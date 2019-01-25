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Братья Кличко насмешили Давос

25 января 2019, 21:54  •  182 • В России

На Всемирном экономическом форуме в Давосе известные ораторы - братья Кличко -оказались в центре очередного конфуза. И оба насмешили публику. Пока мэр Киева Виталий Кличко отчаянно пытался выговорить слово "диджитализация", его родной брат заявил, что "все хотят" Украину.

Мэр столицы Украины Виталий Кличко проиграл в неравной борьбе со словом "диджитализация". Он несколько раз попытался выговорить его, но так и не смог.

Децл-дете-де-децил-дытализ-дизызцылызейшн: Кличко отжигает в Давосе.С мэром Киева произошел очередной конфуз на экономическом форуме

На кадрах видно, как мэр Киева пытается сказать "диджитализация", но вместо этого выдает лишь невнятные звуки на букву "д". При этом рядом сидел его брат Владимир Кличко. Он не мог сдержать эмоций и хохотал от души, впрочем, как и все присутствующие.

Из зала бывшему боксеру несколько раз подсказывали, как произнести слово, но ему это так и не удалось. Бравший интервью у Кличко журналист BBC Эндрю Нил сохранил невозмутимый вид и произнес: "Тяжело сказать, тяжело сделать".

Владимир Кличко уверен, что "все хотят" Украину

Чуть ранее боксер Владимир Кличко, рассказывая в Давосе о перспективах вложения в экономику страны, заявил, что Украина - это секси: "И нас все хотят". Также он затронул историю страны и сообщил, что Украину в разное время хотели заполучить поляки, турки, монголы, татары, шведы и другие страны. Таким образом Кличко хотел убедить инвесторов вкладывать в Украину - ведь это выгодно - и призвал всех подумать о его предложении.

Мэр Киева также участвовал в панельной дискуссии. Виталий отметил, что не намерен баллотироваться в президенты Украины. По словам градоначальника, его головная боль - строительство метро.

Виталий Кличко известен своими перлами

Напомним, Виталий Кличко давно известен своими перлами. Его фраза "В будущее могут смотреть не только лишь все" и пожелание в Twitter на Новый год "Не знать горя, любви, удачи, счастья и особенно здоровья" давно стали притчей во языцех. Также градоначальник, говоря о подготовке к отопительному сезону в украинской столице, призывал киевлян "подготовиться к земле". Трудности у Кличко-старшего вызывает и арифметика: "У меня есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабинете министров".

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