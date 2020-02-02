Братское поглощение • 187 • Аналитика Чтобы удержать в XXI веке богатые ресурсами Сибирь и Дальний Восток, России придётся увеличить население как минимум в 1,5–2 раза, считают учёные. Иначе нас подвинут китайцы с американцами. При этом на всё про всё у нас примерно четыре года. Понятно, что бабы нам столько не нарожают (хотя автор этого афоризма, маршал Жуков, в них верил). И мигранты не понаедут в таком количестве. Так что выход, по сути, один – «воссоединиться» с соседними странами. Как раз и дата подходящая на носу – в ноябре будущего года исполнится 300 лет, как Россия стала империей. Знаменитый химик Менделеев, увлекавшийся прогнозированием будущего, в начале прошлого века прикинул, что к началу текущего столетия на территории нашей страны будут жить 0,5 млрд человек. Гений, увы, ошибся в расчётах – мог ли он знать, что страну в 20-м столетии ожидают три глобальные демографические катастрофы подряд? Гражданская война, Великая Отечественная и перестройка, повлёкшая за собой распад Союза. И осталось нас в итоге 146 миллионов. Немало, но недостаточно, чтобы удержать самую большую в мире страну. «Заповедные русские земли» вымрут? Ситуация при этом такая, что впору не о массовом приросте населения вести речь, а о массовом вымирании. Не так давно в Общественной палате обсуждали доклад «Демография-2024». Выводы экспертов неутешительны: при нынешнем уровне рождаемости, когда на двух женщин приходится три ребёнка, страна будет терять по 600 тыс. граждан в год. В год – по большому городу. Росстат, правда, «успокаивает»: мол, взамен умерших к нам будут приезжать по 0,5 млн среднеазиатских мигрантов в год. Но на душе отчего-то всё равно неспокойно. Вымирают-то у нас, как выразился писатель Сергей Шаргунов, «заповедные русские земли» – Нижегородская, Воронежская, Тульская и Саратовская области. А противоположная ситуация, как пояснил ведущий научный сотрудник лаборатории демографии и человеческого капитала РАНХиГС Андрей Коротаев, наблюдается большей частью в национальных республиках. На Северном Кавказе (особенно в Чечне и Ингушетии), Якутии и Туве. Несколько лет назад Институт демографии Высшей школы экономики презентовал, можно сказать, скандалёзный доклад «Население России». По прогнозу его авторов, чтобы обеспечить численность населения страны на минимально приемлемом уровне, к 2075 году доля среднеазиатских мигрантов и их потомков в России превысит 50%. «Без мигрантов никак, – уверял директор института Анатолий Вишневский. – Привлечение соотечественников из-за рубежа не имеет перспективы, потому что нет такого большого числа соотечественников. А своего населения нам не хватает». Выводы экспертов неутешительны: при нынешнем уровне рождаемости, когда на двух женщин приходится три ребёнка, страна будет терять по 600 тыс. граждан в год. В год – по большому городу А кто это, собственно, решил – про соотечественников? И почему их «привлечение не имеет перспективы»? Очень даже имеет, убеждён первый зампред думского комитета по делам СНГ Константин Затулин. Год назад по президентской инициативе создали комиссию из 24 чиновников и депутатов под руководством начальника управления АП Максима Травникова, задача которой – привлечь в Россию мигрантов из, как выразился Затулин, «стран близкой ментальности – Украины, Молдавии, Казахстана и Узбекистана». Как уточнил Затулин, речь идёт именно о русских, коих в Казахстане – 2 млн, а в Узбекистане – 1,5. Однако максимум, который, по словам Затулина, можно «выжать» из бывших союзных республик, – 5 млн человек в близкой перспективе и 10 – в отдалённой. А этого недостаточно. Как же быть? По теме 4816 В Хабаровске задержан сообщивший о минировании площади на Новый год мужчина 1 января ночью в полицию поступило сообщение о наличии якобы опасности для горожан, находившихся в новогоднем городке на площади им. Ленина. «Блудная сверхдержава» Воссоединение с Крымом прибавило нашей стране не только 2 млн новых граждан. Россия пока единственная в мире страна, которая в XXI веке увеличила свою территорию. Собственно, не