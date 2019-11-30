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Брат Нурмагомедова нокаутировал украинского бойца на турнире в Абу-Даби
30 ноября 2019, 17:54 • 119 • Украина
Боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, нокаутировал украинца Романа Головинова на турнире ADW UAE Warriors 9 в Абу-Даби.
© usman_nurmagomedov Instagram
Россиянин одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.
Хабиб Нурмагомедов присутствовал на данном поединке.
Теперь на счету Усмана Нурмагомедова восемь побед и ни одного поражения в MMA.
Ранее сообщалось, что бой Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном состоится 18 апреля в Нью-Йорке.
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