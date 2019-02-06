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Брат Уго Чавеса не даст "похоронить" идею Боливарианской республики в угоду американским провокаторам

06 февраля 2019, 08:39  •  112 • В мире
Адан Чавес заявил, что будет защищать мир в Боливарианской республике, которую создал его брат. В настоящее время американские провокаторы пытаются расшатать государственность Венесуэлы в непростое для страны время.
Адан Чавес, старший брат легендарного команданте Уго Чавеса, заявил в своем Тwitter, что сторонники Мадуро готовы защищать мир в Венесуэле с оружием в руках.
Адан Чавес также является депутатом Конституционной ассамблеи республики.
"Мы верим в мир, и будем делать все, что необходимо, чтобы сохранить его, — написал политик. — Но если придется взять в руки винтовки, мы это сделаем".
Предыдущий президент Боливарианской республики Уго Чавес после продолжительного онкологического заболевания умер 6 марта 2013 года. Он до последних дней боролся с заболеванием, чтобы довести идею Боливарианской республики, свободной от влияния США, до конца. Общенациональный траур в Венесуэле длился 11 дней. Его брат поддерживает идеалы команданте.

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