае задержания в России его ждала бы неминуемая смерть.

«Всё могло бы закончиться совсем по-другому: рейсом в Москву и поездкой на бронированном фургоне в российскую тюрьму, где, без всяких сомнений, меня бы убили», — считает Браудер.

Reuters

Обвинения России

На протяжении многих лет Браудер был крупнейшим иностранным инвестором в России. Сейчас финансист живёт в Лондоне. В России его обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

В 2013 году Тверской суд Москвы признал Браудера виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (522 млн рублей), заочно приговорив его к девяти годам лишения свободы. Браудера объявили в международный розыск, однако Интерпол отказал в выдаче ордера на его арест.

В конце августа 2017 года Генеральная прокуратура России направила в Интерпол повторный запрос об объявлении Браудера в розыск в связи с появлением в деле новых обстоятельств.

В декабре 2017 года Тверской суд Москвы признал Браудера виновным в неуплате налогов более чем на 3 млрд рублей.

После задержания Браудера в Генпрокуратуре России отметили, что уже неоднократно направляли запросы об аресте финансиста.

Сам Браудер считает, что обвинения Москвы связаны с его критикой в адрес российских властей. На Западе он известен как главный инициатор создания акта о верховенстве закона и подотчётности имени Сергея Магнитского, принятого в США в декабре 2012 года и названного в честь аудитора Hermitage Capital.

Магнитского арестовали в России в 2008 году по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Спустя год он скончался в СИЗО от острой сердечной недостаточности. По утверждению Hermitage Capital, Магнитский умер в результате того, что ему было намеренно отказано в предоставлении медицинской помощи.

Адвокат Наталия Весельницкая, выступающая свидетелем по делу Браудера, в интервью RT напомнила, что Россия уже неоднократно говорила о мошеннической деятельности инвестора.

«Этот человек был осуждён за мошеннические налоговые и банкротные преступления на территории России. И, как всем известно, о его мошеннических действиях наши правоохранительные органы уведомляли и Интерпол, и США, и европейские страны. Но очень многие заинтересованы в демонизации России. А пиар-технологи Браудера сделают из этого события праймериз в Соединённых Штатах и странах Европы, где он сегодня ездит с «гастролями», — считает юрист.