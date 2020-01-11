«Братушки» под газом: Болгария запуталась в трубопроводах и потоках • 213 • Аналитика

Если когда-нибудь в мире вдруг будет объявлен чемпионат по одновременному сидению на двух стульях (или даже большем их количестве), то азартным любителям пари стоит, пожалуй, делать ставки на власти Болгарии. Не прогадают! В особенности – если команда будет сформирована из тамошних политиков. Их умение «переобуваться в полете» и стремление одновременно быть слугами всех господ сразу, воистину заслуживает искреннего восхищения. Особенно хорошо это видно на примере газовых ухищрений, в которых, похоже, София уже сама окончательно запуталась.



Как известно, российское «голубое топливо» нашло новую дорогу в эту страну с запуском газопровода «Турецкий поток». Казалось бы, радоваться надо. И душевно благодарить Москву за то, что она вообще имеет дело с Софией, своими невообразимыми финтами уже похоронившей один перспективный проект по экспорту наших энергоносителей в Европу. Более того, действия болгарской стороны, согласившейся принимать участие в строительстве нового газопровода тоже крайне сложно назвать адекватными. Недаром же «братушки» в конце прошлого года нарвались на весьма нелицеприятную критику лично от Владимира Путина, чье терпение по их поводу, похоже, начало иссякать. После прозвучавших последним предупреждением слов российского президента об «альтернативных маршрутах» болгарский премьер Бойко Борисов рассыпался в заверениях о том, что «все будет хорошо», приглашая при этом Владимира Путина «проконтролировать процесс лично».







Сейчас газ через Болгарию идет. Однако, поступает он пока что не совсем туда, куда нужно России. Для нее приоритетом является поставка топлива в Сербию, Венгрию и Словакию. Его поставки в Грецию и Северную Македонию, которые уже начаты – это прекрасно. Однако тот «энтузиазм», с которым болгары ведут строительство собственной нитки, которую упорно продолжают называть «Балканским потоком», вызывает вполне оправданное беспокойство. Очень хотелось бы разделять оптимизм отечественного министра энергетики Александра Новака, не так давно выразившего полную уверенность, что болгарские партнеру уложатся в оговоренные сроки (к 31 мая), и Белград все-таки начнет получать наш газ вовремя. Однако, крайне печальный опыт как «Южного потока», так и той чехарды, которую в Софии устроили во время поисков подрядчика для нынешнего строительства, в результате почти сорвав его, наводят на неприятные подозрения.



Довольно странной является и деятельность некоторых ведущих политиков Болгарии. Тот же Бойко Борисов, который в свое время чуть ли пеплом голову не посыпал, выпрашивая у «старшего» прощения за «Южный поток», а теперь бьет себя в грудь, обещая «достроить все вовремя», не далее, как в ноябре прошлого года находясь в Вашингтоне, вдохновенно вещал о «необходимости снижения зависимости от «Газпрома». Заявления эти имеют вполне конкретную практическую сторону – продолжая, извините за выражение, пудрить мозги и трепать нервы Москве с «Турецким потоком», София дает понять, что вовсе не прочь поучаствовать в строительстве Трансанатолийский газопровода (TANAP), являющегося очевидной его альтернативой. Более того, на днях все тот же Борисов заявил о намерениях его страны выкупить 20% акций будущего СПГ-терминала в северной Греции, на котором планируют принимать СПГ из США и Катара. Да куда ж вам столько, братушки?!



