Братский народ: Сербы организуют марш в поддержку России и Белоруссии

Патриотические партии и движения Сербии организуют марш в поддержку России и Белоруссии. Об этом сообщил политолог и публицист Игорь Пшеничников.

По его словам, братский сербский народ намерен поддержать русских и белорусов. Марш состоится 4 марта, он начнётся в 18:00.

Люди соберутся у памятника Императору Николаю II, где выступят несколько профессоров, журналистов, активистов, а дальше сербы промаршируют к посольствам России и Белоруссии.

Ранее политолог Виталий Вышкварцев предсказал, чем закончится спецоперация России, и объяснил, почему её нужно довести до логического финала. По его словам, ряд украинских политиков начали осознавать, что Украины как государственности больше не существует.