произошло ничего такого, о чём бы загодя не предупреждали эксперты. В 2004 году на Западе вышли две умные книжки – «Россия в XXI веке: Блудная сверхдержава» профессора университета Северной Каролины Стивена Розфилда и «Выбор: Мировое господство или глобальное лидерство» бывшего госсекретаря США Збигнева Бжезинского. Лейтмотив обеих книг на удивление схож: у России есть шанс вернуть себе статус сверхдержавы, если она сможет разрастись за счёт бывших советских республик, впитав при этом и их население, и территории. Но если статус вернуть не удастся, тогда уж не обессудьте. Или страна усиливается, или её ждёт распад, а третьего не дано. Но «чтобы удержать Сибирь, – откровенно признавал Бжезинский, – России понадобится помощь». И указывал при этом на Украину и Белоруссию. А кое-кто посчитал, что Владимир Жириновский, в прошлом году посуливший скорое воссоединение с Украиной и Белоруссией, почём зря будоражит народ. А он всего лишь повторил за Бжезинским и Розфилдом! И тут вдруг – лыко в строку! – затеяли Конституцию редактировать. После чего политик Николай Стариков, воспользовавшись подходящим поводом, предложил закрепить в Основном законе право русских на воссоединение. «Не нужно писать об оккупации, как это будут трактовать, – предупредил Стариков, – а вот именно так: право народа на объединение. Каждый гражданин Украины, каждый гражданин Белоруссии, с моей точки зрения, имеет право на получение российского гражданства, если он не совершил преступление». А почему бы и нет, в самом деле? С Крымом воссоединились, причём и с народом, и с территорией вдобавок. Прецедент, как ни крути, положен. Привлечение соотечественников, знаете ли, «не имеет перспективы» лишь в том случае, если завозить их отдельно от их мест постоянного проживания. А так-то перспективы весьма неплохие – Бжезинский и Розфилд как раз об этом и писали в своих книжках полтора десятилетия назад. В 2004-м имперское будущее России разглядели за океаном, а три года спустя, помнится, вдруг «прозрел» Анатолий Чубайс, объявив, что нашей стране уготовано будущее «либеральной империи». Провокационная по тем временам эскапада всероссийского анфан террибля не осталась без внимания и спровоцировала заочную публицистическую дуэль либерала Марка Урнова, декана факультета прикладной политологии Высшей школы экономики, и историка Петра Романова, опубликовавшего на сайте «РИА Новости» программную статью «Станет ли Россия снова империей?». Дело было, напомним, в 2007 году. «У России, – писал Романов, – сохранились практически все признаки, сопутствующие превращению страны в империю. Интеллектуальный потенциал, ресурсы, земля и вода. Всерьёз помешать России надеть имперскую мантию, может, пожалуй, лишь одна проблема – демографическая». В свою очередь, Урнов, оппонируя Романову, нажимал на то, что Россия более «не способна быть ни великой державой, ни империей». А всё, не поверите, из-за пьянства! «В 1913 году, перед тем как царское правительство ввело сухой закон, Россия потребляла примерно 2,5 литра спирта в год на душу населения, – отмечал Урнов. – Сегодня, по разным оценкам, она потребляет от 14 до 16 литров. Хотя ВОЗ считает черту в 8 литров критической, за ней – вырождение народа». «Курильский вопрос». Удастся ли Японии и России найти решение? Таким образом, отмечал Урнов, страна допилась до ручки: «...в России настолько истощился человеческий ресурс, что она уже не способна быть великой. Количественно наш народ сокращается, качественно – ухудшается. Особенно бросается в глаза низкое качество элиты, дефицит хороших управленцев и квалифицированной рабочей силы». И ведь с этим непросто поспорить! Удивительно, но оба спорящих оппонента в итоге пришли к одному и тому же выводу. Демографическая проблема, как ни крути, для страны ключевая. Но простого решения она не имеет, сколько ни плати материнские капиталы и сколько мигрантов ни завози. Значит, нам предстоит принять непростое решение. Некоторые даже сочтут такое решение невозможным. По теме 2239 В России подготовлен законопроект о презумпции согласия на посмертное донорство В ближайшей перспективе на рассмотрение в