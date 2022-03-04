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Братский народ: Сербы организуют марш в поддержку России и Белоруссии
04 марта 2022, 12:50 • 104 • Политика
Патриотические партии и движения Сербии организуют марш в поддержку России и Белоруссии. Об этом сообщил политолог и публицист Игорь Пшеничников.
По его словам, братский сербский народ намерен поддержать русских и белорусов. Марш состоится 4 марта, он начнётся в 18:00.
Люди соберутся у памятника Императору Николаю II, где выступят несколько профессоров, журналистов, активистов, а дальше сербы промаршируют к посольствам России и Белоруссии.
Ранее политолог Виталий Вышкварцев предсказал, чем закончится спецоперация России, и объяснил, почему её нужно довести до логического финала. По его словам, ряд украинских политиков начали осознавать, что Украины как государственности больше не существует.
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