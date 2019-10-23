Братство кольца: ЕАЭС разработает единые стандарты в ювелирной сфере

Золотые украшения могут подешеветь в странах ЕАЭС. Главы правительств стран объединения 25 октября подпишут сразу два важных документа, регулирующих рынок ювелирных изделий на всем пространстве евразийской «пятерки». Об этом «Известиям» рассказали в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). В первом из них речь идет о взаимном признании пробирных клейм на ювелирных изделиях. Это позволит немного снизить цены на продукцию для рядовых потребителей евразийских стран. Второй документ подразумевает создание Евразийского ювелирного бюро. За несколько лет евразийский ювелирный бренд позволит увеличить объем экспорта изделий до $1,3 млрд в год.

Золотые правила

Вопросом унификации правил для игроков ювелирного рынка на территории пяти стран ЕАЭС в организации озаботились довольно давно. Одна из главных проблем — разные системы государственного контроля за апробированием и клеймением ювелирных изделий . Если в России этим занимается пробирная палата при Министерстве финансов, в Белоруссии и Киргизии — минфины этих стран, то в Армении и Казахстане нанесение клейм отдано на откуп частных организаций. И это порой рождало опасения относительно качества ювелирных изделий: мог, например, возникнуть вопрос, действительно ли та или иная вещь соответствует заявленному в украшении золоту или это лишь медь с золотым напылением.

Отличается внутри ЕАЭС и правовое регулирование этой сферы. Если в большинстве стран незаконный оборот ювелирных изделий входит в разряд уголовно наказуемых преступлений, то в некоторых за это предусмотрена лишь административная ответственность.

Фото: ТАСС/Виталий Тимкив

Но самой главной препоной оставалась необходимость ставить пробирные клейма и в других странах ЕАЭС для их последующей продажи на территории какой-либо из стран «пятерки». А это, по оценкам бизнеса, увеличивало издержки ювелиров на 2%. После подписания документа стоимость продукции может снизиться на сумму этих издержек.

Как рассказали «Известиям» в ЕЭК, 25 октября в ходе межправсовета на уровне глав правительств стран ЕАЭС в Москве, будет подписан документ с длинным названием «Соглашение об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках ЕЭС», которое заметно упростит жизнь игрокам ювелирного рынка и в перспективе позволит снизить цены для покупателей внутри Союза.

В первую очередь соглашение предусматривает взаимное признание пробирных клейм в странах Союза, что обеспечит свободное обращение ювелирных изделий в рамках ЕАЭС . Кроме того, оно позволит гармонировать правовое регулирование в ювелирной сфере и унифицировать государственный пробирный контроль для пресечения контрафакта.

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— Бизнес давно и активно поднимал вопрос взаимного признания пробирных клейм, по­сколь­ку не­об­хо­ди­мость по­лу­чать про­бы и в дру­гих стра­нах ЕАЭС приводила к трансакционным издержкам во взаимной торговле. С этим соглашением бизнес получит экономию средств и времени из-за исключения дополнительного повторного клеймения ювелирных изделий. И это создаст хорошие условия для увеличения объемов товарооборота в ЕАЭС и экспорта на внешние рынки, — сказал «Известиям» заместитель министра финансов Киргизии Алмазбек Азимов.

Вовне единым фронтом

Вторым документом, который главы правительств евразийской «пятерки», как ожидается, одобрят в ближайшую пятницу, станет план мероприятий по продвижению ювелирной продукции ЕАЭС на рынки третьих стран. Один из основных пунктов этой «дорожной карты» — создание евразийского экспортного ювелирного бюро.

Общемировой объем экспорта ювелирных изделий в 2018 году достиг $103 млрд. А главный тон на нем задавали Китай (его доля в мировом экспорте ювелирных изделий составляет 12,9%), Италия (6,8%) и Таиланд (3,7%). Доля же стран ЕАЭС на мировом рынке ювелирных изделий и бриллиантов крайне незначительна — менее 1%.

Работа аффинажного завода Фото: ТАСС/DPA/Uli Deck

Хотя, как заверил «Известия» председатель ЕЭК Тигран Саркисян, в ювелирной сфере ЕАЭС есть совместные конкурентные преимущества: во всех странах объединения хорошо развито это дело, есть производственные мощности и добыча. При этом у каждой страны союза есть и вполне весомые собственные конкурентные преимущества в ювелирной отрасли.

— Армения, например, славится своей школой огранки, Белоруссия имеет хорошие производственные мощности, а Казахстане успешно развивается аффинажное производство (то есть очищение драгоценных металлов от примесей). Киргизия богата давальческим сырьем (материалами, принятых для переработки от третьих стран), а Россия обеспечивает 30% мировой добычи алмазов, — пояснил Тигран Саркисян. — Потому ЕАЭС вполне целесообразно запустить свой собственный масштабный проект в ювелирной отрасли, который бы позволил создавать евразийские бренды и позиционировать ЕАЭС в мировом масштабе.

По примерным расчетам ЕЭК, за несколько лет евразийский ювелирный бренд позволит увеличить объем экспорта ювелирных изделий до $1,3 млрд.

С этим согласился и генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России» Эдуард Уткин. В беседе с «Известиями» он отметил, что евразийский внутренний рынок ювелирных изделий достаточно небольшой по сравнению с тем потенциалом, который может быть реализован на внешних рынках. Например, объем розничного ювелирного рынка только одной России в прошлом году, по данным Росстата, составил 232,59 млрд рублей, или 0,8% от всего розничного рынка товаров России.

Огранка алмаза Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Вместе с тем, по мнению Эдуарда Уткина, для успешного освоения глобальных рынков присутствие евразийских ювелиров на них должно стать постоянным, а не эпизодическим через участие в выставках.

— Сегодня мы отстаем от всего мира в вопросе интернет-торговли ювелирными изделиями , — рассказал эксперт «Известиям». — Если граждане наших стран сегодня могут заказать ювелирное украшение из любой точки мира, то отправление ювелирных изделий с территории стран ЕАЭС обуславливается большим массивом условий и ограничений, что делает электронную торговлю в ЕАЭС отчасти невозможной. На выполнение всех требований необходимо потратить две-три недели, а сегодня потребитель готов ждать доставку не более пяти дней.

К слову, рост онлайн-продаж считается одним из главных трендов развития мировой ювелирной отрасли на ближайшие пять лет, наряду с консолидацией отрасли, увеличением доли брендовой ювелирной продукции и сокращением времени разработки продуктов. Так что грядущее объединение усилий ювелиров стран ЕАЭС будет вполне в духе времени.