Госдуму будет внесен законопроект, который предполагает для каждого россиянина возможность стать посмертным донором органов, если при жизни он или его родственники не обозначили запрет на донорство. «Иначе нас просто съедят» Если удастся договориться в рамках «новой Ялты» – а начало тому положено президентом России, – то Западу придётся смириться с возвращением нашей страны в «высшую лигу» сверхдержав. Правда, пока в лёгком весе Говоря о будущем, всегда уместно напомнить о прошлом. «Наша Версия» уже не раз писала о том, как в начале 60-х годов верхушка советского руководства вознамерилась «встроиться» в «золотой миллиард». Буквально вскочить в последний вагон уходящего поезда. Римский клуб, представлявший на переговорах «коллективный Запад», тогда поставил Кремлю условие – дело, напомним, было ещё при Хрущёве. Советский Союз должен был распрощаться с республиками Средней Азии, чтобы войти в «единую Европу» вместе с Украиной, Белоруссией, Молдавией и республиками Прибалтики. И советское руководство это условие приняло. Смещение Хрущёва ничего, по сути, не изменило, при Брежневе курс на сближение с Западом продолжился, а куратором этого курса был лично глава КГБ Юрий Андропов. И советская элита завершила процесс так, как договаривались с Римским клубом, – отринула Среднюю Азию (глав среднеазиатских и закавказских республик даже не позвали в Вискули хоронить СССР). Правда, пришлось пожертвовать и Прибалтикой – во имя дружбы с Западом. Но в итоге оказалось, что «соскочили» и Украина с Белоруссией, хотя такого уговора и не было. Однако тогда страна рассыпалась и условия диктовали не мы. А сегодня, в принципиально иных условиях, нелишним было бы напомнить Западу и об уговоре, и о том, что, воссоединяясь с Украиной, Белоруссией, Молдавией и даже, возможно, Латвией, мы не отнимаем чужого, а только возвращаем назад своё. Недаром именно сейчас Путин заговорил о «новой Ялте», пригласив лидеров пяти сверхдержав к серьёзному разговору о переустройстве мирового уклада. И в Париже Путина уже услышали, а вскоре услышат и за океаном – к этому всё идёт, убеждён экономист Михаил Хазин. Таким образом, в течение ближайших нескольких лет Россия сможет значительно прирасти населением, воссоединившись с рядом бывших советских республик. Считаем: 3,5 млн в Молдавии, 2 – в Латвии, 10 – в Белоруссии и примерно 35 млн на Украине. Вполне можно выжать 50 млн, а это уже почти 200 млн человек получается, если в целом, – вот и искомый минимум населения империи. Или, если угодно, сверхдержавы. Если удастся договориться в рамках «новой Ялты» – а начало тому положено президентом России, – то Западу придётся смириться с возвращением нашей страны в «высшую лигу» сверхдержав. Правда, пока в лёгком весе. Но лиха беда начало. ПАСЕяли, да не взошло. Европейцы не поддержали "Балтик +" «Будущее определённо за миллиардными цивилизациями, – указывает глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. – 600 млн англосаксов, 0,5 млрд – объединённая Европа. Ещё Индия и Китай. Потенциально, в перспективе – Бразилия. В Африке тоже скоро появятся миллиардные цивилизации. Так что самое время нам ставить вопрос о русском миллиарде. Или хотя бы о сотнях миллионов на первых порах. Иначе к концу столетия нас останется 70 млн, и нас тогда просто съедят». Предложение президента России провести «новую Ялту» для пересмотра всего мирового порядка поддержал президент Франции. И канцлер Германии тоже поддержит – со временем. Вот тогда-то границы нашей страны могут существенно увеличиться Мы их прокормим или они – нас? Тут впору задаться вопросом: а захотят ли на Украине, в Белоруссии, Молдавии и Латвии объединиться с Россией? Ведь у руля там либо откровенно русофобские, либо, скажем так, не настроенные на сближение силы. Экономисты, впрочем, указывают, что у перечисленных советских республик просто нет выбора. С Молдавией всё просто: почти всё взрослое население зарабатывает в России и лишь небольшая часть уезжает на заработки в Европу. Экономика при этом в руинах, и всерьёз рассчитывать на её подъём нет никаких оснований. Воссоединение, таким образом, пожалуй, единственный шанс для