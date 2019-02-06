|
Брат Уго Чавеса не даст "похоронить" идею Боливарианской республики в угоду американским провокаторам
06 февраля 2019, 08:39 • 112 • В мире
Адан Чавес заявил, что будет защищать мир в Боливарианской республике, которую создал его брат. В настоящее время американские провокаторы пытаются расшатать государственность Венесуэлы в непростое для страны время.
Адан Чавес, старший брат легендарного команданте Уго Чавеса, заявил в своем Тwitter, что сторонники Мадуро готовы защищать мир в Венесуэле с оружием в руках.
Адан Чавес также является депутатом Конституционной ассамблеи республики.
"Мы верим в мир, и будем делать все, что необходимо, чтобы сохранить его, — написал политик. — Но если придется взять в руки винтовки, мы это сделаем".
Предыдущий президент Боливарианской республики Уго Чавес после продолжительного онкологического заболевания умер 6 марта 2013 года. Он до последних дней боролся с заболеванием, чтобы довести идею Боливарианской республики, свободной от влияния США, до конца. Общенациональный траур в Венесуэле длился 11 дней. Его брат поддерживает идеалы команданте.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
112
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 февраля 2019, 15:09
|
02 февраля 2019, 00:39
|
30 января 2019, 14:09
|
04 февраля 2019, 04:39
|
02 февраля 2019, 02:09
|
31 января 2019, 01:24
|
05 февраля 2019, 03:24