В это же самое время в болгарском политикуме и СМИ идут совершенно непонятные дискуссии на далеко не отвлеченные темы. К примеру – как «в случае чего» содрать с России компенсацию возможной неустойки за прекращение транзита по идущему через Украину «Трансбалканскому» газопроводу? Вдруг Киев, просто обожающий сутяжничать по подобным поводам, предъявит претензии... И что вообще делать с опустевшими сегодня трубами этого самого «Трансбалканского», может через него тоже чего-нибудь куда-нибудь покачать? Во всяком случае, исполнительный директор компании «Булгартрансгаз» Владимир Малинов уже заявил о готовности его компании «транспортировать топливо в любом направлении». Наиболее дальновидные аналитики при этом приходят к выводу: попытки Софии «усидеть» на непонятно скольки стульях сразу, стремясь «быть хорошими» одновременно и для Москвы, и для Брюсселя, и для Вашингтона, могут иметь весьма плачевные последствия. Хотя бы то, что Болгарию перестанут воспринимать как адекватного, надежного и договороспособного партнера вообще где-либо. Если когда-нибудь в мире вдруг будет объявлен чемпионат по одновременному сидению на двух стульях (или даже большем их количестве), то азартным любителям пари стоит, пожалуй, делать ставки на власти Болгарии. Не прогадают! В особенности – если команда будет сформирована из тамошних политиков. Их умение «переобуваться в полете» и стремление одновременно быть слугами всех господ сразу, воистину заслуживает искреннего восхищения. Особенно хорошо это видно на примере газовых ухищрений, в которых, похоже, София уже сама окончательно запуталась.Как известно, российское «голубое топливо» нашло новую дорогу в эту страну с запуском газопровода «Турецкий поток». Казалось бы, радоваться надо. И душевно благодарить Москву за то, что она вообще имеет дело с Софией, своими невообразимыми финтами уже похоронившей один перспективный проект по экспорту наших энергоносителей в Европу. Более того, действия болгарской стороны, согласившейся принимать участие в строительстве нового газопровода тоже крайне сложно назвать адекватными. Недаром же «братушки» в конце прошлого года нарвались на весьма нелицеприятную критику лично от Владимира Путина, чье терпение по их поводу, похоже, начало иссякать. После прозвучавших последним предупреждением слов российского президента об «альтернативных маршрутах» болгарский премьер Бойко Борисов рассыпался в заверениях о том, что «все будет хорошо», приглашая при этом Владимира Путина «проконтролировать процесс лично».Сейчас газ через Болгарию идет. Однако, поступает он пока что не совсем туда, куда нужно России. Для нее приоритетом является поставка топлива в Сербию, Венгрию и Словакию. Его поставки в Грецию и Северную Македонию, которые уже начаты – это прекрасно. Однако тот «энтузиазм», с которым болгары ведут строительство собственной нитки, которую упорно продолжают называть «Балканским потоком», вызывает вполне оправданное беспокойство. Очень хотелось бы разделять оптимизм отечественного министра энергетики Александра Новака, не так давно выразившего полную уверенность, что болгарские партнеру уложатся в оговоренные сроки (к 31 мая), и Белград все-таки начнет получать наш газ вовремя. Однако, крайне печальный опыт как «Южного потока», так и той чехарды, которую в Софии устроили во время поисков подрядчика для нынешнего строительства, в результате почти сорвав его, наводят на неприятные подозрения.Довольно странной является и деятельность некоторых ведущих политиков Болгарии. Тот же Бойко Борисов, который в свое время чуть ли пеплом голову не посыпал, выпрашивая у «старшего» прощения за «Южный поток», а теперь бьет себя в грудь, обещая «достроить все вовремя», не далее, как в ноябре прошлого года находясь в Вашингтоне, вдохновенно вещал о «необходимости снижения зависимости от «Газпрома». Заявления эти имеют вполне конкретную практическую сторону – продолжая, извините за выражение, пудрить мозги и трепать нервы Москве с «Турецким потоком», София дает понять, что вовсе не прочь поучаствовать в строительстве Трансанатолийский газопровода (TANAP), являющегося очевидной его альтернативой. Более того, на днях все тот же Борисов заявил о намерениях его страны выкупить 20% акций будущего СПГ-терминала в северной Греции, на котором планируют принимать СПГ из США и Катара. Да куда ж вам столько, братушки?!В это же самое время в болгарском политикуме и СМИ идут совершенно непонятные дискуссии на далеко не отвлеченные темы. К примеру – как «в случае чего» содрать с России компенсацию возможной неустойки за прекращение транзита по идущему через Украину «Трансбалканскому» газопроводу? Вдруг Киев, просто обожающий сутяжничать по подобным поводам, предъявит претензии... И что вообще делать с опустевшими сегодня трубами этого самого «Трансбалканского», может через него тоже чего-нибудь куда-нибудь покачать? Во всяком случае, исполнительный директор компании «Булгартрансгаз» Владимир Малинов уже заявил о готовности его компании «транспортировать топливо в любом направлении». Наиболее дальновидные аналитики при этом приходят к выводу: попытки Софии «усидеть» на непонятно скольки стульях сразу, стремясь «быть хорошими» одновременно и для Москвы, и для Брюсселя, и для Вашингтона, могут иметь весьма плачевные последствия. Хотя бы то, что Болгарию перестанут воспринимать как адекватного, надежного и договороспособного партнера вообще где-либо. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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