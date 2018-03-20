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Брат ты мне: Услышат ли украинцы Путина
20 марта 2018, 14:09 • 244 • Политика
Грубые и нелепые попытки украинских "правоохранителей" сорвать выборы в России встретили неожиданную реакцию российского лидера. Владимир Путин не стал опускаться до ответных оскорблений и назвал украинский народ братским. Как к этому отнеслись сами украинцы – в материале "Царьграда"
Напомним, 18 марта, в день общероссийского голосования на президентских выборах, на Украине силовики заблокировали доступ на избирательные участки, располагающиеся в посольстве и консульствах в Одессе, Харькове и Львове. Несколько сотен человек, правда, все же смогли проголосовать, сообщает "Федеральное агентство новостей" со ссылкой на пресс-службу посольства России на Украине. Ранее сообщалось, что прорваться через оцепление и проголосовать удалось только одному гражданину России.
При этом международные гаранты права, такие как ОБСЕ, предоставили России и Украине "самостоятельно решить разногласия". Но зато та же ОБСЕ не преминула заметить "недостаточную прозрачность" и "ограничения основных свобод" на российских выборах.
Владимир Путин, посетивший свой избирательный штаб после окончания всероссийского голосования, на вопрос журналиста о недопуске российских избирателей на украинские участки ответил, что "это нарушение всех общепризнанных международных норм". Но при этом он не стал опускаться до "ответок":
А что же братья?
Нам удалось пообщаться с украинскими экспертами и узнать их мнение по поводу слов президента России.
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Член исполкома общественного движения "Украинский выбор" Елена Маркосян в интервью "Царьграду" заявила, что, по ее мнению, права российских граждан, которым не дали проголосовать на территории Украины, необходимо защищать, и это сделать может только Россия: "Я считаю, что нужно, чтобы кто-то заступился за права российских граждан, которые не смогли проголосовать, и никто, кроме самой России, это делать не будет, во всяком случае, правозащитные организации Украины уж точно не вступятся. Им будет это безразлично. Если депутаты России и президент России не будут биться за права своих граждан, которые проживают в Украине, то получится, что эти люди никому не нужны".
Она отметила, что власти Украины действуют в нарушение международных норм и должны отвечать по закону:
Блокирование российского посольства в Киеве. Фото: www.globallookpress.com
Другой украинский деятель, политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в беседе с "Царьградом" также позитивно оценил слова Владимира Путина об украинском народе:
Но, тем не менее, Денисов убежден, что когда на Украине сменится политический режим, отношения наших народов выправятся, и станут снова дружескими и абсолютно адекватными.
Надо сказать, Владимир Путин на этих выборах был оценен как легитимный лидер России даже такими русофобскими украинскими деятелями, как, например, политолог Вячеслав Ковтун. Ранее в интервью "Царьграду" он согласился, что процент голосов, полученный Путиным по итогам всероссийского голосования, отражает реальный уровень поддержки.
Но… были среди наших братьев и те, кто явно забыл все родственные связи между нашими народами. Так, украинский политолог Сергей Запорожский, отвечая на вопрос "Царьграда", не стесняясь, заявил, что победа Путина означает, что наш народ мыслит имперски, и потому Россия, по его мнению, подлежит уничтожению. Политолог, кроме того, считает, что выборы у нас в стране были нелегитимными, и задается вопросом: "Почему Украина должна позволять своим гражданам России участвовать в этом фарсе?" Чего только стоит одна формулировка "своим гражданам России"…
Украинские националисты блокируют доступ граждан России к посольству России в Киеве. Украина, 18 марта 2018 года. Фото: www.globallookpress.com
А вот украинское издание "Обозреватель" нашло себе "эксперта" из России (правда, с украинской фамилией) – Игоря Яковенко, который мастерски раскрыл коварнейший план Путина:
– приводит "Обозреватель" слова этого "Шерлока Холмса".
Что ж, пожелаем братскому украинскому народу мирного неба и легитимной власти, как в России. А отдельным его представителям – скорейшего выздоровления.
Петрова Александра
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