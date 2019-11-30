Брат Нурмагомедова нокаутировал украинского бойца на турнире в Абу-Даби

Боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, нокаутировал украинца Романа Головинова на турнире ADW UAE Warriors 9 в Абу-Даби.

Россиянин одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.

Хабиб Нурмагомедов присутствовал на данном поединке.

Теперь на счету Усмана Нурмагомедова восемь побед и ни одного поражения в MMA.

Ранее сообщалось, что бой Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном состоится 18 апреля в Нью-Йорке.