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«Брать село за селом» – полководец Москаль придумал, как отвоевать Донбасс
01 октября 2020, 20:40 • 118 • Украина
Россия продолжает представлять самую большую угрозу для Украины, особенно с учетом нынешнего состояния украинской армии.
Об этом в эфире канала «Скрипин.уа» заявил экс-глава Луганской и Закарпатской ОГА, бывший руководитель МВД Крыма Геннадий Москаль.
«Самая большая опасность идет из России. Россия не отказалась от проекта «Новороссия». А Новороссия не включает только Донецкую и Луганскую области. Она, по их меркам, включает Харьковскую и другие области – до Одесской.
Последний случай с самолетом под Чугуевым показал – как такое в армии может быть, кто с нами будет считаться? Той же авиации – по 40-50 лет. Действительно, от РФ – большая угроза», – сказал он.
При этом Геннадий Москаль видит лишь силовой сценарий решения конфликта в Донбассе.
«Наша задача что – чтобы не стреляли или вернуть территории, которые исконно являются нашими? Я не вижу другого способа, кроме как наращивать вооруженные силы. Но не так, как наращивает Зеленский, когда учатся летать на 47-летнем самолете. Наращивать вооруженные силы и отвоевывать город за городом, село за селом. Я не вижу другого выхода», – треплется Геннадий Москаль.
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