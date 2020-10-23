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"Брат Владимир Путин": новый глава Боливии сделал заявление после победы
23 октября 2020, 11:35 • 121 • Политика
Латиноамериканское государство всерьез настроено на тесное сотрудничество с Россией
Недавно в Боливии завершилась предвыборная гонка за пост президента страны. Победу в ней одержал Луис Арсе. По словам избранного главы государства, Боливия возьмет курс на сближение с Россией.
Об этом новоиспеченный латиноамериканский лидер заявил в своем микро-блоге в "Твиттер". Он обратился к российскому главнокомандующему с теплыми словами и поблагодарил его за поздравление. В своем обращении боливийский президент назвал Владимира Путина "братом" и заявил о необходимости развивать сотрудничество между двумя государствами.
"Мы будем укреплять отношения между нашими странами на благо народов", - заявил Луис Арсе.
Напомним, выборы главы Боливии состоялись 18 октября. Арсе выиграл, набрав 55% голосов боливийцев. Повторное голосование прошло после того, как были аннулированы результаты выборов 2019 г., на которых победу одержал Эво Моралес. Его обвинили в фальсификации итогов и объявили перевыборы.
К слову, накануне Владимир Путин рассказал, как относится к странам, которые негативно настроены по отношению к России. Глава государства жестко ответил тем, кто ждет "затухания" нашей страны.
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