молдаван сохранить страну и не оказаться в зоне интересов соседней Румынии. Схожая ситуация и с Латвией. «В России настолько истощился человеческий ресурс, что она уже не способна быть великой. Количественно наш народ сокращается, качественно – ухудшается. Особенно бросается в глаза низкое качество элиты, дефицит хороших управленцев» По теме 1425 В МИД Украины рассказали о позиции Зеленского на переговорах в «нормандском формате» Президент Украины Владимир Зеленский в ходе саммита «нормандской четверки» собирается отстаивать возвращение якобы оккупированных Россией территорий. Об этом сообщил глава МИД Украины. При этом коренное население стремительно перебирается в Европу, и такими темпами русские, коих сегодня там около половины, не сегодня завтра станут этническим большинством. На днях закрылась знаменитая косметическая фабрика «Дзинтарс», у российских экспортёров пропадает интерес к латвийским портам. От былого европейского лоска советских времён ничего не осталось. Минимальная зарплата – 300 евро, средняя – около 600 «чистыми». Но средний счёт за коммунальные услуги – порядка 200 евро. Особо не разгуляешься, даже по скромным российским меркам. В Эстонии старикам бесплатно выдают лекарства, в Латвии их приходится покупать – вдвое дороже, чем в России. А в этом году страна перестанет получать дотации от Евросоюза. И бедность, как ожидают, станет почти всеобщей. На этом фоне Белоруссия выглядит чуть ли не процветающим оазисом, вот только замешкавшийся с интеграцией Александр Лукашенко мало того что вынужден теперь искать нефть для переработки белорусскими НПЗ на стороне (нашёл в Норвегии, но ничтожно мало), так через полгода у него президентские выборы с неизвестным раскладом. Дело пахнет майданом и непредсказуемым будущим, а белорусы непредсказуемости традиционно сторонятся. Потому так стремительно увеличивается число сторонников союза с Россией. Что же до Украины, то стране, население которой менее чем за 30 лет сократилось с 52 до 37 млн, выбирать особо и не из чего. Была промышленность – да сплыла, и вот-вот уплывёт к новым хозяевам плодородная украинская земля. Нет экономики, нет работы, взрослое население кто в России на заработках, кто в Европе. И седьмой год идёт гражданская война, которой нет ни конца ни края. Можно, наверное, продолжать в том же духе, раз так хочется незалежности, только надо помнить, что такими темпами лет через двадцать в стране останутся одни старики да старухи. Голодомор 30-х годов – семечки по сравнению с нынешним геноцидом населения. А 0,5 млн убыли в год – геноцид в чистом виде. Российские либералы забили тревогу: а ну как не прокормим такую ораву?! Прокормим, считает экономист Михаил Хазин. Тем паче что они не нахлебники. Эти люди – фундамент будущей России. И движущая сила её экономики. Да и среднеазиатских мигрантов мы ведь не считаем нахлебниками, не так ли? Перспективы дальнего плавания «Адмирала Кузнецова» Андрей Илларионов Андрей Илларионов, экономист – Украина и другие бывшие советские республики в этом году оказались в опасности, какой ранее не возникало. Я ожидаю реализации новых имперских сценариев, прежде всего по отношению к Украине и Белоруссии, но даже и по отношению к Латвии – то, что эта страна член Евросоюза и НАТО, не должно никого вводить в заблуждение. Если в рамках «новой Ялты» будет принято решение, Запад легко сдаст Латвию Кремлю. И Лукашенко может не отвертеться. А в Киеве новая власть настолько слаба, что я не исключаю и в этом случае худшего сценария. Михаил Хазин Михаил Хазин, экономист – В ходе «новой Ялты» многое может решиться и многое будет переосмыслено. Определённо Западу выгодно, чтобы Россия укрепилась и, возможно, даже вернула себе статус сверхдержавы в полной мере. Ради такого дела Запад может закрыть глаза и на воссоединение с рядом бывших союзных республик, может быть, даже с обременительной Латвией. А Украину Германия уже сегодня мечтает сбагрить нам, чтобы не укреплять Польшу. Ситуация в мире стремительно и неудержимо меняется, и, я так полагаю, очертания новой большой страны мы увидим уже в этом году. 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