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Брат Нурмагомедова нокаутировал украинского бойца на турнире в Абу-Даби

30 ноября 2019, 17:54  •  119 • Украина
Боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, нокаутировал украинца Романа Головинова на турнире ADW UAE Warriors 9 в Абу-Даби.
 
© usman_nurmagomedov Instagram
 

Россиянин одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.

Хабиб Нурмагомедов присутствовал на данном поединке.

Теперь на счету Усмана Нурмагомедова восемь побед и ни одного поражения в MMA.

Ранее сообщалось, что бой Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном состоится 18 апреля в Нью-Йорке.

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