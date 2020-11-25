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Братушки остановили американский беспредел: "Русские спасли вашу шкуру..."

25 ноября 2020, 17:15  •  95 • В мире
Болгарские читатели в недоумении из-за громких высказываний экс-президента США Барака Обамы, который заявил, что Россия недотягивает до статуса супердержавы. Комментаторы не пощадили политика и припомнили ему исторический урок: "Русские спасли вашу шкуру..."
Экс-президент США Барак Обама заявил, что Россия недотягивает до статуса супердержавы. По его мнению, основными препятствиями на пути России к статусу сверхдержавы являются недостаточное количество союзников и военных баз. В РФ уже отвечали на эти заявления Обамы. Как подчеркнул сенатор Сергей Цеков, "у Обамы ошибочное представление о сверхдержаве. Россия всегда была сверхдержавой, которая имела небольшое количество военных баз, потому что в отличие от США не является сверхдержавой-агрессором".
Болгар также зацепила оценка от Обамы. Братушки полагают, что не президенту США стоит судить о русских.
Один из комментаторов под ником Бесен Язовец не стал сдерживаться и напомнил об историческом уроке, который, по всей видимости, не припомнил Обама.
"Русские спасли вашу шкуру во время Второй мировой войны, сейчас бы были какой-нибудь губернией немецких фашистов!" - гневно написал он на сайте "Факти".
Пользователь Манги отметил, что у США в окружении - "вассалы, а не союзники, и экономические рабы".
Комментатор под ником Руската Федерация отметила, что России, в отличие от стран Запада, точно есть чем гордиться.
"Россия - сверхдержава, потому что у неё запасов полезных ископаемых, атомных станций и ядерного оружия больше, чем у Западной Европы и США вместе взятых!"
"Россию все уважают!" - добавил в обсуждениях пользователь Хмм.
Fulcrum продолжил: "Америка - сверхтеррорист, у которого базы и авианосцы по всему миру. Она убивает иностранных граждан где захочет, без суда и следствия. Она держит иностранных граждан в тюрьмах и на базах и бесчеловечно мучает их. Она всех прослушивает, даже своих якобы союзников. Да, по этим критериям Россия, действительно, не сверхдержава. Но Россия может уничтожить США, если почувствует угрозу. Вот почему лают и пускают слюни у границ России".

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